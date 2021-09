Nissan Ariya: Nå er prisene klare

Denne nye SUV'en kan bli et nytt elbil-eventyr for Nissan. Prisene skremmer i hvert fall ikke bort noen.

Endelig har pioneren av elbiler i Norge, Nissan, noe annet å selge enn Leaf. Ariya var på Norgesvisitt i februar og nå er prisene endelig klare, men du må fortsatt vente til helt til sommeren før du kan ha ny bil her Norge.

Starter på 409.900 kroner

Ariyia fås i fire varianter. Her er prisene:

Ariya 63 kWt Advance 409.900 kroner

Ariya 87 kWt Evolve 499.900 kroner

Ariya 87 kWt e-4orce Evolve 529.900 kroner

Ariya 87 kWt e-4orce Performance 579.900 kroner

Sjekk detaljene og plassen i videoen under.

– Ariya tilbyr nøyaktig det norske elbilkunder nå etterspør. Det betyr god plass, lang rekkevidde, mulighet for firehjulstrekk, hengerfeste og montering av takstativ. Den er dessuten spekket med det siste innen moderne teknologi og sikkerhet. Salgstall er litt tidlig å si noe om, men vi har flere tusen forhåndsinteresserte, sier kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic, som regner med å selge hele 7.000 biler i 2022.

Crossover

Nissan liker å kalle Ariya en sporty crossover på grunn av en dalende hekklinje. Samtidig har den en fritidslook med blanksorte detaljer i underkant av støtfangere og kanaler.

Den helt nye elbilplattformen CMF-EV skal også brukes av Renault og Mitsubishi. Den følger normal standard med batteripakke i gulv og midtseksjon, og med en akselavstand på 278 cm skal den ifølge Nissan være romslig innenfor de 4,6 meterne den er.

Bilen viser på alle måter veien videre for Nissan og skiller seg klart fra øvrig modellprogram. Designen er moderne og kantete, som vi må forvente å se fra Asia fremover. Hyundais elektriske Ioniq 5 får også svært skarpe og enkle linjer.

Fronten har en stor, sort og iøynefallende grill med LED-kjørelys som følger ytterkanten og skal kjennetegne Nissan-signaturen, sammen med den opplyste logoen. Vi er selvsagt spente på å få testet frontlyktene som består av 4 stk. to cm store LED-pærer.

Trådløs

Med ny plattform og drivlinje har man sett fremover med Ariya. Deres førerassistent ProPilot 2.0 er foreløpig ikke godkjent i Europa. For oss vil det i praksis bety at den holder seg i kjørefeltet, kan holde fartsgrenser selv, stoppe og ta i gang i kø, nødbremse både forover og bakover og parkere selv.

Multimediasystemet er skjermbasert via to 12,3 tommers skjermer og head-up display. Her skal du kunne sveipe fra skjerm til skjerm og få en rekke moderne muligheter, noe Nissan har hengt etter på til nå.

Interiøret er svært rensket og i prinsippet er det bare en startknapp, en kombinert power- og volumknapp for multimedia i tillegg til knappene på rattet. Men man har lagt inn betjening av klima i «trepanelene» i dashbordet.

Bilen har kjøreprogrammene Eco, Normal, Sport og Snow, den har autoparkering og ePedal ved girvelgeren. Knappene har såkalt haptisk motstand – altså små slag mot fingeren som bekreftelse på kommandoer. Stilig.

Stemmestyring fra Amazon Alexa Auto kan bli lovende, men Nissan henger etter Polestar 2, fordi du må snakke på engelsk for å få den til å gjøre det du vil. Vi kan håpe på en norsk versjon senere. Oppdateringer skjer over lufta, men om systemet går like dypt ned i elektronikken som Tesla, vet vi ikke.

Kan slå an i Norge

Ariya har det som skal til for at nordmenn vil vurdere den.

Du får den med to batteristørrelser, 63 og 87 kWt, samt forhjulstrekk og firehjulstrekk. Det sistnevnte e-4ORCE, skal være det mest avanserte Nissan har utviklet til nå, og skal ifølge pressemeldingene ha videreutviklet systemet for momentfordeling fra superbilen GT-R det intelligente firehjulstrekksystemet fra offroaderen Patrol. Det virker lite sannsynlig, siden dette er en helelektrisk drivlinje med to elmotorer, men det kan love godt for fremkommeligheten.

Vi kan tenke oss at Attesa e-TS-systemet fra Nissan GT-R har en finger med i spillet under regenerering. Det gjøres med bakhjulene for å unngå uønsket vektforskyvning i bilen, men man kompenserer for eventuell ubalanse i bilen ved å kontrollere nedbremsing separat på hvert hjul.

Ariya kommer med flere effektvarianter – fra 218 hester til Performance-utgaven med hele 395 hester og 600 Nm. Da reiser familien fra 0-100 km/t på 5,1 sekunder. (Sjekk tabellen over for nøkkeldata.)

Den minste batteripakka får en 7,4 kW ombordlader som standard, den store batteripakka får hele 22 kW. Den kan ta imot opptil 130 kW på hurtiglading. Selvfølgelig med kontaktene Euro 2 og CCS.

Plass?

Du kan legge på takboks og trekke 1500 kilo. Det er mer enn viktige konkurrenter.

Det som kanskje vil skuffe mange, er at firehjulstrekkeren faktisk har mindre bagasjerom enn den gamle sliteren Leaf, dersom du bestiller den med firehjulsdrift. 415 liter, mot 420 i Leaf. Tohjulstrekkeren tar 468 liter og man har ingen frunk foran.

USA og Japan får de første bilene. De første kundebilene blir etter planen levert ut rett over nyttår 2022, men importøren kan ikke si noe om hvilke modeller som kommer først.

Siden vi så den første gang i februar, har konkurrentene lansert biler en etter en, så markedet begynner å bli stort i familie-SUV-segmentet. Den store Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-e, VW ID.4, og Skoda Enyaq blir de argeste konkurrentene foreløpig. Samtlige er større.

