Våre beste tips: Slik bør du oppføre deg med andre elbiler på Teslas superladere

Hvordan er det å møte opp for påfyll med fremmede elektriske fugler? Vi tester for deg – med Fiat 500e og Toyota Proace Verso Electric.

Disse to elbilene, den ene bitteliten og den andre ganske massiv, har ladeporten på forskjellige steder. Den lille på høyre side bak – den store på venstre forskjerm.

Det første og avgjørende punktet for å kunne koble til og lade på en av Teslas 15 åpne superladestasjoner: Bilen må ha CCS-kontakt.

Dersom du har en bil med den asiatiske CHAdeMO-standarden, hvor Nissan LEAF er den mest vanlige modellen, går det rett og slett ikke å lade hos Tesla.

Vårt beste råd er å sørge for at du tar minst mulig plass, og ikke står i veien for at andre kommer til ved nabo-uttaket. Sånt blir det fort dårlig stemning av.

Men det er mer eller mindre enkelt å koble til selv om bilen har riktig hurtigladestandard, som du kan se tydelig i videoen over.

Vi gjør oppmerksom på at vår teststasjon, Liertoppen, foreløpig ikke er åpnet for andre enn Tesla-eiere. Vi brukte den som eksempel siden den er stor og byr på en variert layout av uttak.

BEGGE OPPSETT: Superladestasjonen vi valgte til denne praktiske testen, Liertoppen, er ikke åpnet for allmenn bruk. Men den har både klassiske «rygg inn»-uttak (begge sider) og moderne oppsett med parallellparkering (midten).

Seks heldige merker

I forkant av denne testen har vi sett på rundt 70 moderne elbilmodeller. Av disse har nesten halvparten ladeporten på høyre side bak, akkurat som lille Fiat 500.

Et lite antall modeller har ladeporten på høyre side foran, som Porsche Taycan, Nio ES8 og kommende Renault Megane E-Tech.

Personbilmodeller fra Citroën, Peugeot, DS og Opel har ladeporten plassert samme sted som Tesla, nemlig venstre bak.

Her er det altså enkelt og greit, akkurat som for Polestar og Volvos elbilmodeller.

TESTOBJEKTER: Vi lot lille Fiat 500, med ladeporten bak på høyre side, og Toyota Proace Verso Electric, med ladeporten på venstre forskjerm, spille rollene som fremmede på superladestasjonenen.

Vare- og flerbruksbilene fra samme konsern, Stellantis, har ladeporten på venstre side foran. Akkurat som Toyota Proace, som vi har med her.

Det samme gjelder eksempelvis for Mercedes EQV og eVito. Og personbilene Audi e-tron, Jaguar I-Pace og Ford Mustang Mach-E.

Front bør også være enkelt

På Teslas tradisjonelle superladere, der Tesla eiere rygger inn, er det enkelt for modellene med ladeporten i front.

Blant de mest solgte gjelder dette modeller som Hyundai Kona, Kia e-Soul og e-Niro samt MG ZS EV.

Noen ganger blir kabelen rett og slett for kort…

Husk også å ha lastet ned Tesla-appen i forkant, og legg inn betalingskort. Da går det ikke med unødig tid til dette på ladestasjonen, som igjen kan skape unødig kø.

Husk også at kreative parkeringer av denne typen, der du i praksis blokkerer alt og alle, kan gi svært dårlig stemning. Hold deg derfor mest mulig innenfor de markerte områdene.

Sjekk forresten vår oversikt på over hvor ulike modeller (oppdateres) har ladeporten plassert: