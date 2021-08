Prøvekjørt: Tesla Model Y kan bli en ny norsk familiefavoritt

Med full salgskrig blant kompakte helelektriske SUV-er, kunne ikke Tesla vente lenger med Model Y i Norge. Se video!

Dermed er bilene som nå kommer til Norge, produsert ved selskapets fabrikk i Shanghai. Den første båtlasten er på plass, og i midten av denne uka startet utleveringene til kunder (ved Norges varemesse på Lillestrøm).

Se video av mini-testen!

Produksjonen på den nye tyske fabrikken, i Brandenburg utenfor Berlin, kommer trolig ikke i gang før tidligst mot slutten av året.

Det betyr også at de kvikkeste Performance-utgavene ikke kommer før Europa-fabrikken åpner. I første omgang er det derfor såkalte Long Range-utgaver med fem seter som er på plass her.

Førsteinntrykket vi sitter igjen med – etter å ha saumfart bilen så godt det lot seg gjøre i løpet av et tre timers lån, og rukket noen få mil med skikkelig kjøring – er overveiende positivt.

Det vi ikke ser noen grunn til å bruke mye tid på her, er førermiljø og infotainment. Det er i praksis dønn likt som veletablerte Model 3.

Rent bortsett fra at du sitter litt høyere.

Slik kjører den

Det er fort gjort å tenke at forskjellen mellom Model Y og Model 3 er omtrent som mellom Model X og Model S, både når det gjelder kjøring og plass til folk og bagasje.

Etter den første prøvekjøringen er det tydelig at den tanken stemmer langt på vei. Model Y er åpenbart stivere enn Model 3, primært for å håndtere at den er tyngre. Forskjellen i egenvekt er rundt 140 kilo.

I praksis betyr det at du merker brå ujevnheter godt, og at det ikke anbefales å passere fartshumper for kjapt.

Samtidig oppleves bilen harmonisk og komfortabel på veien før den presses hardere i sving. Der noterer vi en viss krengningstendens. Tesla har trolig valgt å posisjonere standardmodellen slik for å gi den kommende Performance-utgaven noe ekstra.

Vei- og vindstøyprofilen virker samtidig vesentlig bedre enn på Model 3. Førstnevnte kan ha å gjøre med den nye og elbiltilpassede dekktypen bilen er utstyrt med.

Avhengig av dekkvalg, skal Model Y ha en maksimal rekkevidde etter WLTP-syklusen på 505 kilometer.

Hvor godt det stemmer i praksis, må vi naturligvis komme tilbake til – siden en kort prøvekjøring naturlig nok ikke gir rom for sjekk av strømforbruk og rekkevidde. Det lover uansett god for vinterkjøring at Model Y er utstyrt med varmepumpe.

Praktisk på det meste, men…

Hel bakluke gir store praktiske fordeler kontra Model 3, og som femseter får Y god bagasjeplass. Senere kommer den også som sjuseter.

De tørre tallene sier at Model Y er seks centimeter lengre enn Model 3 (4,69 vs 4,75 meter).

Akselavstanden på Model Y er 2,89 meter, som betyr at den har 1,5 centimeter mer å rutte med enn Model 3. I praksis betyr den ekstra lengden litt mer overheng. Bakkeklaringen på 16,4 centimeter er omtrent 2,5 centimeter mer enn Model 3, og sikrer SUV-alibiet. I og med at modellen ikke kommer med luftfjæring, er det denne høyden som gjelder før bilen lastes opp.

Bilen har en egenvekt på 1.981 kilo ifølge vognkortet (ikke kontrollveid under denne prøvekjøringen). Inklusive fører (75 kilo) og øvrige passasjerer og bagasje, er tillatt totalvekt 2.371 kilo.

Med en familie på fire blir det med andre ord ikke igjen voldsomt mange kilo til skiboks og annet. I realiteten vil det være snakk om et sted mellom 120 og 180 kilo. Dette kan være et klart ankepunkt for den som tenker seg å kjøre fullstappet bil ofte.

Tesla har foreløpig ikke oppgitt presise mål for bagasjevolum, utover cirka 1.950 liter når bakseteryggen legges ned. Det fikses enkelt med knapper på venstre side.

Vi tok i bruk målebånd for å gjøre noen enkle estimater av volum. Inklusive den dype brønnen under hovedrommet, er det minst 600 liter – opp til toppen av seteryggen.

Kan trekke relativt tungt

Frunken byr dessuten på nesten oppsiktsvekkende mye plass. Her ser litervolumet ut til være rundt 100.

Nøkternt vurdert bør det altså være plass til 700 liter bagasje med alle fem sitteplassene i bruk.

Og apropos sitteplassene bak: Med personer på 180-190 centimeter foran er det fortsatt god plass til å sitte «bak seg selv».

Vi har heller aldri registrert noen Tesla som har så god plass til føtter innunder fører- og passasjersete, og gulvet er selvsagt paddeflatt.

Legg til at du kan trekke tilhenger på inntil 1.600 kilo, som er i tetsjiktet for kompakte SUV-er, sammen med Hyundai IONIQ 5 og kommende Kia EV6. Bare firehjulsdrevne utgaver av Mercedes-Benz EQA/EQC er bedre med 1.800.

Hengerfestet er imidlertid ikke fabrikkmontert, og må bestilles i etterkant. Hva det vil koste er så langt ikke kjent. Et eget takstativ skal også komme, ifølge den norske Tesla-ledelsen.

Performance-utgaver er ikke typegodkjent for å trekke tilhenger, uten at Tesla så langt har presentert noen god forklaring på dette.

Havner fort blant de dyrere

Som vanlig er ikke noen få timer med en ny bil nok til å trekke bastante konklusjoner. Vi kommer tilbake til dem i senere test, som i øyeblikket – dessverre – synes å drøye helt til oktober.

Bilen vi prøvekjørte, med utstyret nevnt over, koster 563.400 kroner (kun metalliclakken og 20-tommershjul fra ekstrautstyrslista, og det var før vinterdekk (24.900), tilhengerfeste (pris foreløpig ukjent) og leveringskostnader (11.782).

Totalt sett en greit utstyrt bil, med mindre du ønsker det lille ekstra av selvkjøringsfunksjoner – i første omgang muligheten til å navigere med autopilot, autoparkering og Summon / Smart Summon (at bilen kan fjernstyres via app).

Dermed er du nord for 600.000 kroner, og ytterligere 90.000 kroner dersom du vil ha oppgradert autopilot og klargjøring for framtidige selvkjøringsfunksjoner utover det nevnte. Om det er verdt pengene, overlater vi til deg som leser å vurdere.

Feltet av kompakte og mellomstore SUV-er og crossovere har nådd en størrelse de færreste ville satt mye penger på for bare noen få år siden. Konkurransen er knalltøff, både på pris og egenskaper.

Én tydelig skillelinje blant disse er tilhengervekt (750-1.600 kilo), og det er dessuten variasjon på to- og firehjulsdrift:

