Snart blir det igjen billigere med elbil i Oslo-bomringene

Endelig er det blitt klart, fra 1. oktober kommer den ventede bompengereduksjonen for elbil i Oslo.

Ved nyttår økte Oslo bomtakstene for elbiler, uten noen økning i fossiltakstene. Det førte til at elbiler betalte rundt femti prosent av bensintakst i Oslos bomringer.

I juni ble representanter fra Viken, Oslo og kommunene rundt enige om veien videre for Oslopakke 3, som innebar en betydelig forbedring av miljørabatten for elbiler i bomringen. Partene ønsket å innføre endringen fra 1. august, som vi har skrevet om tidligere.

Endringen har likevel latt vente på seg, mens saken var til behandling i Samferdselsdepartementet.

Godkjenning fra Vegdirektoratet

Nå er imidlertid siste hinder av veien, og fra 1. oktober blir det igjen en del billigere å passere hovedstadens bomringer med elbil:

I dag ble det kjent at Vegdirektoratet har godkjent takstendringen for Oslopakke 3, som betyr at elbilister fra oktober skal betale under 30 prosent av bensinbiltakst utenom rushtiden, og rundt 40 prosent i rushtiden.

– Klokt

I praksis vil endringene si at bomprisen for lette elektriske personbiler reduseres fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden i Osloringen. Ved bygrensen går taksten ned fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden, og fra 14 til 11 kroner i rushtiden.

– Dette er en klok beslutning. Skal vi nå de ambisiøse målene for utslippskutt og elektrifisering av veitrafikken i og rundt hovedstaden, kan dette vise seg å være et avgjørende grep, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

– Å endre miljørabatten i negativ retning, har vært å gamble med godt opp mot halvparten av nybilkjøperne. Nå som det igjen blir større rabatt, håper jeg at alle som fortsatt trenger bil i og rundt Oslo, kan føle seg trygge på at elbil er løsningen, sier Maltun.

En del av storbytrend i Norge

Bortsett fra Kristiansand – som nå 1. september gikk rett fra gratis elbilpassering i bomringen til 50 prosent betaling for elbiler – er det kun i Stavanger og i Bodø at elbiltaksten ligger på et tilsvarende høyt nivå som den har gjort i Oslo det siste året, og altså fortsatt vil gjøre frem til 1. oktober.

I Bergen reduserte bystyret elbiltaksten fra 40 prosent til 20 prosent av bensintaksten i oppstarten i år. Og i Trondheim har nylig kommunen vunnet gjennom med å kun gå til 20 prosent elbiltakst nå som det også skal innføres bompenger for elbiler, til tross for at Trøndelag fylkeskommune i utgangspunktet krevde betaling.

Slik er elbiltaksten i byene i Norge:

Oslo: 27 % – 41 %* (med sikte på oppstart 1. oktober 2021)

Bergen: 20 %

Trondheim: 20 %

Stavanger: 50 %

Bodø: 50 %