Ladetips: 5 smarte laderåd ved høye strømpriser

LAD SMART: Det er mulig å redusere strømregningen betydelig ved blant annet å lade bilen når prisene er lavest. Foto: Espen Stensrud/Norsk elbilforening

Høye strømpriser kan du ikke gjøre noe med. Men du kan lade smart for å gjøre det litt billigere. Her er listen du bør følge.

Har du elbil, må du lade. Og elbil er billig, selv med høy strømpris.

Men i disse tider er det åpenbart langt dyrere enn vi er vant med.

Heldigvis kan du få betydelig lavere driftskostnader ved å ta noen smarte grep.

Lad mest mulig hjemme

Hvis du følger med på strømprisene, har du sikkert lagt merke til at de varierer mye i løpet av et døgn.

På samme måte som Trygve Slagsvold Vedum fyller diesel på sin VW Amrok på dagene med lavest mulig pris, er det en god idé for den prisbevisste elbilist å fylle batteriet på din elbil når strømprisene er lavest.

Og generelt sett er rådet å gjøre unna mest mulig av ladingen hjemme.

Følger du Elbilforeningens fem råd, kan du spare penger – mange penger. Her er de:

1. Unngå pristoppene

Strømprisene varierer gjennom døgnet. Derfor bør du lade når prisene er lavest og unngå pristoppene, som ofte er rundt morgenkaffen og ved middagstider.

Unngå å lade rett etter at du kommer fra jobb klokka 16 – for da er prisene som oftest høye.

Har du mulighet til å styre ladetidspunktet – gjør det!

2. Lad på natta

Prisene er som oftest lavest på nattestid, derfor er det som regel smartest å lade da.

3. Lad i temperert garasje

Har du mulighet til å lade innendørs? Gjør det. Batteriet lader mest effektivt når det er varmt. Derfor brukes energien først til å varme opp batteriet, deretter til å lade batteriet.

4. Lad rett før du skal bruke bilen

Om mulig, sørg for at bilen er nyladet når du starter. Når batteriet er varmt, slipper du å bruke energi på å varme opp batteriet når du skal kjøre.

5. Bruk smartlading!

Flere leverer tjenester som automatisk lader bilen din når strømmen er billigst. Om du vil sikre billigst lading så enkelt som mulig, bruk en av disse tjenestene. Blant dem som tilbyr dette, er for eksempel mye omtalte Tibber.

Bonustips: Kjør smartere

Et ekstra råd handler ikke om ladingen, men om å unngå unødvendig lading. Det vil si at du bør lære deg å kjøre økonomisk, slik at du slipper å lade så ofte.

Riktig kjøring kan nemlig spare deg for en hel del kilowattimer:

Hold jevn flyt i kjøringen og med riktig trykk i dekkene. Husk at batteriet også regenererer – det vil si lader opp batteriet ved kjøring i nedoverbakke og ved oppbremsing.

Les tipsene om vinterkjøring med elbil.

Lading i borettslag og sameier?

Mange av rådene over kan være vanskelig å følge om du har bilen i en fellesgarasje.

Her kan det likevel være penger å spare, men da handler det om å ha løsninger som gjør det mulig å lade smart.

Ta kontakt med Elbilforeningens laderådgivere, så kan de bistå med råd om de ulike ladeløsningene for fellesgarasjer.