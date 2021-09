Tar opp arven etter e-NV 200: Sjekk denne nye el-varebilen fra Nissan

NY FRA NISSAN: Townstar vil erstatte den aldrende e-NV 200 og får et realt løft på aktiv og passiv sikkerhet.

Trekker 1.500 på kroken. Nyttelast på 800 kilo.

Nissan lanserer i dag neste generasjon av sine kompakte varebiler, den helt nye Townstar. Den skal erstatte den etter hvert svært så aldrende e-NV 200, som tross alt har bidratt sterkt til elektrifiseringen av valrebilene.

Nykommeren blir tilgjengelig med to drivlinjer, men vi glemmer 1,3 literen som går på bensin og fokuserer på elbilen.

Batteriet er på sparsomme 44 kWt, men har intelligent energistyring og effektiv termisk kjøling av batteriet.

Den nye bilen vil få dreiemoment på 245 Nm og en rekkevidde på 285 km, ifølge WLTP-kombinert syklus.

Det betyr at rekkevidden ikke er all verden på arvtageren, heller.

DU BESTEMMER: Velg mellom 40/60-delt bakluke eller topphengslet, med og uten vinduer i dørene.

Sidevindassistent og 360 graders kamera

Mer enn 20 nye teknologi-funksjoner introduseres med Townstar. Du finner overraskende nok førerassistanse-funksjoner som Side Wind Assist og Trailer Sway Assist. Nødbremsing med fotgjenger- og syklist-gjenkjenning og veikryss-assistent, samt parkeringsassistent og intelligent cruisecontrol er på plass.

GJENNOMLAST: Sjekk denne løsningen.

Du får også 360 graders kamera. Det er genialt i en arbeidsbil. ProPILOT, som bistår fører med å følge trafikken og holde bilen i eget kjørefelt, blir tilgjengelig i Townstar.

Praktiske tilkoblingsfunksjoner som E-Call, Apple CarPlay/Android Auto og trådløs telefonlading vil være tilgjengelig over hele serien fra lansering via en 8-tommers berøringsskjerm. Rett foran deg har du et 10-tommers digitalt instrumentpanel.

NESTEN SLIK: Dette er bensinversjonen med normal girspak og analoge målere. Elversjonen får digital målere og trolig en liten vippebryter.

Townstar er bygd på en helt ny allianseplattform kalt CMF-C, så denne bilen vil også komme med helt annen front- og hekkdetaljer som Renault Kangoo og Mercedes EQT.

Modellen får den nye Nissan-logoen, noe som gjør den til den første europeiske Nissan-modellen produsert med den nye logoen.

Også med 5 seter

Kombiversjonen av nye Townstar er en med 5 seter og et gigantisk bagasjerom opp til 775 liter. Interiøret er mer påkostet med mer familievennlig midtkonsoll. Her finner man også bilbeltepåminnelse, automatisk nødbremsfunksjon, kjørefeltassistent, aktiv blindsonevarsler og trafikkskiltgjenkjenning.

Elektriske Townstar gjenspeiler med litt godvilje trekk fra Ariya, sånn som standard LED-lys, aerodynamisk front med tilsvarende kumiko-mønster og gjenkjennbare V-motion-design og kjørelys.

Lasterommet tar opp til 3,9 m3 og kan enkelt transportere to Euro-paller og opptil 800 kg nyttelast. I tillegg er mange glade for hengervekt på 1500 kilo.

Den har store skyvedører og mulighet for å velge mellom 60/40-delte bakdører med 180 graders åpning eller topphengslet bakluke.

Garanti

Garantier er viktig for bedrifter. Her får du 5 år eller 160.000 km. I tillegg har elbil-utgaven 8 år eller 160.000 km garanti på batteriet. Det omfatter lakkgaranti, originale deler og tilbehør og veiassistanse.