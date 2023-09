Dette bør du gjøre hvis du mister ladebrikken din: Slik sikrer du deg mot misbruk

Ladebrikke er en vanlig betalingsmetode på ladestasjoner flest. Mister man den, blir det litt som å miste bankkortet. Hva gjør du da?

Det finnes mange ulike ladebrikker. Flere ladeselskaper og organisasjoner har sine egne brikker, noen bilforhandlere har spesielle avtaler med et par ladeselskaper – og ikke minst har Elbilforeningen en blå ladebrikke som du kanskje kjenner til, og som gradvis erstatter den gamle svarte brikken.

Men hva bør du gjøre hvis en ladebrikke blir borte? Heng med videre for se hvordan du sikrer deg mot misbruk.

Fjern eller sperr

Nettstedet Motor.no rapporterte nylig om Erlend Fredriksten som fikk regning på flere tusen kroner når andre hadde brukt brikken hans. Dette fordi han ikke visste at ladebrikken var på avveie.

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening sier følgende:

– Misbruk av ladebrikker skjer ikke ofte. Likevel det er viktig å huske at en ladebrikke er et betalingsmiddel som er koblet til bankkortet ditt og som du må ta godt vare på. Koblingen mellom ladebrikke og betalingskortet må brytes om brikken mistes. Våre medlemmer er vanligvis raske til å melde ifra om tapt brikke og de får hjelp fra oss i Elbilforeningen om de ber om det.

Mange ladebrikker fungerer slik at man registrerer ladebrikken og betalingskortet hos alle de ulike ladeselskapene man ønsker å lade hos. Dette gjør man oftest i apper som de ulike selskapene har.

Mister du ladebrikken som du selv har registrert hos ulike ladeselskaper, må du må selv gå tilbake i alle appene der du har registrert deg, og stenge brikken. Dette gjelder for eksempel for Elbilforeningens gamle svarte ladebrikke.

Da vil eventuelle tyver bare få en feilmelding når de prøver å bruke brikken.

Har du mistet oversikten over hvilke ladeselskaper du har registrert et kundeforhold hos, kan det være smart å sjekke lade-appene på telefonen din. Det er god sjanse for at du registrerte brikken der.

Du kan også ringe ladeselskapene direkte og be om å få sperret ladebrikken din.

Blå ladebrikke fra Elbilforeningen gjør livet enklere

Bruker du bare Elbilforeningens nye blå ladebrikke, er det litt enklere.

Denne brikken har Elbilforeningen forhåndsinstallert til å fungere hos flere av landets største ladeselskaper, samt til internasjonale selskaper som tilbyr å lade på over 40 000 hurtigladere i Europa.

Denne registreringen administrerer altså Elbilforeningen selv, og du som medlem må bare registrere bankkortet ditt én gang.

– Når du som medlem bruker Ebilforeningens blå ladebrikke mottar du et varsel på telefonen for hver eneste ladeøkt, så sant du ikke har deaktivert denne funksjonen. Slik kan misbruk avdekkes raskt, forklarer Berge.

Som medlem kan du også selv sperre ladebrikken på «Min side» hos Elbilforeningen, og da vil den ikke virke hos noen av de forhåndsregistrerte ladeselskapene som inngår i Ladeklubben.

– Eller du kan kontakte medlemsservice hos oss, så hjelper vi til. Men når brikken først er sperret, kan den ikke gjenåpnes, understreker Berge.

Ønsker du å sperre den blå brikken selv, gjør du slik:

Logg inn på «Min side» via elbil.no, velg «lading» og så «sperr brikken» for den aktuelle brikken du har mistet.

Elbilforeningens råd er altså å gå over til den blå ladebrikken. Og når man slutter å bruke den svarte ladebrikken, bør man fjerne den fra ladeselskapene den er registrert hos.

Har du ikke fått den blå ladebrikken, kontakt medlem@elbil.no

Mistet brikken og bilnøkkelen samtidig?

Har du mistet brikken din kan det fort være at bilnøklene dine ble borte i samme slengen.

Unni Berge har i så fall følgende råd:

– Vi anbefaler medlemmene våre å hekte ladebrikken på bilens nøkkelknippe, som de fleste passer godt på. Med Elbilforeningens blå ladebrikke inngår også nøkkelservice, hvor bilnøkler på avveie kan finne sin eier, sier Berge.

Det hender støtt at folk ringer og har funnet nøkler med en ladebrikke fra Elbilforeningen på.

Da kan vi søke opp brikkenummeret i våre databaser og finner hvem den tilhører, slik at bilnøkkelen kan komme tilbake til sin eier.

