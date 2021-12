Finansbyråden i Oslo: – Nå må vi slutte å selge fossilbiler

Hovedstadens finansminister åpner opp om alt fra Oslos nullutslippssone til byens planer om å «elektrifisere alt mulig rart».

Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet De grønne er finansbyråd i Oslo.

Det betyr blant annet at han er nestkommanderende i Oslos rødgrønne byråd etter byrådsleder Raymond Johansen, og at han har hendene på rattet på hovedstadens selvpålagte klimabudsjett, som Oslo har laget siden 2017.

Det er en kjent sak at hovedstadens byråd – eller byregjering om du vil – på en rekke områder har en mer ambisiøs klima- og elbilpolitikk enn både den forrige og den sittende regjeringen har på nasjonalt nivå.

Elbil.no møtte «Oslos finansminister» før han skulle på podiet under elbilkonferansen Nordic EV Summit nylig, for å få hans oppdatering rundt hovedstadens satsing på elektrifisering og klimagasskutt i årene frem mot 2030.

ELEKTRISK: I januar i år blir øybåtene innerst i Oslofjorden elektriske.

Hele Oslos busstilbud straks elektrisk

I 2030 skal nemlig hovedstaden være klimanøytral, og innen den tid skal byens utslipp av klimagasser være redusert med 95 prosent sammenlignet med Oslos utslipp i 2009.

Vi ba Wilhelmsen fortelle om hva byrådet jobber med for tiden for å komme dit.

– Allerede i januar til neste år blir alle øybåtene i Oslo elektriske, og nå har vi i budsjettet nettopp satt av penger til at samtlige Ruters busser innen 2023 blir helelektriske, med noen bittesmå unntak.

Oslo har allerede Nordens største flåte av elektriske busser.

Også hovedstadens flåte av kommunale biler har vært gjenstand for massiv utskiftning.

– Vi er nesten ferdige med å skifte ut kommunens bilpark med elbiler på personbilfronten, og nå raser det på med elektriske varebiler også. Vi har totalt rundt 1300 kommunale biler, og 70-80 prosent av dem er allerede elektriske.

HELELEKTRISKE RUTER: Innen 2023 skal alle Ruters bybusser være elektriske, med «noen bittesmå unntak», ifølge finansbyråden i Oslo.

Elektriske ismaskiner

Finansbyråden er åpenbart godt fornøyd med dette, men enda mer fornøyd er han med hva de akkurat har levert på budsjettfronten.

– Vi har også satt av en kjempestor pengepott til å elektrifisere alt mulig annet rart.

Altså «alt mulig annet rart» som kommunen eier. For eksempel traktorer, gressklippere, parkmaskiner og andre rariteter.

Det er en ny æra. Vi trenger nesten ikke fossilt drivstoff lenger. Finansbyråd einar wilhelmsen

– Til og med ismaskiner som lager is på skøytebaner elektrifiserer vi. Dessuten har vi fått igjennom at når vi lager rammeavtaler med store leverandører, krever vi nullutslipp på transporten. Alt dette betyr at for kommunens del, vil vi ganske snart ha sluttet fullstendig med diesel og bensin.

– Det er en ny æra. Vi trenger nesten ikke fossilt drivstoff lenger. Dette er faktisk ganske ekstraordinært.

Fossilfri hovedstad om ni år

Innen 2030 skal Oslo kutte klimagassutslippene sine med 95 prosent.

Det betyr at går det som MDG og det rødgrønne byrådet vil, må så godt som alle fossildrevne kjøretøy være borte fra Oslos gater i løpet av de neste ni årene.

Selv om man nå stadig leser om at «alle» nå kjøper elbil i hovedstaden, dreier dette seg bare om nye biler. Elbilandelen i Oslo er i dag på rundt 27 prosent, og denne skal altså opp til 100 prosent på bare ni år.

– Hvordan i all verden skal dere få til dette?

– Det ene som er viktig er at vi nå må slutte å selge fossilbiler, den krana må skrus helt igjen. Det er klart at hver fossilbil som selges nå, kommer vi til å slite med å bli kvitt igjen, så dette bør rett og slett ikke skje lenger.

– Det andre vi gjør, er å satse tungt på trafikkreduksjon. Færre biler, mer bildeling, økt kollektivandel, samt få flere til å sykle og gå mer. Og det tredje sporet – og det har vi vært tydelige på – er at det kommer flere tunge virkemidler.

Disse «tunge virkemidlene» har vi så smått begynt å se konturene av. Det er en kjent sak at byrådet jobber med å etablere en nullutslippssone i Oslo sentrum.

– Det er et ganske kraftig virkemiddel at bare nullutslippskjøretøy får slippe inn i denne sonen.

– Men her er det jo bare en bitteliten sone det er snakk om. Er ikke dette mest symbolsk?

– Jo, men effekten blir nok ganske stor, også fordi dette sender et så tydelig signal til alle som lurer på hva slags bil de skal kjøpe.

– Nybilsalget av elbiler går jo nærmest av seg selv i Oslos privatmarked nå, men hva med de eksisterende fossilbilene – skal dere forby dem innenfor bygrensen om ni år?

– Vi har jo ikke hjemmel til det foreløpig, men i nullutslippssonen vi nå utreder, vil det jo være forbud mot fossilbiler – og vi har også sagt at vi ønsker å utvide denne sonen til en større del av Oslo.

