Hyundai Ioniq 5 vant i finalen: I dag ble denne kåret til «Årets bil» i Tyskland

STOLTE PRISVINNERE: Jürgen Keller i Hyundai Tyskland og Michael Cole, Europasjefen i samme selskap, viser fornøyd frem prisen de fikk i dag.

Først vant den i «New energy»-kategorien. Så vant Hyundai Ioniq 5 hele kåringen.

Tidligere denne måneden fortalte vi om flere elbiler som gjorde det skarpt i den årlige bilkåringen «German Car of the Year».

I begynnelsen av november ble nemlig vinnere kåret i fem ulike kategorier, og i premium-kategorien, som her betegner biler i prisklassen 25.000–50.000 euro, gikk seieren til Kia EV6.

Her danket den blant annet ut, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq og Mercedes C-klasse – men EV6 slo også sin konsernsøster Ioniq 5 i denne kategorien.

Men selve finalevinneren ble kåret først i dag, og her fikk Ioniq 5 altså en meget søt revansj, under finalekåringen i GCOTY-awards.

Slo ut bilen den ble slått ut av

Grunnen til at Ioniq 5 kunne få til dette, var at den vant i en av de andre fire kategoriene tidligere denne måneden.

I nullutslippskategorien «New energy» stakk nemlig Ioniq 5 av med seieren, og slo ut tøffe konkurrenter som BMW iX og Mercedes-Benz EQS.

I kategorien for biler under 25.000 euro stakk Peugeot 308 av med seieren, mens i luksuskategorien for biler over 50.000 euro, vant Audi e-tron GT.

Den siste kategorien var for øvrig performance-klassen, der Porsche 911 GT3 hanket inn seieren.

Og i Offenbach i formiddag ble det altså klart at Ioniq 5 likevel stakk av med den aller gjeveste tittelen og samtidig slo ut bilen den selv ble slått ut av noen uker tidligere, noe som altså er mulig fordi de ulike kategorivinnerne automatisk kvalifiseres til hovedfinalen.

– Årets beste bilmodell

– Hyunday Ioniq 5 er ikke bare en «standout» elektrisk bil. For oss er den årets beste bilmodell, uttalte juryleder i GCOTY, Jens Meiners, på vegne av juryen.

– Bilens unike kombinasjon av design, effektivitet og kjøreglede sørget for at bilen fikk over gjennomsnittet høyt score på alle de ulike kriteriene uten å avdekke noen svakheter, fortsatte han.

Michael Cole, sjefen for Hyundai Motor Europe, kunne heller ikke dy se for å fortsette skryterekka da han mottok prisen i formiddag:

– Å vinne denne prisen i et så konkurranseutsatt marked, viser at vi har lyktes med å skape en eksepsjonell bil som står frem i det europeiske bilmarkedet.

Men det viser mer enn det, kunne han legge til:

– Denne seieren viser også at batteridrevne kjøretøy blir mer relevant for kundene i Europa. Ioniq 5 er den ledende modellen i vår elektrifiseringsstrategi, og en viktig driver i Hyundais visjon om nullutslippsmobilitet.

Vunnet flere priser tidligere i år

IONIQ 5s seier i GCOTY er ikke den første prisen bilen har vunnet i Europa i år.

I juli ble bilen tildelt prisen «Årets Bil» av anerkjente Auto Express i Storbritannia. Magasinet kåret også bilen til vinner i kategoriene «Mid-Size Company Car», «Premium Electric Car» og «Design Award».



Også i Carbuyers «2022 Best Car Awards» tok bilen hjem seieren i kategoriene «Best Company Car» og «Best Family Electric Car».



News UK Motor Awards kåret i tillegg bilen til «Best Designed Car of the Year» og «Motoring Innovation of the Year».