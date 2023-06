Parkering for elbil

Har du sett Ioniq 5 med 360 graders styring? Sjekk disse manøverne!

TRIKSEBIL: Denne Ioniqen får til det meste. The e-Corner System-teknologien er utviklet av Hyundai Mobis, og ble første gang vist på CES-messen i Las Vegas tidligere i år.

Elektrisk fremdrift byr på haugevis av muligheter. Å snu på femøringen er en av dem.

Det er allerede haugevis av biler med firehjulsstyring, men det er som regel for å bedre stabilitet i høy fart (da svinger bakhjula bittelitt i samme retning som forhjula) – eller som parkeringshjelp, fortrinnsvis på biler med lang akselavstand.

Mercedes EQS er vel den som har trukket strikken lengst på det norske markedet, med SIN EQS med 10 graders styring:

Så har du den nye elektriske Hummeren, som har nøyaktig like stort styreutslag på forhjul og bakhjul, som lar bilen parallellforskyve seg:

Eller hva med Rivian og kommende Mercedes G-klasse, med én motor per aksel?

De tilbyr såkalt tank turn, det vil si at den snur rundt sin egen akse ved at hjula går fremover på den ene siden og bakover på den andre.

Det er en ganske brutal påkjenning for både dekk, hjuloppheng og underlag:

Hyundai-eksperiment

Hyundai ser også på en løsning der hvert hjul har helt uavhengig fjæring og drift, det vil si navmotorer.

Da har man mulighet til å svinge hjulene MYE mer, dersom man er kreativ med hjulopphenget.

Det har Hyundai vært. Hvert hjul kan nemlig svinges over 90 grader. Kombinasjonen gir deg alle muligheter.

Den kan selvfølgelig gjøre alt det dagens biler har mulighet for, og den kan i tillegg gå rett til siden, bare svinge med hekken, mens fronten står stille og vice versa. Den kan også snurre trill rundt.

Og det er avanserte saker. Systemet har små elektriske motorer, digitalt styrt styring og bremser, såkalt seer og brake by wire.

Foreløpig er løsningen klumpete. Man har fire separate elektriske styreenheter der man vanligvis finner styrestagene, hjulopphenget består av en svær «hub» som demper og nedre bærearm er festet i.

Motoren sitter innenfor felgen, sammen med bremsene.

Dessverre gjør denne løsningen at hjulet må gå «rundt» støtdemperen, noe som gir et litt eiendommelig utseende på skjermene for å få plass til hjulene når de har fulle hjulutslag.

Dessuten er dagens testbil unaturlig høy.

Men med en slankere design på en fremtidig elektrisk plattform, frigjør man veldig mye plass ellers på plattformen, som kan brukes til bagasje.

Vurderer man å fjerne rattet, er vel i så fall dette tidspunktet. En joystick i hver hånd og en god kaskoforsikring, så er du i gang …