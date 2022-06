Det norske ladeselskapet Eviny går utenlands: Snuser på Tyskland – åpnet lynlader i Sverige

SØKER UT: – Vi har produsert ren fornybar energi i over 100 år, og nå skaper vi de nye løsningene som kreves på veien mot nullutslippssamfunnet. Disse løsningene skal nå bli en eksportvare som andre land kan bruke for å redusere egne klimagassutslipp, sier konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny. Foto: Tove Lise Mossestad/Eviny

Nå står Danmark står for tur, og det jobbes inn mot det tyske markedet.

Det norske ladeselskapet Eviny – som frem til 2022 var en del av BKK, også i navnet – kjører på for tiden.

Hurtigladesatsingen deres opplever stor vekst i Norge: 315.000 brukere har ifølge dem selv lastet ned ladeselskapets Bilkraft-app, og i løpet av årets første fem måneder skal 40.000 nye brukere ha kommet til.

Og nå har det vestlandsbaserte selskapet altså for alvor begynt å snuse på utlandet.

– Naturlig å satse utenfor Norge

– Dette er en stor og viktig milepæl for oss, sier konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland, i en pressemelding sendt ut i dag.

– Med den veksten vi opplever her hjemme, er det et naturlig neste steg å satse utenfor Norge. Vi har ambisjoner om å bevege oss ut i Europa. I Danmark har vi signert avtale med syv kjøpesentre, og har andre spennende initiativ på gang.

Og snart kan Tyskland stå for tur, hvis ting går Evinys vei.

– I Tyskland er det etablert et omfattende støtteprogram for etablering av 10.000 lynladere, og Eviny er med i konkurransen om disse prosjektene. Vi er gjennom første kvalifiseringsrunde, og håper å vinne en del av de 26 tildelingene, sier leder for Evinys hurtigladesatsing, Odd Olaf Askeland.

VIL TIL TYSKLAND: Leder for Evinys hurtigladesatsing, Odd Olaf Askeland.

Åpnet 360 kW-lader i dag

Allerede i forbindelse med lanseringen av navneskiftet fra BKK til Eviny i fjor høst, uttalte konsernsjef Hilland at selskapet hadde internasjonale ambisjoner. Hun pekte på hurtiglading som en mulig utenlandssatsing.

– Vi skal bidra til å gjøre Vestlandet og Norge ledende på elektrifisering og skape nye grønne arbeidsplasser. Nå viser vi i tillegg at vi mener alvor med at de løsningene vi utvikler også skal bli en eksportvare som andre land kan bruke for å redusere egne klimagassutslipp, sier Hilland.

Eviny har mange prosjekter under utbygging i Sverige. Den første ladestasjonen over hos broderfolket åpnet de i forrige uke i Lycksele.

Og i dag åpnet de en lader av typen som regnes som verdens raskeste i Sollefteå.

Den åpner for en ladehastighet på inntil 360 kW, noe som tangerer lynladeren som tidligere i år ble satt opp i Bergen – og deretter skal flere prosjekter følge fortløpende.

SUPERRASK: I dag ble denne 360 kW-lynladeren tatt i bruk i Sollefteå. Foto: Michael Engman/Eviny

Enormt elbilpotensial i Tyskland

Samtidig åpner selskapet også sitt første utenlandskontor i Stockholm.

– Det er behov for en god ladeinfrastruktur i Sverige. Eviny ønsker å ta en aktiv rolle i tilretteleggingen for overgangen til elbiler også i Sverige, og det er åpenbart et interessant marked for oss. Sverige er litt større i areal enn Norge, men har dobbelt så mange innbyggere og en tilsvarende større bilpark, sier Askeland.

Nå går ferden videre nedover i Europa, til Danmark og forhåpentlig etter hvert videre til Tyskland.

– Der vi i Norge vil få om lag seks ganger så mange elbiler som vi har i dag, vil tyskerne få over 100 ganger så mange elbiler som de har i dag. Det sier noe om hvor modent det norske markedet er, og hvor stort potensialet er i Tyskland, sier Askeland.

Eviny produserer sin egen vannkraft og kjøper opprinnelsesgarantier fra denne produksjonen. Dette er noe som ifølge Askeland blir svært godt mottatt, særlig ute i Europa

Fakta om Eviny: Eviny (den gang BKK) startet i 2012/2013 med fem hurtigladere i Hordaland og Sogn og Fjordane (Fjøsanger, Halhjem, Dale, Romarheim og Oppedal) i samarbeid med fylkeskommunen og med støtte fra Enova.

I 2015 åpnet selskapet det som den gang var verdens største ladestasjon på Danmarksplass i Bergen.

Fra 2020 er Eviny det selskapet som har hatt flest lynladere tilgjengelig for alle elbilister i Norge. Men i 2022 åpnet Tesla opp sitt ladenettverk, og med det er Eviny enn så lenge på en andreplass når det gjelder antall lynladepunkt, selv om de fremdeles har flest stasjoner i Norge med lynladere.

I 2022 åpnet Eviny verdens raskeste lynlader på Oasen i Bergen med en kapasitet på 360 kW.

Per nå har Eviny cirka 200 ladestasjoner og 1342 offentlige hurtig- eller lynladepunkter i drift i Norge.

Ved årsskiftet ble BKK-konsernet delt i to merkevarer som følge av et bransjepålegg fra myndighetene. Nettselskapet som frakter strøm til nærmere en halv million vestlendinger heter fortsatt BKK. Konsernet, inkludert vannkraftproduksjon og de kommersielle satsingene, skiftet navn til Eviny.