Elbilisten 2021: Tesla-eierne er mest fornøyd med bilen sin

Tesla har alle modeller innenfor Topp 5 i ny undersøkelse. Samtidig er 94 prosent av de spurte fornøyd med elbilen sin.

Hvert år utfører Norsk elbilforening den store spørreundersøkelsen «Elbilisten». I år deltok hele 15.466 personer, som må svare på en rekke spørsmål om seg selv, om vurderinger og kriterier rundt kjøp av elbil, sitt bilhold og hvordan de bruker bilen.

Elbilistene får blant annet spørsmålet: «Hvor fornøyd er du med elbilen din?»

Dette ble resultatene totalt:

67 % er veldig fornøyd

27 % er fornøyd

3 % er verken eller

1 % er misfornøyd

2 % er veldig misfornøyd

1 % vet ikke

Det vil si at at hele 94 prosent er fornøyd med elbilen sin.

Innfrir alle forventninger

Tesla har alltid gjort det bra på disse undersøkelsene, og i år har de alle sine biler med på de fem første plassene. De som er aller mest fornøyd, eier en Tesla Model 3.

Richard Atleen (50) er en av disse. Han kjøpte bilen i september 2020 og har planer om å ha den i 10 år.

– Jeg hadde drømt om Tesla en stund og Model S var utenfor rekkevidde. Jeg fulgte med på Model 3, men ventet et år med å kjøpe bilen, for å slippe eventuelle barnesykdommer.

Fascinasjonen for Tesla er teknologien, ladenettverket, rekkevidden og det at man får en sprek bil med gode kjøreegenskaper til en lav pris.

– Det er mulig at man ser litt gjennom fingrene med enkelte ting. Autofunksjonene på vindussviskerne virker som å være første generasjon fra 80-tallet og lakken er dårlig, spesielt ved hjulbuene. Jeg har tenkt å stikke innom Tesla for å høre hva de mener om saken, men dette er nok i henhold til Tesla-standard, er jeg redd.

Richard har hatt sin hvite Long Range i over halvannet år, og den har gått over 40.000 kilometer uten at det har vært noen problemer med den.

– Det er fortsatt slik at jeg gleder meg til å ta meg en kjøretur med den.

På Norgesferie

Han trekker fram ladenettverket som ekstra positivt.

– Vi kjørte 2.000 kilometer på Norgesferie i fjor og følte ikke en eneste gang på rekkeviddeangst. Vi opplevde helle ingen kø, bortsett fra på Bismo på vei til Stryn. Der var to ladere ute av funksjon. Men det får man beskjed om i bilen, så vi var forberedt. Vi ventet i ti minutter. Jeg synes synd på elbilister av andre merker som ikke vet om det er ledige ladere dit de kommer, sier Richard.

Sønnen hans studerer i Stockholm og kjørte flere ganger fra Jessheim med sin Model 3 før korona-pandemien, og fremhever ladenettverket nok en gang.

– Når min fossildrevne Honda Civic skal fases ut, kommer jeg høyst sannsynlig til å kjøpe en brukt Tesla Model 3 Standard Range+. Da har vi en firehjulstrekker når vi skal til fjells, ellers gjør bakhjulstrekkeren mer enn god nok jobb i lavlandet. Model 3 gjør akkurat det en bil skal gjøre for meg, avslutter Atleen.

På topp flere ganger

Tesla har regjert disse listene i årevis. I år ligger Tesla Model 3 på førsteplass, Model X på tredje og Model S på femte. I 2019 var alle tre modeller på pallplass.

– Som eneste etablerte bilmerke i verden, bruker ikke Tesla penger på reklame eller betalt kommunikasjon. Vi lever av fornøyde kunder som vil anbefale oss videre. Derfor investerer vi i stedet i å sørge for at det er enkelt og hyggelig å være Tesla-kunde, svarer senior kommunikasjonssjef for Norge og Island, Even Sandvold Roland, da vi informerer han om resultatet fra undersøkelsen.

– Model 3 er designet for å være en rimelig og enkel familiebil det skal være fornøyelig å eie, og bilene blir stadig bedre gjennom trådløse programvareoppdateringer. Før fellesferien setter inn, vil Teslas Supercharger-nettverk dekke Norge på langs, og vi har investert tungt i servicekapasiteten vår i Norge de siste årene. Summen av alt dette ser vi at gjenspeiles i en rekke interne og uavhengige målinger av kundetilfredshet, og vi er glade for å se at Elbilisten bekrefter verdien av dette arbeidet.

Tett i toppen

De som kjører Kia, er også svært fornøyde med bilene sine. For både e-Niro og e-Soul er inne på topp 10-lista.

Begge bilmerkene skiller seg markant fra de andre med å ha vært lenge på markedet og har svært energieffektive drivlinjer i forhold til de fleste av sine konkurrenter.

En rask titt på lista avslører at det er svært tett i toppen. Det er lite misnøye å spore på topplista.

– Vi spurte elbilistene «hvor fornøyd eller misfornøyd er du med elbilen din». Den bilmodellen hvor flest har svart «veldig fornøyd» og deretter «fornøyd» troner øverst på lista, forklarer fagrådgiver Helene Busengdal i Norsk elbilforening, som er ansvarlig for årets undersøkelse.

– Alle på pallen (1-3. plass) har 97 % samlet, men Tesla Model 3 har flest som sier at de er veldig fornøyd.

