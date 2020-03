Korona og bilbransjen

Koronaviruset kaster mørke skygger over bilbransjen, og kan føre til utsatte leveringer på kort sikt - og høyere priser på litt lengre sikt. Situasjonen bekymrer generalsekretær Christina Bu.

Endringer skjer stadig, og vi følger utviklingen i elbilmarkedet på vegne av våre medlemmer som venter på – eller planlegger å kjøpe – ny elbil. Den siste tiden er det blitt gjort en rekke nødvendige tiltak for å begrense utbredelsen av viruset både i Norge og i andre land. Det påvirker naturligvis også bilbransjen. Før første sjekk av situasjonen 13. mars var vi i kontakt med en rekke norske importører for å få innblikk i deres situasjon. Siste oppdatering ser primært på hvilke produsenter som stenger sine fabrikker, og mulige konsekvenser av det. – Mange av våre medlemmer venter på den nye elbilen de har bestilt, eller de har planlagt kjøp i løpet av året. Vi har forventet rekordhøyt elbilsalg i år, og det er synd hvis situasjonen utvikler seg i svært negativ retning nå som veldig mange forbrukere står klare til å velge elbil for første gang, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Om det ikke var helt «business as usual» 13. mars, så det foreløpig ut til at hjulene rullet i brukbart tempo. Mange var åpne, andre ønsket å avvente før de uttalte seg. Generelt syntes det å være en større utfordring for bransjen at folk tenker på annet enn bil, enn at de ulike merkene ikke skulle makte å levere. Nå kan det endre seg til det negative for forbrukerne. Kronekursen er ikke minst betydelig svekket i senere tid. Det gir en valutafordel for eksportbedrifter, mens import av kapitalvarer blir dyrere. Foreløpig er det uklart hvordan importørene vil håndtere valutautfordringen, men det synes å være på det rene at inngåtte kundekontrakter ikke kan endres. I den tidlige fasen av Europa-utbruddet startet det med at den årlige bilutstillingen i Genève måtte avlyses, men nyhetene kom likevel.

Bilfabrikantene som holder koronastengt

I løpet av tirsdag 17. mars ble det klart at stadig flere bilprodusenter stenger ned for kortere eller lengre perioder i Europa. Hovedgrunnene som oppgis av de fleste er problemer med deleleveranser, at etterspørselen synker som følge av koronaviruset og naturligvis overholdelse av råd fra myndigheter.

Ikke alle har satt noen definerte tidsperioder for hvor lenge de vil holde fabrikker stengt. De berørte er følgende (ajour 18. mars):

Ford

Starter torsdag 19. mars og er ventet å vare i «noen uker». Stengingen har foreløpig ingen betydning for norske elbilkunder, i og med at Ford Mustang Mach E ennå ikke er i produksjon. Så langt er det dessuten kjent at den skal produseres i Mexico.

Fords fabrikker som stenger nå er i Tyskland (Saarlouis og Køln) og Romania (Craiova). Fabrikken i Spania (Valencia) er allerede stengt etter at tre arbeidere ble bekreftet smittet.

FCA

Mandag 16. mars ble det klart at FCA, som er en forkortelse for Fiat Chrysler Automobiles, stopper produksjonen ved de italienske fabrikkene i Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco og Modena.

Produksjon ved fabrikkene i Serbia og Polen avsluttes også.

Hvorvidt det som skjer får betydning for den nye Fiat 500e-modellen, som skal lanseres i tredje kvartal, er ikke kjent.

Mercedes-Benz

Daimler AG, som eier Mercedes-Benz, gikk tirsdag 17. mars ut med melding om at produsenten stenger ned det meste av sin produksjon i Europa – i tillegg til deler av administrasjonen.

I første omgang er det bestemt at produksjonsstansen skal vare fram til månedsskiftet. Ved denne avgjørelsen opplyser Daimler AG at konsernet følger opp anbefalinger fra internasjonale, nasjonale og lokale myndigheter.

