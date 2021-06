Straks åpner Tesla Oslos første superladerstasjon: Innrømmer at det er på overtid

18 superladere tre etasjer under bakken, like ved Oslo tinghus og regjeringskvartalet. – Det er mulig det er FOR sentralt.

Tirsdag 29. juni åpner Tesla sin første såkalte supercharger-stasjon i Sentrum P-hus, helt sentralt i Oslo.

Et steinkast skrått oppover mot Akersgata, Tinghuset og regjeringskvartalet – og med Ring 1-tunellen et par etasjehøyder over – ligger Sentrum P-hus, som altså huser den nye ladestasjonen.

– Jeg tror ikke vi kunne klart å finne et mer teknisk krevende parkeringshus å bygge superladestasjon i, sier Ole Gudbrann Hempel, ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden.

Les også: Inntar storbyer og sentrum med superladerstasjoner – her havner de

Medgir å være på overtid

Likevel har de valgt denne plasseringen, og når den åpner tirsdag om en knapp uke, er det med 18 ladestolper som hver kan gi inntil 250 kilowatt. Dermed er dette Oslos største hurtigladestasjon med god margin, målt både i antall ladeplasser og tilgjengelig effekt.

Og faktisk den første superladerstasjonen – som altså er Teslas egen og enn så lenge eksklusive hurtigladenettverk – i hovedstaden. De nærmeste ellers ligger på Nebbenes ved Gardermoen, på Vestby ved Follo og på Liertoppen ved Asker.

– Vel og bra at denne kommer nå, men er ikke dette egentlig på overtid?

– Ja, spør du meg personlig vil jeg si det, medgir Ole Gudbrann Hempel i Tesla.

– Det har tatt lang tid å få etablert dette. Og jeg har veldig stor forståelse for de mange Tesla-kundene som i årevis har etterspurt dette, og som definitivt mener det er på overtid.

LES OGSÅ: Teslas ladenettverk øker – 6000 ladere på 600 steder

Myntet på Tesla-folk uten hjemmelader

Stasjonen i Oslo er blant de første City Supercharger-stasjonene i Norge, og vil gjøre det enklere å være Tesla-eier i hovedstaden, ikke minst for Tesla-eiere i hovedstaden som ikke har tilgang på hjemmelader.

– Dette er faktisk Europas største innendørs superladerstasjon. Så dette er godt nytt for de av hovedstadens Tesla-eiere og andre Tesla-førere sentralt i Oslo som ellers må jakte på offentlige ladestolper i byen, sier Hempel.

– Et viktig moment er at Tesla i Norge er på vei inn i et nytt bilsegment. Med den nye prisingen av Model 3 Standard Range, som til sammen er satt ned med rundt 80.000 kroner, konkurrerer vi nå med andre og enklere elbiler enn vi har gjort før, supplerer Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

Implikasjonen her er en antakelse om at mange med dårligere råd i byene ikke har tilgang på hjemmelading, men at de nå har råd til den rekordrimelige varianten av Model 3.

– Da ser vi at blant mange vi nå selger bil til, er det ikke lenger en en selvfølge at de har fast parkering med lademuligheter hjemme. Det er en viktig del av grunnlaget for de nye ladestasjonene sentralt i de store byene, som altså er områder vi ikke hatt superchargere tidligere. Så sånn sett er timingen for dette god.

PRIS-SJEKK: Her er de billigste og dyreste hurtigladerne

For sentralt?

– Har dere vurdert om dette er FOR sentralt, med tanke på at det snakkes om å stenge ned indre bykjerner for bilbruk mer og mer – også for elbiler?

– Godt poeng. Det er mulig, det er jo noe tiden vil vise. Dette er jo noe vi har tatt med i vurderingen, og vi føler oss ganske komfortable med at vi vil leve godt med dette dette P-huset i årene fremover. Men dette er selvfølgelig politikk, og ikke noe vi kan kontrollere, svarer Hempel.

– Det skal vi ikke spekulere i heller, men vi ser jo at ting som bildeling blir stadig mer populært, og det er også litt av baktanken vår her. Skaffer du deg en Tesla gjennom bildeling, kan du stikke ned her og få ladet den opp i forkant av en langtur, sier Even Sandvold Roland.

– Også for den delen av drosjenæringen som kjører Tesla, tror vi at dette vil være en attraktiv ladestasjon, fortsetter Hempel.

18 superladere – blir antakelig 40

Teslas såkalte City Supercharging-program er en prøveordning for å se om supercharging kan være en del av løsningen som gjør det enklere å være elbileier i byene.

Snart kommer det tilsvarende superladerstasjoner sentralt i Stavanger, Trondheim, Bergen og Bodø,

– Alle disse stasjonene havner i døgnåpne parkeringshus, med mulig unntak for Bodø, der er det fortsatt litt usikkerhet rundt dette.

Og stasjonen i Sentrum P-hus har altså 18 Supercharger-ladestolper nå ved åpningen, men det blir antakelig snart flere.

