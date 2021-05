Sjekk ut Mercedes-Benz EQT: Ny elektrisk 7-seter for storfamilien

Konseptbilen illustrerer variasjonsmulighetene med et elektrisk longboard (rullebrett) integrert i bagasjerommet. Det elektriske longboardet er laget av aluminium og oppbevares i et gulvrom med plexiglasslokk over.

Den bratte bakluka gir et romslig lasterom, og den tredje seteraden kan klappes sammen eller fjernes helt slik at det blir nok plass til barnevogn, hundebur og annet fritidsutstyr.

Det intelligente infotainment-systemet MBUX (Mercedes-Benz User Experience) blir også med inn her. Systemet kan enkelt betjenes ved hjelp av den frittstående berøringsskjermen, knappene på rattet eller taleassistenten “Hey Mercedes”. Ved hjelp av kunstig intelligens har systemet evnen til å lære. Hvis for eksempel sjåføren regelmessig ringer til en bestemt person på fredager, vil systemet foreslå telefonnummeret til vedkommende på skjermen denne ukedagen.

Bilen skal romme sju personer og enda ha et sjenerøst bagasjerom. Den helt nyutviklede flerbruksbilen skal altså overfører formelen fra EQV til et mer kompakt format.

På mange måter en arvtager etter R-klasse, som var en utpreget bil for amerikanske familiefolk som trengte plass til dine og mine ville kjøre komfortabelt med stjerne i grillen. Her hjemme gikk den stort sett som varebil eller begravelsesbil…

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.