Brukte skjult kamera i reklame: – Sjåføren visste ikke hva han skulle være med på

Volkswagen og reklamebyrået Try kjørte skjult kamera slik vi aldri har sett det her til lands før.

Volkswagen har vært flinke til å lage bra egenproduserte reklamer. Du husker kanskje da de skulle promotere Trailer Assist?

I reklamen ser vi en Volkswagen Passat rygge kjempefort gjennom byen i parkeringshus, gjennom rundkjøringer og til og med kjører forbi biler på landeveien, og det er ikke en film som er speedet opp i fart.

Løsningen var å bygge en bil inn i en skaphenger med sikt ut men ikke innsyn, og en svært tillitsfull «passasjer» i Passaten som henger etter baklengs.

Skjult kamera

Den nye reklamen er enda mer spektakulær. Det er Try Reklame som står for filmen og de ønsket seg skjult kamera der hovedpersonen virkelig skulle få kjenne på frykten.

Crewet, i samarbeid med samboeren til stakkaren som intetanende skulle bli hovedperson, satte opp skjult kamera på soverommet og preparerte parets ID.3 med, røykmaskin og overstyring av bilen mens de sov.

De fulgte etter med en preparert VW Crafter, full av sendeutstyr og skjermer, samtidig som de hadde satt opp veisperring på hans vei til jobb. Når han stopper på rødt lys, får bilen en rekke oppdateringer, blant annet røykfull avslappningsmodus som gjør at han ikke ser ut og «flightmode», som aktiveres i det bilen hans blir koblet på en 37 meter høy kran og løftes over køen.

Over the air – bokstavelig talt

Filmen skal promotere Volkswagens over-the-air muligheter for oppdatering, og får frem budskapet godt.

– Sjåføren i filmen visste ikke hva han skulle være med på, og vi hadde derfor i realiteten bare én sjanse til å få ekte reaksjoner. Og med så mye som skulle klaffe, og en rigg som blant annet inkluderte en 35 meter høy kran, er det klart at det var flere enn meg som hadde litt høye skuldre på settet, sier Thomas Mietinen, markedssjefen i Volkswagen Personbil til nettstedet Kampanje.

Harald Zwart er på regi med Nina Lorentzen som produsent for produksjonsselskapet Motion Blur. Try Opt har hatt ansvaret for de digitale uttakene, mens Red Media er mediebyrå.

Om setet var tørt etter stuntet, vet vi ingenting om.