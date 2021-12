Her finner du alle våre biltest-filmer: Sjekk vår YouTube-kanal!

Norsk elbilforening har i år testet nesten 50 biler, og de fleste har laget film om. Sjekk videoene på vår YouTube-kanal.

Visste du at Norsk elbilforening har en egen YouTube-kanal? Det er en godt skjult hemmelighet for de aller fleste.

Vi har nettopp feiret at vi har over 100.000 medlemmer, men vår YouTube-kanal har bare drøyt 2.000 abonnenter.

Vi vil i all beskjedenhet både tro og hevde at potensialet her er langt, langt større.

Kraftsatsing

Vi har laget testvideoer i flere år, men intensivert satsingen på video kraftig i året som har gått.

Videoene ser du som regel øverst i sakene på elbil.no, på Facebook og Instagram, men de finnes på YouTube også.

Og ligger de samlet, og er dermed enklere tilgjengelig for de fleste. Utmerket både når man vil sammenlikne biler eller sjekke ut en modell man er interessert i.

Klikk deg gjerne inn og se. Trykker du på å abonnere, får du varsel om nye videoer med det samme de blir lagt ut.

Fra tips og triks til store tester

Du finner først og fremst tester, dueller, prøvekjøringer og første titt, eller sneak peaks, som vi kaller det på godt engelsk.

Men du finner også tips og triks, reportasjer, politikk og små snutter om hva Elbilforeningen kan tilby.

Og så finner du for eksempel en par unike langtesting av elbiler med campingvogner på slep gjennom flere sommerferier, noe vi ganske sikkert var verdens første til å gjennomføre.

Under kan du se noen av de mest populære videoene på Elbilforeningens youtube-kanal.