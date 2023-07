Husstandsmedlemskap for kun 195 kr

KUN APP SOM GJELDER: Fra 1. juli er det Oslo kommunes «Bil i Oslo»-app som du må bruke for å åpne kommunens ladestolper. Du betaler også for ladingen i samme app.

Nå må du bruke «Bil i Oslo»-appen for å lade på kommunale parkeringsplasser i hovedstaden, melder Bymiljøetaten.

Som elbil.no tidligere i sommer har fortalt, har folk som skal gatelade i hovedstaden fra 5. juni gradvis måttet bruke Bil i Oslo-appen også for å starte ladingen, og ikke bare for å betale for den, slik det var tidligere.

I denne overgangsfasen har folk enten måttet bruke ny eller gammel løsning, det vil si en RFID-brikke for å åpne laderen – og Bil i Oslo-appen for å sørge for betalingen.

Men fra 1. juli er det kun Bil i Oslo-appen som gjelder, melder Bymiljøetaten i en pressemelding i dag, 5. juli.

Hvilket alternativ som har fungert i praksis, har de siste ukene variert fra ladepunkt til ladepunkt, men nå skal fremgangsmåten altså være den samme over alt i hovedstaden – og det eneste alternativet brukerne har.

I hvert fall en stund til. Mer om det senere i artikkelen.

Brukerne oppfordres til å melde inn feil via appen

Bakgrunnen for endringen er at Oslo kommune har byttet leverandør av det tekniske baksystemet for byens ladestolper.

– Vi har informert om overgangen i forkant, men ser at ikke alle har fått det med seg, sier fungerende seksjonsleder for delmobilitet, lading og parkering i Bymiljøetaten, Charlotte Solvang i pressemeldingen.

– Alle som planlegger å lade bilen på kommunens ladestolper må laste ned Bil i Oslo-appen. Her finner du også all informasjonen du trenger for å komme i gang.

Likevel kan det i oppstartsfasen hende at enkelte ladestolper ikke fungerer som de skal, melder Bymiljøetaten.

– Vi retter feil fortløpende, men feilrettingen blir enda mer effektiv dersom publikum melder inn hvilke stolper det gjelder. Dette kan gjøres direkte i appen, sier Solvang.

Med den nye app-løsningen kan man altså starte ladingen og betale for parkeringen med ett tastetrykk.

Dette er en forenkling fra tidligere løsning der man betalte for parkering i én app og startet lading med en annen app – eller en RFID-brikke.

Eksempelvis har mange oslobeboere og Elbilforeningen-medlemmer i årevis benyttet seg av Elbilforeningens sorte ladebrikke for å åpne de kommunale ladestolpene, og Bil i Oslo-appen for å betale for den.

Åpner for flere betalingsløsninger på sikt

Årsaken til endringen er at Oslo kommunes avtale med tidligere leverandør av baksystem og app gikk ut i slutten av juni.

Det nye systemet er nå på plass, men for å sikre en smidig overgang er det nødvendig å dele prosessen opp i to faser, ifølge Bymiljøetaten.

«Når implementeringen av nytt system er gjennomført og vi ser at det fungerer, vil vi åpne for flere løsninger for brukerne», skriver etaten i pressemeldingen.

I fase to planlegges det å åpne for at man kan bruke flere apper til både betaling for lading og parkering på de kommunale ladestasjonene.

«Dette krever noe mer omfattende tilpasning, samt teknisk integrasjonsarbeid mot nytt baksystem. Vi planlegger samtidig med kilowattime-prising som først må behandles av bystyret. Dette jobbes det med utover høsten», avslutter Bymiljøetaten dagens pressemelding med.

Hvis dette vedtas, betyr det at brukerne vil betale for strømmen elbilen faktisk mottar – og ikke for tiden bilen står parkert på ladeplassen, slik det er i dag.

Dette har Bymiljøetaten gitt elbil.no antydninger om tidligere, nærmere bestemt i artikkelen fra tidligere i år, da etaten begynte å merke ladestolpene med hvilken ladehastighet/effekt hver enkelt ladestolpe kan levere:

I samme artikkel kunne Bymiljøetatens Sara Teige Kalsås fortelle at når alt dette er på plass, vil du kunne lade/betale på Oslos kommunale ladestolper også med Ladeklubben-appen til Elbilforeningen.

Altså om du når den tid kommer, foretrekker det.