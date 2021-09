XPENG P7 er her: Slik skal XPENG ta Norge med storm

NY KINESER I NORGE: XPENG er på plass med den nye P7. Elbilforeningens Christina Bu hilser dem og samarbeidet med salgsdirektør Christian Hem velkommen.



Du har kanskje allerede sett XPENG G3 på veien. Nå skal det kinesiske merket innta Norge med nytt mannskap og nye biler. Først ut: Sedanen P7.

XPENG er ikke helt ukjent her på berget. Det er nemlig en stund siden de lanserte SUV’en G3. Nå har den nye importøren jobbet målrettet med en ny forhandler- og serviceavtale med Motor Gruppen, gjennom det nye selskapet XBI Norge.

Nyansatte Elvis Cheng har tatt på seg rollen som daglig leder i den norske XPENG-organisasjonen.

– Norge er et særdeles viktig marked for oss i XPENG, og er det første markedet vi etablerer oss i utenfor Kina, sier han.

Med seg på laget har han salgsdirektør Christian Hem, som ser fram til å lansere nye, kinesiske elbiler for Ola og Kari.

– I planens første trinn etablerer vi i overkant av ti forhandlere og servicepunkt, og har nå åpnet for forhåndsbestilling av XPENG P7. Så utover høsten vil vi ha to modeller i markedet, sier han.

Med og uten 4×4

Hem har stor tro på den nye luksussedanen P7 som kommer i to forskjellige utgaver:

RWD Long Range (bakhjulstrekk) med rekkevidde på 530 km. 0-100 km/t på 6,9 sek.

4WD High Performance (firehjulstrekk) med rekkevidde på 470 km. 0-100 km/t på 4,5 sek.

P7 er hele 488 cm lang og har et bagasjerom på 440 liter, og et utseende som ikke er ulikt Tesla Model S. Det er i hvert fall kommentarene skuelystne kommer med idet vi og bilen har tatt oppstilling i Bjørvika i Oslo.

«What car is that?», sier en belgier på klingende bengelsk før han nikker anerkjennende: «Looking good!»

All inclusive

Estimert startpris er 440.000 kroner – og da er allerede det meste av utstyret inkludert. Det betyr XPILOT2,5 førerassistansesystem, skinninteriør og et Dynaudio lydanlegg som skal sørge for en skikkelig musikkopplevelse.

– Dette er flaggskip-modellen til XPENG, som er fullpakket med den nyeste teknologien og det meste av tenkelig utstyr. Den har også CCS-tilkobling for raskere lading. Doble «wishbone»-fjæringer sørger for høy komfort og en god kjøreopplevelse. XPENG P7 er også klargjort for takstativ med en taklast på 50 kg, sier Hem til Elbilforeningen.

Samarbeid med Elbilforeningen

Alle nye kunder får også ett års gratis medlemskap i Norsk elbilforening, via den ferske samarbeidsavtalen som er inngått med importøren og deres representanter.

– Vår kjerneverdi er å ha kunden i sentrum for alt vi gjør. Det betyr at vi ønsker å lytte til tilbakemeldinger fra kundene våre, og utvikle produktene våre sammen med de. Samarbeidet med Elbilforeningen er dermed en helt naturlig del av dette, opplyser Christian Hem

– Ambisjonen at Elbilforeningens innsikt, kompetanse og tjenester skal komme våre kunder til gode, og bidra til en god kundeopplevelse. I tillegg gir det oss viktig innsikt i markedet som vi vil være en betydelig del av, supplerer Hem.

– Alle Xpeng-kjøpere får ett års gratis medlemskap, på samme måte som for de øvrige bilmerkene vi har avtale med. Vi hjelper nye medlemmer med å få en god start med sin elbil. Våre eksperter gir nyttig informasjon om elbil og lading. I tillegg kommer en rekke andre medlemsfordeler, blant annet vår populære ladebrikke som gir tilgang til ladestasjoner i hele landet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

ATTRAKSJON: Noen belgiere på ferietur i Oslo ble nysgjerrige på den nye XPENG P7.

Sedan-comeback

Nordmenn elsker som kjent SUV’er med firehjulsdrift og høy bakkeklaring. Når XPENG nå lanserer nye P7, er det på sin plass å spørre om det er plass til flere sedaner i dette markedet?

– Fra vårt ståsted ser vi en slags todeling i hvilken karosseriform nordmenn velger. SUV’er selger fortsatt bra, mens det muligens i større grad velges mer kompakte varianter. Sedaner har fått sitt comeback, og stjeler fra stasjonsvognsegmentet. Målet vårt er å være et førstevalg for alle som ønsker seg en elbil spekket med smarte funksjoner og det siste av teknologi, lang rekkevidde og det meste av tenkelig utstyr. Med våre to modeller, G3 og P7, kan vi også tilby god komfort innpakket i et nydelig design, sier Hem.

TESTPILOT: Elbilforeningens Christina Bu får en innføring interiørløsningene. En stor og bred skjerm gir info intuitivt og raskt.

– Så når kommer bilene?

– Det er et betydelig antall XPENG P7 på vei fra Kina til Norge. Målet er utlevering til norske kunder i løpet av fjerde kvartal. Vi gleder oss stort til utlevering av de første bilene og å gi nordmenn muligheten å prøvekjøre bilen. XPENG G3, som koster fra 358.000 kroner, er allerede på veien og tilgjengelig for kjøp. Utlevering av denne startet allerede i desember 2020.

– Og nordmenn er klare for flere nye, kinesiske biler?

– Norge er et viktig marked for oss med tanke på utvikling av bilens teknologi og ytelser. Bilene er allerede testet grundig og over tid for å sikre at de mestrer det tøffe, norske klimaet. Våre biler har i tillegg OTA-oppdatering som gjør at bilen oppdateres gjennom hele bilens levetid.

– Norge er det første markedet i Europa som får bilene våre på veiene, og det markerer en milepæl for selskapet. Vi utfører stadig tester i markedet for å kunne møte kundenes behov, sier Christian Hem og setter seg tilbake i det nye røde vidunderet.

Sannsynligvis med radiokanalen innstilt på P7 Klem.