– Det var det vi fikk bygd nå, i påvente av mer strøm, rett og slett. Men vi har kontrakt på mulighet for å utvide til totalt 40 V3-superchargere, forteller Hempel.

V3 supercharging er Teslas nyeste generasjon ladeteknologi, med en effekt på opptil 250 kilowatt. Til sammenligning er hastigheten på en standard hurtigladestasjon i Norge 50 kilowatt.

– En Model 3 Long Range kan for eksempel lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger, påpeker Hempel.

NYE TALL: Kjørelengden for norske elbiler økte med 26 prosent

Betaler langt mer for parkeringen enn for ladingen

– Lading på supercharger-stolpene her vil koste 2,25 kr per kilowattime, noe som gjør stasjonen til Teslas rimeligste supercharger i Norge. Lading belastes eierens Tesla-konto automatisk på lik linje med øvrige supercharger-stasjoner, forteller Hempel.

Et aldri så lite obs: I parkeringshuset i Oslo må du også betale for selve parkeringen. Parkeringen her koster det samme som for øvrige bilister og betales direkte til operatøren OnePark.

Tesla ladenettverk teller i dag 78 ladestasjoner med til sammen 1.101 ladestolper. Gjennomsnittsprisen for supercharging på norske stasjoner er 2,9 kroner per kWt, men i Oslo er prisen altså satt til 2,25 kroner.

– Er den lave prissatsen en slags kompensasjon for at man må betale for parkeringen i tillegg?

– Nei, det vil jeg ikke si. Parkeringsgebyret her er ikke noe vi har noe med, det er det OnePark som styrer. Men det koster vel 35–40 kroner for å stå her en halvtime, så kan du legge det på kWt-prisen. Det blir ikke så dyrt å stå her samlet sett, kanskje 38 kroner for en halvtimes ladeøkt.

Gratis AC-lading i en prøveperiode

I tillegg har Tesla satt opp seks AC-ladere bortenfor hurtigladerne i parkeringshuset i Oslo. De vil være tilgjengelig for Tesla-eiere som skal ha et lengre lade/parkerings-opphold i parkeringshuset på lavere ladehastighet.

Disse laderne vil i motsetning til superladerne ikke ha såkalt «idle»-prising, altså en sperreavgift-prising som innebærer at ladeprisen øker betydelig når mer enn halvparten av laderne er opptatt – og man i tillegg har fulladet bilen, siden den da fortsatt okkuperer en superlader.

Ikke bare vil denne typen ladere ikke ha sperreavgift, de vil faktisk være gratis – enn så lenge:

– Disse laderne vil være gratis å bruke for Tesla-eiere i en prøveperiode. De vil gi minimum 11 kilowatt, men lastbalansert slik at man kan få opptil 22 kilowatt om man har mulighet for det.

– Regner dere med flere «ladeulykker», med tanke på at folk har det med å bulke oftere i parkeringshus enn andre steder?

– Vanlige standard parkeringsplasser er 2,5 meter i bredden, her har vi utvidet dette til 3,1 meter på supercharger-plassene. Det er altså bedre plass her enn på en vanlig parkeringsplass, så det håper vi skal gå bra.

Vil vurdere handikapp-ladeplasser

– Har der tatt hensyn handikapp-parkering? Det er jo enkelte Tesla-førere som har behov for universell utforming …

– Vi har ikke dedikert noen ladeplasser til dette, nei. Men to av plassene her på enden har bedre plass enn de øvrige.

– Får dere godkjent disse to som universelt utformet, har dere jo både gjort Tesla-kjørende rullestolbrukere en tjeneste og scoret et enkelt PR-poeng i samme slengen?

– Godt poeng. Vi har hatt mest fokus på å få opp laderne, men bra innspill, det skal vi ta med oss videre.

Les også: Adrians hjertesukk kan føre til regelendring

Europas tre største stasjoner er i Norge

Da Tesla åpnet nettverket i 2013, var den gjennomsnittlige størrelsen på en supercharger-stasjon sju ladestolper. De siste årene har den størrelsen økt, og i dag befinner alle de største supercharger-stasjonene i Europa seg her i Norge:

Nebbenes, Norge – 44 ladestolper Rygge, Norge – 42 ladestolper Liertoppen, Norge og Oberhonnefeld, Tyskland – 40 ladestolper

DUELL-TEST: Store Audi e-tron vs. lille Tesla Model 3

Oppgradert

Superchargerne er også blitt raskere og mer effektive. Makseffekten til V2 superchargere ble oppgradert til 150 kW, og samtidig har Tesla rullet ut tjenesten «On-Route Battery Warm Up», som gjør at bilen ankomme stasjonen med optimal batteritemperatur for mest mulig effektiv lading.

Ifølge Tesla selv reduserer dette gjennomsnittlig ladetid med 25 prosent.

V3 supercharging kom til Europa i starten av 2020, og disse stasjonene har en ladeevne på opptil 1.600 km rekkevidde per time.