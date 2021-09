Smart Consept #1: Smarts store elbil-comeback

ENDELIG: Smart har feilet med sine firedørs-biler. Dersom konseptet blir realisert, kan de imidlertid få en fulltreffer.

Smart er kjent for bittesmå biler. Om to år kommer de med denne luksuriøse kompakt-SUVen.

Det egne bilmerket Smart, som skulle være Mercedes sitt sprelske og ungdommelige merke, har hatt en lang, dyr og brokete historie siden starten i 1997.

I 2019 dannet Mercedes-Bwnz AG og Geely Autombile Group Smart Automobile Co, Ltd. Samme år ble det besluttet at Smart skulle bli et helelektrisk merke.

BLING: Smart skal være ung luksus med klare hint til Mercedes. Om det gullfargede interiøret kommer i produksjon, tviler vi på, men konseptet kan gi klare hint på hva fremtiden bringer.

Konseptet Concept#1 SUV, som ble vist på IAA Mobility i München, lover i hvert fall godt. Det etter at de har hatt noen litt for sære designløsninger, spesielt av Smart ForFour, som ikke akkurat har fått salget til å fly.

LYS ER DEN NYE KROMMEN: Det er liten grunn til å tro at Smart sparer på stemningslysene. Men regn med at det blir som en ekstrautstyrspakke.

Det er neppe tilfeldig at det første konseptet er en kompakt-SUV, for det er jo de høyreiste bilene som selger best akkurat nå.

Samtidig er dette den største bilen fra Smart noensinne. De store 21-tommers hjulene skjuler størrelsen noe.

KNAPPER: Interessant nok ser det ut som om Smart beholder knapper på rattet. De to hjulene viser at Mercedes sitt system vil overføres til Smart.

Dette blir en direkte konkurrent til Peugeot e-2008 og Mini Countryman, når den dukker opp som helelektrisk. Konseptet er 4,3 meter langt, 1,9 meter bredt og 1,70 høyt.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 95 000 andre elbilister! Bli medlem

Det er neppe uheldig at designen kan relateres til Mercedes. Spesielt LED-lyktene med «show» både når du låser opp og låser igjen, sladrer veldig om opphavet, både foran og bak. Det samme gjør de runde formene, selv om de er veldig mye mer lekne her enn hos moderskipet.

LUFTIG: Det blir nok en benk her, muligens på skinner. Et stort soltak vil gi romfølelse.

Men regn med at bakdørene blir hengslet foran og at bilen får en skikkelig B-stolpe.

Interiøret må tas med en klype salt. Men ser man bort fra de svært flashy overflatene og de to separate baksetene, er det vi ser her neppe langt fra sannheten. Veldig mange vil oppleve stemningssettingen, som vi etter hvert har blitt godt kjent med i samtlige Mercedes-modeller, som bling-bling luksus. Kult og Instagram-vennlig.

LYSDESIGN: Aerodynamikk er A og Å for Mercedes-konsernet om dagen. De har funnet frem grovt sandpapir her også. Lysdesign blir også et viktig element i fremtiden.

Vi kan tydeligvis forvente oss en skjerm på 12,8 tommer à la Tesla, muligens med head up-display. Konseptbilen har en avatar som skal hjelpe deg med det du ikke trykker eller gestikulerer deg frem til.

Glatt gulv, akselavstand på 2,75 meter og et generøst soltak skal gi romslig plass.

SPRETTEN: Designen skal være ungdommelig og sportslig. Det har man fått til. Topplua ser ut som noe de har lånt fra småbilen Opel Adam.

Kjapp

Den skal bygges på Geelys skateboardplattform med 800 volts el-arkitektur og dermed superrask lading.

I tillegg antydes rekkevidde mellom 33 og 48 mil. Det er omtrent der de viktigste konkurrentene befinner seg.

Plattformen skal kunne gi rom for hele tre elektriske motorer, noe vi neppe vil se her, men det gir i alle fall håp om firehjulsdrift.

Smart sier at Consep#1 SUV er ganske nær produksjon og at den endelige bilen skal være klar neste år og med salg i 2023.