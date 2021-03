Slik blir Mercedes EQS – verdens første elektriske luksusbil

Rekordlang rekkevidde, rekordstort batteri og rekordlavt forbruk.

Mercedes-Benz er en av får bilprodusenter som gir full gass på alle drivlinjer. De har så å si full modellrekke på bensin, diesel, ladbar bensin, ladbar diesel og helt egne modeller for sin elektriske satsning, som heter EQ.

Foreløpig er det bare SUV-en EQC og flerbrukeren EQV som ruller på veiene, mens den noe mindre SUV-en EQA er rett rundt hjørnet. Felles for alle er at de er bygd på plattformen til sine fossile søsken.

Luksus på første klasse

Den neste elbilen ut er ultra-luksusbilen EQS. Det er den elektriske motsatsen til verdens mestselgende luksusbil, Mercedes-Benz S-klasse. Og her har de ikke tatt noen snarveier.

EQS er nemlig en helt egen bil, og bygges parallelt med S-klasse, som ankom Norge bare for en måned siden. Her har altså Mercedes investert store summer i to modeller, som i prinsipp skal gjøre samme sak, nemlig frakte rike mennesker på en mest mulig behagelig måte.

Helt ny karosseridesign

På grunn av den elektriske drivlinjen har Mercedes tenkt helt nytt med EQS. Den har fått lang akselavstand, korte overheng og en ekstremt «Cab Forward»-design. Det vil si at frontrute og interiør er trukket langt fremover for å maksimalisere innvendig plass.

Her er det ingen stor motor i front som står i lengderetningen. For første gang droppes også sedankarosseriet. Dette er en kombi som åpner bakruta og åpenbarer et stort og lettlastet bagasjerom.

Den får ekstremt lav luftmotstand. CW-verdien er på utrolig lave 0,20. Det finnes ikke noe som gjør større underverk for rekkevidde, særlig i land som Tyskland – der farten er høy.

Bilen er fortsatt kraftig maskert, så vi vet lite om utseendet, om den har kombi- eller sedan bakluke, hvor mye større den er innvendig enn S-klasse osv. Det eneste vi vet er at den har innfellbare dørhåndtak og store 22-tommers hjul.

Stor skjerm er målestokken for luksus

Siden Tesla Model S kom på markedet, har det foregått en «hvem kan tisse lengst»-konkurranse.

Mercedes har like godt valgt en vegg til vegg-skjerm, altså en heldekkende glassflate i hele bilens bredde over hele dashbordet med bak-belysning, så den virker svevende over dashbordet.

De kaller den Hyperscreen og er ekstrautstyr. Under det sotede glasset skjuler det seg tre skjermer: En 12,3 tommer som funker som instrumentpanel, en svær multimediaskjerm på 17,7 tommer i midten og i tillegg en rett foran passasjeren på 12,3. Ganske likt det man finner hos Porsche, bare mye større.

Her kan han styre navigasjon, radio eller musikk, eller ha TV for den saks skyld. Selvsagt finnes det to store skjermer i baksetet også.

Alt er ultraraskt og styres av en 8-kjerners prosessor med 24 GB RAM. Selvsagt oppdateres alt over nettet.

3D-visning

Det er ikke bare Head up-displayet som leveres med utvidet virkelighet. Også skjermene i bilen benytter seg av scanningen av øynene dine for å gi en 3D-virkelighet. Og dersom passasjeren morer seg med film på sin skjerm, slår denne seg av dersom bilen oppdager at føreren ser for lenge på skjermen.

Knappene er forsvunnet som dugg for solen. Ifølge Mercedes skal sikkerheten rundt betjening være tatt hånd om ved at smartskjermen tilpasser seg dine vanligste vaner og at symbolene er store og enkle å treffe. Alt skal stort sett være et klikk unna kommandoene du ønsker utført.

De viktigste funksjonene tilbys alltid på det første nivået. Basert på situasjon og kontekst.

Dessuten blir endelig Mercedes sitt avanserte MBUX-operativsystem, som også inneholder avanserte talefunksjoner, endelig bli tilgjengelig på norsk. Det øker brukervennligheten mye.

Midtkonsollen er «flytende» i to høyder med oppbevaring. Interiørkvaliteten er slik som vi er vant med fra Mercedes og Maybach, og vi må forvente veganske materialer, selv om Mercedes ikke sa noe om dette på sin presentasjon.

Feit lyd

Burmester har i en årrekke vært hoffleverandør av lyd i Mercedes. 15 høyttalere og 710 watt sørger for godlyd, både i form av underholdning, men det er også lagt stor vekt på kjørelyd. Foreløpig velger du mellom tre stemninger.

Batteri på 108 kWh

Batteriproduksjonen på deres nye 16.500 kvadratmeter store batterifabrikk i Hedelfingen utenfor Stuttgart settes i gang 15. april.

Den er en del av Mercedes-Benz sin karbon-nøytrale produksjon som blant annet innebærer et samarbeid med norske Statkraft, 200 vindmøller fordelt på 24 vindmølleparker, solcellepaneler tilsvarende 60 fotballbaner og vannkraft.

Produksjonen av bilen starter i løpet av første halvår. Det kommer flere batteristørrelser i EQS, men Mercedes har kun offentliggjort det største på 108 kWh. Det består av 12 moduler med omtrent 9 kWh hver. Da kan man gjette hva de mindre pakkene blir.

Under kan du se produksjonen av batteriene.

70 mil

Mercedes oppgir «langt over 700 km i rekkevidde», noe som i så fall vil gi et forbruk langt lavere enn mindre enn 1,5 kWh på mila. Det er i så fall ganske utrolig for en såpass stor og tung bil.

Batterifabrikken vil også supplere den kommende EQE med batterier. Det blir en noe mindre bil, trolig med samme designfilosofi.

Under kan du blant annet se video over hvor bra den kjører på våt veg, i forhold til forrige generasjon S-klasse.

Rå på veien

Den nye EVA-plattformen har to elmotorer på over 400 hk. Over 200 parametere bestemmer hvilke hjul som trekker bilen fremover, avhengig av kjøreprogram og forhold.

Inngrep skjer lynraskt og gir gir langt større muligheter enn tidligere til å gi god turn-in i svingene og spesielt sikre egenskaper når det er vått eller glatt.

Mercedes ligger allerede fremst på selvkjøringsteknologi, noe som kan prøves helt ned i topputstyrte A-klasse. EQS får selvfølgelig alle systemer som er tilgjengelig. Det samme gjelder lysteknologi.