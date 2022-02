Snerrer som Greta Thunberg i ny reklame: Polestar sparker løs mot Tesla og Volkswagen

SPARKER FRA SEG: Polestar fyrer løs til både høyre og venstre under reklamen som ble vist på under Super Bowl-finalen natt til i dag. Du kan se videoen lenger ned i artikkelen

«No dieselgate.» «No conquering Mars.» «No blah-blah-blah.» Minimalistiske Polestar slipper seg løs.

Til å være et helt reklamefritt nettsted, har vi sannelig hatt en del reklame her på elbil.no den siste uken.

Vi har i hvert fall skrevet en del saker om reklame.

For eksempel om General Motors, som under årets Super Bowl-show natt til i dag hadde hyret inn selveste Dr. Evil, for anledningen som Dr. EV-il, i en tøysete reklamefilm som i sin tur fulgte opp fjorårets Will Ferrell-stunt.

Og senest i dag, om Volkswagens kommende norske reklamefilm om over the air-oppdateringer for elbilene i ID-serien, som resulterte i dette smått spektakulære stuntet.

Men aller først kom denne saken, der vi viste frem Arnold Scwarzenegger og Salma Hayek som greske guder i forbindelse med en påkostet og sånn passe «ellevill» reklamefilm for BMW i3:

Men smakebiten var ingen smakebit …

I sistnevnte artikkel skrev vi også om at Polestar slapp en smakebit på sin kommende Super Bowl-reklamefilm, i form av denne 15 sekunders videoen:

Som du kan se, leverte Polestar et lydløst, dog tydelig spark mot en rekke av virkemidlene som pleier å prege typiske Super Bowl-reklamer, og sånn sett et spark på skinnleggen til amerikanerne selv.

Blant meldingene som hagler mot deg i klassisk Polestar-svart-på-hvitt, er blant annet: «no stunts», «no surprises», «no supermodels», «no comebacks», «no special effects», «no dance numbers», «no plays on words», «no flag wawing», «no explosions», «no slapstick», «no puppies», «no babies» og «no parodies».

Men i motsetning til hva Polestar hintet om på forhånd, viste det seg under Super Bowl-finalen at dette likevel ikke var en direkte del av reklamesnutten som faktisk ble vist.

I stedet fikk publikum en visuelt beslektet reklamefilm, med nye «no»-slagord, ledsaget av en industriell, nærmest dommedagsaktig lydkulisse.

Og i denne 30 sekunders filmsnutten titulert «No compromises», rekker Polestar både å sparke til Tesla og Volkswagen – og å snerre som Greta Thunberg.

Se filmen selv her:

Fyrer løs i all retninger

Bak en vegg av lyd som kan minne om hva vi kunne hørt hvis Rammstein skulle laget soundtracket til HBO-serien Chernobyl, slynger Polestar ut meldinger som «no dieselgate», «no dirty secrets» og «no hidden agenda».

At minst én av disse har klar adresse i retning Volkswagen, er det liten tvil om.

Samtidig var nettopp «dieselgate» en sterkt medvirkende årsak til at Volkswagen fikk opp farten og siden har rullet ut en ganske voldsom elbilsatsing.

Men Polestar har ikke sparket fra seg helt ennå, det er nemlig flere sekunder igjen.

For dernest fyrer de løs mot Elon Musk og Tesla med «no empty promises» og ikke minst «No conquering Mars» – med klar referanse til Teslaen som suser rundt i Space-X og ikke minst Musks planer om frakte mennesker til Mars innen 2026.

«No blah-blah-blah»

Så får vi et nesten gåsehudfremkallende taktskifte i musikken idet «No blah-blah-blah» smelles ut hvitt på svart, mens alle naturligvis tenker på den rasende Greta Thunberg som langer ut mot all verdens politikere og byråkrater i forkant av klimatoppmøtet i fjor høst.

Deretter følger ditto Thunbergske kamprop som «no greenwashing», «no settling», «no nonsense» «no comittees» og «no consensus» – før Polestar-punchlinen «no compromise» runder av den halvminutt lange slagordfesten.

Etter å ha ligget på YouTube i bare noen timer, har filmsnutten blitt sett cirka 70.000 ganger, og den får overveiende positiv respons i kommentarfeltet.

«Nailed it» skriver av de snart 400 som har kommentert reklamefilmen, mens en annen skriver «Epic … on so many levels. Kudos!»

«You upset the Elon fanboys, that, if anything, deserves an upvote» skriver en tredje.

Jeg mener i fullt alvor at i 2030 skal vi ha en bilmodell som forlater fabrikken med null avtrykk. Thomas ingenlath

Polestar-sjefen: – Vi har også karbonutslipp

Meldingene fra reklamen samsvarer godt med hva Polestar-sjef Thomas Ingenlath fortalte oss da vi intervjuet ham i høst under Nordic EV Summit på Lillestrøm.

I dette intervjuet sa han blant annet dette:

– Skal man virkelig tro på bærekraft med mobilitet, kan man ikke nøye seg med å si «nå har vi en elektrisk bil», vi må gjøre noe mer. Vi må se på alle materialer som brukes i bilene, hvordan underleverandører produserer varene våre, sier Ingenlath og fortsetter:

– Det er fortsatt konflikter med å bygge bil. Den må forlate fabrikken med så lave utslipp som mulig. Og vi må se nøye på hvordan vi resirkulerer materialene når bilen kondemneres.

MENER BILBRANSJEN MÅ VÆRE ÆRLIG: Polestar-boss Thomas Ingenlath.

– Vi formidler klart og tydelig at våre biler har et karbonavtrykk som alle andre. Når vi velger å offentliggjøre vårt CO2-avtrykk, vil vi være veldig åpne på hvordan vi kommer frem til tallene våre. Det vil gjøre det enklere for andre produsenter å gjøre det samme og etablere en standard.

– Vi jobber med andre fabrikanter og synes absolutt det ville vært til stor hjelp dersom det det kommer en livsløpsstandard som bilprodusentene må forholde seg til, slik at kundene lettere kan ta et valg, for jeg er helt overbevist om at kundene blir mer og mer bevisste på hvordan deres klær er laget, hvordan huset blir bygget, og selvsagt hvor forurensende bilen deres er, sa Ingenlath i høst.

Hvis du vil lese hele saken, eller se videointervjuet vi gjorde med Ingenlath, kan du klikke på lenken over.

Ingenlath har klokkertro på at når innovasjonene kommer, vil utviklingen akselerere.

Overfor elbil.no konkluderte han slik:

– Selv om vi ikke har svarene nå, er vi optimistiske og mener i fullt alvor at i 2030 skal vi ha en bilmodell som forlater fabrikken med null avtrykk.

Så vil tiden vise om Thunberg og co får grunn til å tro på hva han sier, eller om også Polestar bedriver «blah-blah-blah».