Slik løser du problem med flatt 12-voltsbatteri

Sliter du med flatt batteri på elbilen din? Sprengkulda har skylda for at rekordmange elbiler har måttet få starthjelp i vinter. Men du kan fikse problemet selv.

Startproblemer på grunn av flate batterier i kulda, har vært et velkjent problem helt siden Cadillac oppfant selvstarteren.

Men det er kanskje ikke like åpenbart at problemet skal oppstå på en elektrisk bil, som ikke en gang skal startes av det lille 12-voltsbatteriet som finnes ett eller annet sted i bilen. Men det er det rekordmange nordmenn som har opplevd i år.

– Vi opplever at det er like mange elbiler som fossilbiler som trenger starthjelp i vinterkulda vi har nå, sier markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking Redningstjeneste.

I januar hadde Viking 30.000 oppdrag. 25 prosent av dem skyldtes flatt batteri og over 3.000 av utrykningene var på elbiler.

Det er nær en dobling fra fjoråret. Det skyldes først og fremst den lange kuldeperioden vi har hatt i år, men også at mange kjører langt flere småturer enn normalt fordi mange har hjemmekontor.

Kjør mer!

På en bil med forbrenningsmotor foregår det ikke noe lading av bilen mens den står stille. Batteriet lades kun når bilen går, via en dynamo. Mye småkjøring, gjerne med varme i seter, ratt, speil og ruter, samt noen tunge drag med selvstarter, tærer på et batteri.

Kjører man mange småturer da, rekker ikke batteriet å lade seg opp og vil til slutt knele. Det er typisk de eldste batteriene som gir opp først.

De samme reglene gjelder ofte for elbiler. De vanlige strømforbrukerne skjer via 12-voltsbatteriet. Det samme gjelder for all styring av multimedia og elektronikk.

Hvordan 12-voltsbatteriet lades, varierer mellom bilmerkene. Alle lades av bilens hovedbatteri under kjøring. Jo lenger du kjører, desto mer strøm får du på 12-voltsbatteriet. Kjører du lite, vil du i mange tilfeller oppleve at batteriet går tomt.

Enkelte bilmerker lader 12-voltsbatteriet mens bilen står tilkoblet , men ikke alle. Enkelte lader også batteriet når bilen ikke er tilkoblet strømkontakt. De vil kunne oppleve at rekkevidden blir lavere når bilen står stille noen dager. Ofte kan det skyldes andre systemer som står påslått.

Det kan være nyttig å sette seg inn i hvilke funksjoner man bør slå av, spesielt i perioder med mye kulde.

Hvor er batteriet?

– Det er ikke skadelig for elektronikken å vedlikeholdslade batteriet selv med en helt standard batterilader. Dette kan være særlig nyttig hvis du har mye småkjøring i en kuldeperiode som nå, forteller seniorrådgiver og testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening.

– Men det er viktig å være nøye. Vær sikker på at du plasserer kablene riktig på pluss- og minuspol. Det er heller ingen problem å bruke annen bil eller elbil som donor, dersom den har batteri med god nok spenning. Normal spenning på blybatteriet i en elbil er 14,4 volt, akkurat som på fossildrevne biler, forteller han.

Han medgir derimot at det ikke er rart om mange vegrer seg når de ser gule varseltrekanter og store oransje ledninger i motorrommet. Det er kanskje ikke like selvfølgelig å koble til den tradisjonelle laderen i slike miljøer.

– Enkelte ganger står det åpenlyst i motorrommet, men det kan like godt befinne seg under plastdeksler eller i bagasjerommet. På enkelte biler er det også flere 12-voltsbatterier. Ofte finner man tilrettelagte batteripoler man kan koble seg til, typisk via sikringsboks. Da må man benytte et rent karosseripunkt til jording. Les instruksjonsboken om du er i tvil, råder Frydenlund.

Et kjempeproblem – løsning kommer

Konsernsjef Bård Klungseth i Defa har registrert at 12-voltsbatteriet kan være en utfordring. Selskapet har hatt løsninger for dette i flere tiår til vanlige biler.

– Vi jobber med flere løsninger vi kan tilby elbileiere, men vi må være sikre på at løsningene fungerer slik vi ønsker før vi slipper de på markedet, sier han.

I hovedsak dreier det seg om to løsninger:

Den enkleste er en mobil lader, slik vi kjenner den i dag, men med ferdig tilkoblede kabler fra batteri til en kontakt, som ikke kan kobles feil mot laderen.

En annen løsning er en fast montert lader med Defa-kontakt, gjerne i fronten på bilen, slik vi er vant med fra tidligere løsninger med motor- og kupevarmere og ladere.

Defa regner med at produktene er tilgjengelig i god tid før neste vinter.