AMBISIØS FINANSBYRÅD: – I nullutslippssonen vil det jo være forbud mot fossilbiler – og vi har også sagt at vi ønsker å utvide denne sonen til en større del av Oslo, sier Einar Wilhelmsen.

Elbilfordeler viktig – en stund til

I tillegg er selvsagt bompenger et godt verktøy i finansbyrådens verktøykasse når han vil fase ut fossilbilene.

– Det er klart at å holde bompengetaksten for elbiler nede og øke den for fossilbiler, eller i hvert fall sørge for at de øker i takt, vil være viktig for å nå disse målene, og samtidig sende et tydelig signal om at vi ikke skal ha fossilbiler i Oslo fremover.

– Så du vil altså jobbe for beholde elbilfordelene på det nivået de er på nå i noen år til?

– I hvert fall bør den relative fordelen bevares en stund til, men det er klart at når elbilen blir normalen, kan vi ikke beholde de kunstig lave bompenge- og parkeringsavgiftene. Det viktigste er å bevare konkurransefordelen til elbilen, slik at vi ikke klusser det til og gjør fossilbiler mer attraktive igjen.

Wilhelmsen er altså mer mot fossilbiler enn han er for elbiler.

– Vi er jo også opptatt av å få ned biltrafikken i Oslo. Så hvis bom- og parkeringstakstene blir så lave at elbiler utkonkurrerer kollektivtrafikken, er ikke det noen ønskelig utvikling på sikt.

Ga opp å vente på nasjonal støttordning for lading – laget sin egen

Når det rødgrønne byrådet bestående av SV, Ap og MDG er i festtalehumør, liker de gjerne å fortelle at de har en mer ambisiøs klimapolitikk enn Norge som helhet.

– Vi kjører jo hardere på og ligger i forkant sammenlignet med landet som sådan. Et enkelt eksempel på det er jo at vi har bevilget penger til 50.000 ladestasjoner i Oslo.

Han sikter til Oslos egen støtteordning for ladestasjoner til borettslag og sameier, som alle slike borettslag kan søke på.

Denne lovede ordningen finnes fortsatt ikke nasjonalt, av en eller annen grunn. finansbyråd Einar Wilhelmsen

På nasjonalt nivå lovet den forrige regjeringen allerede i den såkalte Granavolden-plattformen en slik støtteordning, med mål om å tilrettelegge for utbygging av ladeinfrastruktur for godt over 600.000 beboere i landets borettslag og sameier.

– Men denne lovede ordningen finnes fortsatt ikke nasjonalt, av en eller annen grunn. Derfor gikk vi i Oslo foran med et godt eksempel – for å gjøre det enklere og mer overkommelig for borettslag og sameier å etablere ladeinfrastruktur. Hvorfor det skal være vanskeligere å ha elbil når man bor i borettslag enn når man bor i villa, har jeg aldri helt skjønt, sier Wilhelmsen

Enda vanskeligere er det for folk i byen som ikke har tilgang til annet gateparkering. Det begynner allerede å bli trangt på de kommunale ladeplassene, og de neste par årene vil det antakelig ta helt av.

– Hva gjør dere for akkurat denne gruppen?

– Vi bygger jo gateladere sjøl, og så utbygges det hurtigladere, men det skjer primært i privat regi, selv om vi kan komme på banen i form av tilskudd og være behjelpelige med tomter og den slags.

– Men er dere i rute med å tilrettelegge for hordene av elbilister uten muligheter for hjemmelading som snart vil finnes i Oslo?

– Det er vanskelig å si. Men batteristørrelsen på bilene øker, så det å lade hver dag er ikke nødvendig for de fleste elbilister lenger. Og dilemmaet er at om vi i kommunen er altfor raus og bygger altfor mange ladestasjoner i byen, tar vi bort litt av insentivet til at folk setter opp sine egne ladestasjoner hjemme der det er mulig.

– Viktig å være i front

– Målet vårt er ikke at flest mulig skal kjøre elbil, men at ingen skal kjøre fossilbil, sier Wilhelmsen.

På veien dit er elbil én god løsning, en annen er mer kollektivreising og sykling og gange, gjentar han, slik vi har hørt MDG-politikere si utallige ganger de siste årene med sin aldri vikende entusiasme.

– En tredje løsning, som vi har sett nå under pandemien, er digitalisering og generelt mindre reising.

Einar Wilhelmsen har elbil selv, men er ikke lenger like opptatt som han inntil ganske nylig var av at Oslo er et globalt utstillingsvindu for en vellykket elbilpolitikk.

– Det er blitt så åpenbart nå at elbilteknologien har blitt så god, at utviklingen nesten driver seg selv, sier han.

– Så det jeg er mest opptatt av å promotere nå når jeg møter utenlandske kolleger, er de løsningene som går mye lenger: Vi snakker om elektriske gravemaskiner, varebiler og at vi i Oslo nå har fått de første elektriske lastebilene.

Poenget hans er at merkesteinene nå flyttes i en voldsom fart.

– Det er stadig nye typer maskiner og kjøretøy som kan elektrifiseres. Og for oss er det viktig å være akkurat der, der fronten er nå. For oss er elbil blitt en helt dagligdags ting, det er nesten rart å ikke kjøpe elbil i Oslo, konstaterer Wilhelmsen.

Og legger til:

– Hvis du da først skal ha en bil …