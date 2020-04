Slik går det med bilbransjen nå

Elbilandelen i mars var 56 prosent, men framtiden i bilbransjen er usikker. Kontraktsinngåelser for nye biler går ned, prisene går opp og en rekke bilfabrikker er fortsatt stengt.

Virkningen av koronakrisen påvirker bilbransjen. For to uker siden presenterte vi en oversikt over hvordan krisen påvirker bilfabrikker i ulike deler av verden.

Vi har også sett nærmere på situasjonen for markedet for nye biler i Norge. Mars har en elbilandel på 56 prosent og for første gang er den den elektriske markedsandelen over 50 prosent i et helt kvartal.

Statistikken er fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og viser registrering av nye biler, der signering av kontrakt har skjedd før koronakrisen. I de senere ukene er et høyt antall ansatte i den norske bilbransjen blitt permittert.

Hvordan koronaviruset vil påvirke bilsalget vil derfor først vises på statistikk for april.

– At elbilandelen i nybilsalget fortsatt stiger, er en foreløpig gladnyhet. Det er bra for bilbransjen og miljøet. Det for tidlig å si hvordan koronapandemien påvirker salget av nye elbiler framover. Det vet vi først når april er omme, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun understreker at det viktigste uansett er liv og helse i en svært krevende situasjon.

Nybil: Omtrent halvparten av normalen.

Tirsdag presenterte Bilimportørenes landsforening (BIL) en spørreundersøkelse gjennomført blant medlemmene dagen før. Resultatene gir en indikasjon på hvordan det ligger an.

– Dette er helt klart dramatisk, men situasjonen for bransjen er ikke helt prekær, sier Erik Andresen, direktør i BIL.

Undersøkelsen indikerer at kontraktsinngåelser for nye biler i forrige uke lå på 40-60 prosent av normalen. Uka før ble det anslått en nedgang på 60-70 prosent.

– Det tar litt tid før kontraktsinngåelser vises i nybilsalget, ettersom statistikken viser tidspunktet for når elbilen er registrert og har fått gyldige EB-skilter. Derfor vil vi først se koronaeffekten i nybilsalget videre utover våren og forsommeren, sier Bu.

I BILs undersøkelse framgikk det også at salget av reservedeler er det som ligger nærmest normalen, med 70-80 prosent.

Fortsatt stengte fabrikker

Volkswagen er en av Europas toneangivende bilprodusenter, og har fastholdt at den nye elbilmodellen ID.3 skal lanseres i sommer.

I går ble det klart at konsernets tyske fabrikker foreløpig holder stengt til 19. april, ti dager mer enn opprinnelig plan.

Produksjonsstopp gjelder brorparten av industrien i Europa og USA, mens stadig flere fabrikker starter opp igjen i Kina. Peugeot, Citröen, DS og Opel (PSA-gruppen) har på sin side støtt på motstand for sine planer om en gradvis oppstart i Frankrike, som er i «lockdown» fram til 15. april.

Generelt brukes sviktende etterspørsel som en tilleggsforklaring på at fabrikkene blir holdt stengt i lenger tid. En rekke bilprodusenter har dessuten blitt forespurt av myndigheter om å produsere respiratorer i denne perioden.

Bratt prisvekst for populær modell

Hvordan det går videre er i stor grad avhengig av når smittetoppen i Europa anses som nådd, og bilfabrikkene igjen er i normal gjenge.

Dette vil ha stor betydning for når bestilte elbiler faktisk kan registreres og leveres til kjøper. Ikke minst er det avgjørende at leverandørkjeden må fungere, eksempelvis med tilgang til battericeller og -pakker.

I går kom også de første eksemplene på hva den svake krona betyr. Allerede inngåtte kontrakter kan ikke endres, men det skjer mye med prisene framover som kan påvirke etterspørselen.

Detaljer om alle importører har vi dessverre ikke nå, men bilnytt.no meldte i går at Hyundai setter opp prisen på Hyundai Kona Electric med 15 prosent, som tilsvarer hele 45.000 kroner. Det kan åpenbart legge en alvorlig demper på interessen for landets fjerde mest solgte bilmodell.

Ifølge samme nettsted legger BMW opp til en flat prisøkning på fem prosent, mens en Porsche Taycan jevnt over blir 47.000 kroner dyrere. Det framgår også at Harald A. Møller AS, som importerer Audi, Volkswagen, Skoda og Seat, ikke har bestemt hvordan de forholder seg til valutasituasjonen.

Elbilforeningen har spilt inn en rekke tiltak som kan bidra til aktivitet i norsk økonomi og som samtidig kan bidra til grønn omstilling.