– En forlengelse av dette tiltaket vil avhenge av den videre utviklingen, skriver konsernet i en pressemelding.

Hvorvidt fabrikkstengningen vil få betydning for leveranser av Mercedes-Benz EQC 400 til Norge, er så langt ukjent.

Nissan

Nissan-fabrikken i Sunderland er allerede stengt. Normalt står den for produksjonen av Nissan LEAF (i tillegg til Qashqai), og er en nøkkelspiller i britisk bilproduksjon – med snaut 350.000 enheter i fjor.

Vi besøkte fabrikken på tampen av 2014. Her får du et lite innblikk i hvordan elbil- og batteriproduksjon foregikk da.

Så langt har vi ingen informasjon om hvordan dette eventuelt vil berøre salg og registreringer av modellene LEAF og e-NV200 / e-NV200 Evalia framover.

PSA-gruppen

Konsernet omfatter merkene Peugeot, Citroën, DS og Opel. Fra mandag 16. til torsdag 19. mars stenger konsernet totalt 15 fabrikker i Frankrike, Spania, Tyskland, UK, Polen, Portugal og Slovakia.

Elbilmodeller som kan berøres direkte eller indirekte av dette er Peugeot e-208, DS 3 Crossback e-tense og Opel Corsa-e.

e-2008-modellen skal først lanseres i juni.

Renault

Renault har bestemt seg for å stenge 12 fabrikker i Frankrike på ubestemt tid.

Hvorvidt dette vil kunne berøre tilgangen til nylig lanserte Renault Zoe Z.E. 50, som nylig deltok i vår store årlige vintertest, er ikke kjent.

Toyota

Foreløpig uten betydning for norske elbilkunder.

Volkswagen-gruppen

Tirsdag 17. mars ble det klart at Volkswagen-gruppen stenger fabrikker over hele Europa som følge av koronaviruset. De viktigste merkene under paraplyen er Volkswagen, Audi, Porsche, Seat og Skoda.

Produksjon stoppes blant annet ved fabrikker i Spania, i Setubal i Portugal, Bratislava i Slovakia før slutten av denne uka.

For norske kunders del vil stengingen kunne berøre tilgangen til en rekke elbilmodeller fra de ulike merkene, men dette er det foreløpig for tidlig å si noe presist om.

Det følgende var status hos en rekke norske importører før de stadige nyhetene om stengte fabrikker.

Tesla

Tesla opplyste at det er gjennomført en rekke tiltak for å ta vare på ansatte og kunder i Norge. Ett av tiltakene er å gjøre salg, levering og service så berøringsfritt som mulig.

Per 13. mars var det ikke meldt om leveringsforsinkelser på kort sikt. Biler leveres fortsatt ut, og Tesla opererer med estimert levering i andre kvartal for bestillinger av Model S, Model X og Model 3 som gjøres i dag.

– Vi følger situasjonen fortløpende, og vil også rette oss etter eventuelle nye føringer som måtte komme. Sikkerheten kommer alltid først, sier Senior Communications Manager Even Sandvold Roland.

Han legger til at det ikke er meddelt noen endringer i tidslinjen for Model Y siden lansering. Dermed er forventet leveringsstart i Europa fortsatt tidlig i 2021.

Peugeot / DS

Både Peugeot og DS har nye elbilmodeller på gang, via den norske importøren Bertel O. Steen AS. PR- og informasjonssjef Stian Gihle, med ansvar for begge merker, konstaterte 13. mars at situasjonen slett ikke var så gal – vurdert ut fra forholdene.

– Bilforhandlerne er åpne, men med et ekstremfokus på smittefare og hygiene. Det sprites og vaskes døgnet rundt, konstaterer Gihle.

