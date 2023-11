Parkering for elbil

Polestar samarbeider med StoreDot om lynrask lading for Polestar 5: Skal gi 160 km på fem minutters lading

NYTT SAMARBEID: Polestar og StoreDot har et nytt og heftig opplegg på gang for superrask lading av kommende Polestar 5.

Polestar 5 skal lade lynraskt takket være en ny samarbeidspartner.

Polestar skal være Volvos raske fetter og da passer det dårlig med imaget å stå og henge i lange tider ved ladestolpen.

Derfor har de inngått en avtale med det israelske selskapet StoreDot, sammen med en haug andre merker, blant annet den nevnte «fetteren», Vinfast og Mercedes-Benz.

De har laget et batteri med energitetthet på 300 Wt per kilo som skal tåle 1.000 sykluser uten å tape seg. Les mer om dette i saken under.

Testet under Polestar Day

Under Polestar Day i Los Angeles demonstrerte StoreDot lading av XFC-poseceller ved siden av Polestars prototype av en batterimodul med integrert XFC-teknologi. Du kan lese pressemeldingen om dette her.

Det mest imponerende med den seansen var at ladeeffekten var høy helt til 80 prosent batterikapasitet.

NUMMER 5: Polestar 5 ble vist for første gang uten maskering i LA under Polestar Day. Det er i denne modellen batteriene først skal testes også.

Som del av utviklingsprosjektet som pågår, planlegger de to selskapene å demonstrere StoreDots XFC-teknologi i full skala i en Polestar 5-prototype i 2024.

Enkelt å integrere

Batteriene passer i eksisterende batteripakkeformater og er dermed ikke avhengig av en revolusjon innen batteripakkedesign.

PREMIERE: Polestar 5 ble vist for første gang i Los Angeles. Den er faktisk ikke helt ulik konseptet Precept og blir en full size femdørs sedan.

– StoreDots banebrytende hurtigladende batterier, kombinert med vår kommende toppmoderne elektriske drivlinje, kan revolusjonere ladeopplevelsen for elbileiere som vil kunne lade på kun få minutter, skryter Polestar-sjef Thomas Ingenlath i pressemeldingen.

Sjefen i StoreDot peker på at Polestar har vært en av deres viktigste investorer og samarbeidspartnere i utviklingen av XFC-teknologien.

Kanskje ikke så rart, siden både Polestar, Volvo og Mercedes, som er på lista over samarbeidspartnerne, også er eid av eller har samarbeid med kjempekonsernet Geely.

Det er grunn til å tro at Geely alene vil kunne tilby en haug av modeller med disse batteriene på samme plattform. I alt 15 bilprodusenter skal være partnere.