Nå kommer elektriske maskiner og redskaper for fullt: Slik skal landbruket bli elektrisk

GÅR ELEKTRISK: – Vi låner ut maskiner gratis for testing, sier Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder for «Fossilfrie maskiner».

Verdens største samling av elektriske maskiner og redskaper til landbruket? Det er i Sarpsborg, det. For nå inntar de elektriske maskinene området der tidligere kun dieselmotoren var bra nok.

Prosjektleder i «Fossilfrie maskiner», Gabriel Wergeland Krog, ser stolt utover området ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg.

Gravemaskiner, hjullastere, traktorer, flishuggere og gressklippere – alle elektriske – er klare til testing.

– Vi har ikke sett tilsvarende samling av elektriske maskiner noensinne. Ja, jeg tror det er Norges største samling elektriske maskiner for landbruket. Og da blir det fort verdens største, også, legger Wergeland Krog til.

Han leder prosjektet som er en storstilt markedskampanje for de ulike løsningene som finnes for landbruks- og anleggssektoren. Og på Kalnes møtte folk opp, både fra landbruket, det offentlige og næringslivet – med stor nysgjerrighet på hva som finnes.

ENTUSIASTISK: Anne Beathe Tvinnereim er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken for Senterpartiet.

Elektrisk er løsningen

– Bonden er også en del av løsningen, ikke en del av problemet, understreker Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken for Senterpartiet.

Hun prøvekjørte den lille, blå elektriske traktoren og var storfornøyd med kjøreopplevelsen.

Tvinnereim er også svært tilfreds med at Viken er i førersetet når det gjelder innsats for elektrifisering av landbruket.

– Terskelen er fortsatt høy både for kommuner og næringslivet for å investere stort i fossilfrie løsninger. I vårt prosjekt låner vi gratis ut maskiner for uttesting. Og dermed forsvinner mange fordommer, sier Wergeland Krog.

Prosjektet låner ut maskiner til Viken, Oslo og Vestfold-Telemark.

Det må understrekes at prosjektet også har biogass og pellets-løsninger, da det er fossilfritt som er målet.

Se video av elektrisk gravemaskin og gressklipper under:

Elektrisk moro på alvor

Utover hele landbruksskolen på Kalnes var det ulike maskiner som kan dekke mange ulike behov både innen landbruket, offentlig forvaltning og til næringslivet. Støyen som kjennetegner dieselmotorene, var helt fraværende. Til gjengjeld satt smilene løst hos dem som testet de ulike maskinene.

– Får vi by på en fjernstyrt gressklipper? spør Geir Bentestuen fra Nomaco Norge.

Gressklipperen klipper høyt gress i bratte bakker som en lek, og har du kjørt fjernstyrt bil , så kan du kjøre gressklipper, også.

Bentestuen viser til at den kan erstatte risikoutsatte traktorturer blant annet på vestlandsgårder. Klipperen kan også være et alternativ til støybelastende og fossilbaserte motorklippere.

– Elektrifisering av byggeplassen kan gjøres enkelt og fleksibelt med en ladecontainer, sier Lars Tveitan Østvold.

Han viser til løsningen som kan bidra til en enklere konvertering til fossilfrie anleggsplasser, fordi en ladecontainer enklere kan løse tilgangen på elektrisitet.

En utvikling er også at teknologi kan bidra til å redusere behovet for innkjøp av maskiner:

– Poenget er ikke alltid å erstatte tunge dieselmaskiner med elektriske. Med maskinsimulatorer kan du helt slippe å kjøpe dyre maskiner, sier Vidar Melleby i Tenstar Norge.

Han mener at særlig innen opplæring, kan øvelseskjøring med simulatorer gjøre at fossilutslippene reduseres til det minimale.

Volvo satser

– De elektriske hjullasterne og gravemaskinene blir bare større og større, sier markedsdirektør i Volvo Norge, David Kristanslund.

Han innrømmer at Volvo ikke var først ute, men nå satses det skikkelig på elektriske maskiner i alle segmenter.