Modellene Peugeot e-208 (under) og DS 3 Crossback e-tense, som vi håper å få vurdert nøye så snart situasjonen tilsier det, er i fokus først. Så følger den kompakte SUV-en Peugeot e-2008 etter planen i mai/juni.

Siden 13. mars er det altså blitt klart at PSA-gruppen stenger sine fabrikker.

– Det er vanskelig å si hva stengte fabrikker vil ha å si. Vi har hatt bra aktivitet i Norge frem til nå, men nå forandrer situasjonen seg hele tiden, sa Gihle til BilNytt.no tirsdag.

Hyundai

Hyundai Norge opplyser at koronaviruset per nå har liten innvirkning på leveringssituasjonen. En vesentlig grunn til det er at konsernets nye fabrikk i Tsjekkia har åpnet som planlagt.

Den tsjekkiske fabrikken, som ligger ved byen Nošovice, produserer Kona Electric med største batteripakke (64 kWh). Fabrikken har kapasitet til å produsere 35.000 Kona Electric årlig.

– I Korea har det vært avbrudd i produksjonen, men dette har i all hovedsak påvirket hjemmemarkedet i Sør-Korea og det kinesiske markedet, sa produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen 13. mars.

Når det gjelder det norske markedet, konstaterte han at koronaviruset kun har gitt små effekter på produksjonstidspunkt for bestilte biler så langt.

ID / Volkswagen

Torsdag 12. mars gikk Volkswagen ut med en oppdatering for ID.3-modellen, riktignok uten å nevne koronaviruset med ett eneste ord.

Hele opplaget på 30.000 førsteutgaver er forhåndsbestilt, og svært mange av dem skal til Norge. Ingen norske forhåndsbestillinger er imidlertid, så vidt vi kjenner til, blitt til konkrete kundekontrakter ennå.

– Tidsplanen vil bli overholdt. ID.3 vil bli introdusert på markedet i sommer, som tidligere annonsert, sier styremedlem Thomas Ulbrich i Volkswagens divisjon for elektrisk mobilitet.

Tilsvarende er kommunisert fra den norske importøren, Harald A. Møller AS, i senere tid. Der forventes ID.3 1st til Norge i sommer, med hovedvolumet utover høsten. I samme periode skal også den nye SUV-en ID.4 dukke opp.

– Per nå ser det ikke ut til å bli forsinkelser på ID.3 1st. Produksjonen går som normalt. Derfor jobber vi ut fra at lanseringen blir i sommer, som planlagt, sa kommunikasjonssjef Anita Svanes fredag 13. mars.



Hun konstaterte samtidig at den utgående e-Golfen fortsatt er meget populær – faktisk den nest mest registrerte elbilen så langt i år – og at modellen kan leveres raskt.

Oppgraderte e-up har også fått et oppsving, men her sa Svanes at det var leveringstider av en viss lengde også før koronaviruset slo til for alvor.

Audi

Da vi mottok en oppdatering fra Audi Norge mandag 16. mars, var produksjonen av e-tron-modellen foreløpig etter planen.

e-tron er også Norges klart mest registrerte elbil så langt i år, og var med på vår historiske campingvogntest i fjor (bildet).

– Vi har en god leveringssituasjon på Audi e-tron, med biler tilgjengelig for rask levering, uttalte kommunikasjonssjef Morten Moum.

MG

MG ZS EV-modellen kom på markedet i februar, og var også den store nyheten i vår store årlige vintertest (bildet). Foreløpig er ikke omsetningen av modellen berørt av koronaviruset, meldte importøren Norwegian Mobility Group AS´ representant, Dag Asbjørnsen, mandag 16. mars.

– Mange ansatte har hjemmekontor for å begrense spredning, og vi er i den gledelige situasjonen å ha god tilgang på biler fra Europa-lageret i Nederland, opplyste Asbjørnsen.

PS. Statens vegvesen besluttet fredag 13. mars å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet. Først og fremst betyr det at teori- og førerprøver, samt hallkontroller utsettes.