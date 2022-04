Klar for påsketur? Slik lader du best – og pakker riktig

VIKTIGE FORBEREDELSER: Har du planlagt ladestoppene, vil turen til påskefjellet gå som en drøm.

Tenker du deg ut på tur i påsken? Her får du noen tips med på veien.

Nordmenn har verdens lengste påskeferie, sammen med Island og Danmark. En del land har fri enten skjærtorsdag eller andre påskedag i tillegg til langfredag, men få har fri alle disse dagene.

Det betyr et herlig avbrekk, og ifølge en fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv skal rekordmange nordmenn feriere i hjemlandet denne påsken.

Mange pakker bilen med ski, nikkers, ull, appelsiner og mengder med Kvikk Lunsj, før snuten vendes mot den norske fjellheimen.

Vi anbefaler alle å planlegge reisen med Elbilappen og få forslag til ladestopp underveis, eller gå inn på elbil.no og legge opp reiseruta .

Her kan du legge inn hvilken bil du kjører, så får du opp estimert og realistisk kjørelengde med forslag til ladestopp tilpasset ruten du har tenkt å kjøre.

Under byr vi på noen gode tips når det gjelder hurtiglading underveis og pakking av bilen før avreise.

Fem gode ladetips

Hurtiglading prises vanligvis per kilowattime (kWt), eventuelt kombinert med en pris per minutt. Hvor mye strøm du får i minuttet, varierer blant annet med elbilmodell, batteritemperatur og batteriprosent.

Ikke hurtiglad til mer enn til 80 prosent med mindre det er helt nødvendig. Fra 80 prosent og oppover går ladingen tregere. Lader du til 100 prosent på en hurtiglader, kan det fort ta dobbelt så lang tid og bli dobbelt så dyrt. I tillegg blokkerer du hurtigladeren slik at andre kanskje må vente i ladekø.

Et tomt batteri hurtiglades mye raskere enn et nesten fullt batteri. Derfor kan det lønne seg å kjøre batteriet så tomt du er komfortabel med før du svinger innom en hurtigladestasjon.

Husk at du som medlem får tilgang til ElbilAppen og vår nye blå ladebrikke – som er et nyttige verktøy både i planleggingsfasen og underveis på turen. Bruk av ladebrikke er dessuten som regel rimeligere enn drop in-betaling.

Et temperert batteri hurtiglades raskere enn et kaldt batteri. Når du kjører, genereres varme i batteriet, og det går derfor raskere å hurtiglade når batteriet har nådd driftstemperatur om det er kaldt ute. Hurtiglad derfor helst når du har kjørt en stund, heller enn rett etter oppstart.

Det kommer stadig flere lynladere med høyere ladeeffekt enn 150 kW. Sjekk hvor mye bilen din kan ta i mot. For velger du en lynlader med høyere minuttpris, og bilen din ikke kan ta imot mer enn 50 kW, blir det dyrere enn nødvendig. I tillegg beslagegger du en plass andre har bedre bruk for.

Hvis du uansett ønsker å ta en pause, og det finnes lademuligheter på stedet, er det lurt å «klattlade» litt. Da kan turen videre bli både billigere og raskere.

OVERLAST: Lesser du for mye inn i bilen din, kan du måtte sette igjen folk eller bagasje under en kontroll.

Slik pakker du bilen trygt

Elbiler har allerede et lavt tyngdepunkt, siden batteripakken er montert under bilen. Derfor skal det mye til at bilens kjøreegenskaper endres vesentlig som følge av feil pakking.

Vårt råd er uansett å starte med den tyngste bagasjen, typisk kofferter og tunge bager. Disse legges så lavt som mulig inn mot bakseteryggen. Hvis ikke alle sitteplassene i baksetet utnyttes, kan fotbrønnen brukes.

Unngå å legge tunge gjenstander løst på toppen, det kan være livsfarlig ved for eksempel en bråbrems eller et sammenstøt.

Det er lurt å utnytte eventuelle hulrom som måtte være under gulvet i bagasjerommet eller i «frunken», hvis du er så heldig å ha dette bonusvolumet – altså et lite bagasjerom under panseret. Dette er et perfekt sted for ladekabelen, eller andre småting du trenger underveis på turen.

Undersøk om din bil er typegodkjent for takstativ/takboks før du eventuelt monterer det. Sjekk også bilens tillatte nyttevekt. Husk at taklast typisk betyr 5-15 prosent økt strømforbruk, avhengig av type last og graden av økt luftmotstand.

Ikke glem ladekabelen!

Vekten i bilen vil påvirke rekkevidden. Dette gjelder ikke bare for elbiler, men kan bli ekstra merkbart siden lading tar lenger tid enn å fylle fossilt drivstoff.

Derfor er det lurt å ta en kritisk gjennomgåelse av hva du faktisk trenger å ha med av tunge gjenstander. Husk også at du må holde deg innenfor bilens tillatte nyttelast (sjekk vognkortet).

Selv om man ikke trenger egen ladekabel når man bruker hurtiglader, er det en selvfølge å ha den med i bilen. Da kan du enkelt normallade underveis og/eller ved målet

I videoen under kan du se hvilke andre ting som er lurt å ha med seg i bilen på tur i vinterhalvåret.