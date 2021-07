Slik skal Tesla åpne superladerne sine for andre elbileiere

– Alle skal kunne få enkel tilgang via appen, sier Elon Musk.

I forbindelse med framleggelsen av kvartalsrapporten delte Elon Musk flere detaljer om hvordan eiere av andre bilmerker skal kunne bruke Teslas store ladenettverk når det etter hvert åpnes opp.

Flere ganger i det siste har Tesla antydet at de planlegger å åpne det store Supercharger-nettverket sitt for andre, men foreløpig har vi visst lite om hvordan dette skal skje.

Nettstedet Electrec, som har fulgt saken tett, opplyser at Tesla har jobbet intenst de siste månedene med å tilpasse mobilappen sin slik at andre også skal få tilgang til Superchargerne.

Alle som ikke kjører Tesla, vil da kunne registrere seg for en Tesla-konto via appen, legge til et kredittkort og administrere belastning gjennom dette.

Tilgang til Tesla-appen

Nå bekrefter Tesla-sjef Elon Musk strategien:

– Vi tenker på en enkel løsning der brukerne bare laster ned Tesla-appen, de kjører til en Supercharger, bestemmer hvilken lader de vil bruke, kobler til bilen sin – og så taster de enkelt inn hvilken lader de er på og hvor mye strøm de ønsker. Dette skal fungere for nesten alle elektriske biler, sier Elon Musk.

Konsernsjefen bekrefter at dette ville være tilgjengelig for alle i markeder der Tesla bruker CCS-standarden. I Norge vil det si V3-stolpene.

Det betyr at eiere av biler som Nissan Leaf, Kia e-Soul og Lexus UX 300e, som alle bruker CHAdeMO-kontakt, ikke vil få tilgang.

LES OGSÅ: Tesla-eierne er mest fornøyd med bilen sin

LES OGSÅ: Tesla åpnest Oslos første superladerstasjon

Blir det kø?

Det store spørsmålet er hvordan Tesla skal kunne hente de nye Supercharger-brukerne uten å overbelaste nettverket.

For det hele har ikke gått upåaktet hen i Tesla-samfunnet. Teslaeiernes store fortrinn har vært tilgjengeligheten til lading underveis, og mange frykter nå ladekø og lang ventetid fordi trafikken på disse laderne vil bli stor.

Musk bekrefter at de planlegger å innføre mer avansert dynamisk prising basert på ladehastighet og trafikk på bestemte stasjoner. Rett og slett for å oppmuntre til kortere ladestopper.

Fra før er Tesla kjent for billig hurtiglading – med en snittpris på 2,57 kroner per kWt. Hva prisene vil bli for alle andre, er ikke kjent.

Til sammenligning tar Fortum Charge & Drive 5 kroner per kWt for lynlading og 3,10 kroner pr. minutt for hurtiglading. Dropin-kunder hos Ionity må belage seg på å betale hele 8,40 kroner pr. kWt for lynlading.

LES OGSÅ: Elon Musk hyller resultatene i Elbilforeningens nye undersøkelse