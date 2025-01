Nedgang for elektriske vare- og lastebiler i 2024: Slår alarm om satsingen på elektriske nyttekjøretøy

LADING FOR TUNGE KJØRETØY: Disse bilene lader på en av flere ladestasjoner for tunge kjøretøy som ble åpnet i Oslo i 2024. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Tallene for 2024 er klare: Salget av nye elektriske vare- og lastebiler fikk seg en knekk i fjor. Nå må noe skje, mener Elbilforeningen.

Etter et greit 2023, hvor salgsandelen for nye elektriske vare- og lastebiler økte, ble 2024 en nedtur.

En god nyhet er likevel at den elektriske varebilen ID.Buzz Cargo fra Volkswagen var den meste solgte varebilen i Norge – men totalt sett var bare 29,6 prosent av nye varebiler elektriske i 2024.

Det utgjør en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra året før. Dermed er vi langt unna å nå 2025-målet om nullutslipp i varebilsalget.

– For dårlig

Salget av elektriske lastebiler imponerte heller ikke i 2024.

Med en salgsandel på 12,6 prosent ble det en økning på kun 0,3 prosentpoeng fra 2023, og antallet solgte elektriske lastebiler gikk faktisk ned.

– Dette er for dårlig. Med dette tempoet kommer vi ikke i mål med elektrifiseringen av nyttekjøretøy i Norge, sier Bu.

IKKE FORNØYD: Generalsekretæren i Norsk elbilforening, Christina Bu, hadde håpet på bedre salgstall for nye elektriske nyttekjøretøy i 2024.

I 2030 skal alle nye lastebiler være nullutslipp eller gå på biogass. Klimamålene for vare- og lastebiler er viktige for kutte nok i klimagassutslippene i Norge.

– Nå må alarmklokkene virkelig begynne å ringe hos politikerne. Vi trenger sterkere virkemidler, sier Bu.

Salget av elektriske lastebiler over 12 tonn øker

I salgsstatistikken registreres alle biler over 3,5 tonn som lastebiler, selv om folk flest nok vil tenke på mange av disse som store varebiler.

Derfor er det interessant å se på tallene for lastebiler over 12 tonn. Et lysglimt i 2024 var at salget av disse elektriske lastebilene økte, både i antall og andel.

I 2024 ble det solgt 371 elektriske lastebiler over 12 tonn, en økning på 91 prosent fra 2023.

– Det er gode nyheter at vi klarer å elektrifisere flere av de tunge lastebilene, fordi det viser at elektriske kjøretøy kan brukes til stadig flere transportoppgaver, sier Bu.

Volvo på topp

Av de elektriske lastebilene over 12 tonn som ble solgt i 2024, var 65 prosent fra Volvo, mens 18 prosent var fra Scania.

Men til tross for en klar seier til Volvo blant de elektriske lastebilene, var det Scania som solgte flest lastebiler totalt sett.

Det betyr at Volvo har en langt større elektrisk andel av sitt totale salg enn Scania. Volvo endte på 12,7 prosent, mens Scania var helt nede på tre prosent.

2025 – et lite skritt framover for elektriske lastebiler?

Flere ting som skjedde i 2024 kan sette fart på salget de kommende årene:

Et eget ladenettverk med rundt 300 ladere for tunge kjøretøy er på vei, og elektriske lastebiler har fått bompengefritak fram til 2030.

I tillegg støtter staten gjennom Enova innkjøp av elektriske lastebiler, og Enova fikk 1,2 milliarder kroner over statsbudsjettet 2025 for å fortsette satsingen på tungtransport.

– Dette er positivt, men foreløpig ser vi altså ikke utslag i salgsstatistikken, og vi i Elbilforeningen frykter at det ikke vil gi store nok utslag i 2025 heller, sier Bu.

Utregninger Elbilforeningen har gjort viser at tildelingspraksisen som Enova nå følger trolig vil gi en elandel på rundt 17 prosent, gitt at det totale lastebilsalget holder seg på omtrent samme nivå som de siste to årene.

Knøttsmå endringer i politikken for elektriske varebiler

I 2025 er det ventet en rekke nye elektriske varebilmodeller på markedet, som tilbyr bedre rekkevidde, økt ladefart og firehjulstrekk.

Alt ligger til rette for kraftig økte salgsandeler, men politikken henger etter, selv om det kommer noe små positive endringer:

Regjeringen skal sende på høring et forslag om å gi elvarebiler generell adgang til kollektivfeltet, og engangsavgiften for nye fossile varebiler øker med om lag 8500 kroner.

– Vi mener at avgiftsnivået for nye fossile varebiler må økes mer for at det virkelig skal monne. Nå er det ikke lenger utvalget av elektriske varebiler det står på, det er prisen, sier Bu.

Avgiftsnivået for nye fossile varebiler er fortsatt mye lavere enn for fossile personbiler, til tross for at en varebil har omtrent dobbelt så høye utslipp per kilometer sammenlignet med en personbil.

ELEKTRISKE VAREBILER: Bestselgeren ID.BUZZ Cargo i midten.

Alle tall i saken er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).