Buddy Bike innfører vrakpant på rammer: Starter elsykkel­produksjon i Oslo

SISTE FINPUSS: I Buddy sine fabrikklokaler på Økern i Oslo har det vært oppussing og organisering før innledende produksjonsstart av elsykkelen Buddy X1. De er til sammen åtte ansatte og et par innleide. Lengst til høyre står gründer Jan-Petter Skram. Alle foto: Buddy

Neste uke er det alle mann til pumpene hos Buddy på Økern. Der det for snart ti år siden ble bygget elbiler, skal det nå lages elsykler.

Ved århundreskiftet la Øglænd DBS i Sandnes ned sin sykkel­produksjon, og med det forsvant en over hundre år lang tradisjon fra landet.

– Alle våre naboland har egen sykkel­produksjon, men i Norge har det meg bekjent ikke vært fullskala produksjon siden juni 2000, sier gründer Jan-Petter Skram i selskapet Buddy Electric.

Det blir det nå en endring på med deres merkevare Buddy Bike.

Mandag 14. august gjenoppstår håndverket i hovedstaden, men med ganske så mange fornyinger – som sykkel med elektrisk motor.

Skjønt det er faktisk noe Skram har forsøkt seg på før, flere tiår før Kari og Ola var åpne for slikt.

– Vi utviklet vår første elsykkel i 1994, men fikk høre at dette var en dårlig idé, teknisk doping og kun for overvektige. «Det blir aldri noe marked for et slikt produkt», sa de.

– Det samme fikk vi høre da vi kom med elbilen to år tidligere.

Men både markedet og teknologien ville det til slutt annerledes.

Kan bygge 500–1000 sykler i året

Buddy Electric har i lengre tid samarbeid med Eker Design om å utvikle en ny premium-elsykkel. Den har fått navnet Buddy X1.

Snart blir det mer enn bare en og en annen tidlig versjon av sykkelen å se på veien, for nå settes den endelig i produksjon – også på norsk jord.

SKRUR SAMMEN SYKLER: Armin Schulze har bakgrunn fra tysk industri og sykkel­produksjon. En enkel produksjons­linje med ham som montør kan produsere to X1-elsykler per dag. Det blir rundt 500 i året. Ved behov kan kapasiteten økes til 1000, meldes det.

– Produksjonskapasiteten vil ligge på 500–1000 sykler per år, alle beregnet for hjemmemarkedet, sier Skram.

– Hvilket batteri benyttes i sykkelmodellen?

– Et fra den tyske batteriprodusenten BMZ. Det er sertifisert og godkjent for downhill-bruk.

Skram forklarer at i praksis betyr dette at det har ekstra beskyttelse mot slag og støtskader samt vanninntrengning.

– Batterisellene sitter beskyttet i et forsterket aluminiumskabinett.

– De fleste bilimportører tilbyr garanti på batteriet i åtte år eller 160.000 kjørte kilometer. Har Buddy Bike noe lignende?

– X1 har 10 års garanti på rammen og 5 år på motor, batteri og display.

Panting av sykkelrammer

Samtidig som de starter opp egen sykkelproduksjon innføres en vrakpant på elsykkel-rammene. Rammen utgjør nemlig en betydelig del av en sykkels klima- og miljøavtrykk.

– Returpanten er satt til 1.500 kroner og gjelder foreløpig kun for X1 rammer. Panteordningen sikrer resirkulering av rammen, sier Skram.

Det gjøres på eget initiativ, for det finnes ingen standard for vrakpant for elsykler slik det gjør for elbiler og motorsykler.

– Blir det da som en slags tilgodelapp som gir avslag neste gang de handler noe hos dere?

– Nei. Kunden leverer rammen til oss, og vi får den sendt til Tyskland for gjenbruk. Summen utbetales fra oss til kunden, sier han.

Buddy mener de har laget verdens mest bærekraftige sykkelramme.

Rammene produseres i karbonkompositt av tyske V Frames og er av restmaterialer fra bilindustrien, hvor blant annet BMW er en leverandør. De er støpt i ett sømløst stykke.

– Produksjonsmaterialet er et hundre prosent gjenvinnbart, sier Skram.

SACHS-MOTORER: Buddy X1 har en sterk motor fra tyske Sachs (112 Nm) og et 48 volts batteri fra BMZ (650 Wt). Beltedrift og lukket girsystem reduserer behovet for vedlikehold. Sykkelen egner seg derfor godt til helårsbruk.

– Produksjonsprosessen regnes som verdens mest effektive og miljøvennlige for sykkelrammer. Vi er det første selskapet som innfører returpant for rammer laget av dette materialet, noe som sikrer økt gjenbruk, legger Skram til.

Rammen til X1 er også utviklet med et adaptersystem. Det betyr at en kan bruke ulike motor- og batterialternativer. Siste generasjon Bosch og Sachs motorer kan begge brukes.

Buddy Electric er en miljøsertifisert bedrift. På hjemmesiden skriver de:

«Vi bekymrer oss for de klimautfordringene verden møter i dag og ønsker å bidra til økt fokus gjennom en rekke miljøtiltak.»

Kortreist og skreddersydd

– Selskapskulturen i Buddy Electric har bærekraft som en viktig del av vårt DNA. Vi ønsker å utvikle elsykler hvor vi benytter kortreiste komponenter som er produsert i Europa, sier Skram.

Det handler om at transport og produksjonsforhold er et viktig miljøhensyn å ta.

Rødt og grønt er de to standardfargene, men for alle X1 som håndlages på Økern finnes det en større palett.

– Vi kan tilby et utvidet fargeprogram, samt utstyr og individuelle tilpasninger som kunden ønsker, sier Skram.

– Rett og slett litt skreddersøm?

– Vil for eksempel noen ha samme farge på sykkelen som på huset eller bilen, ja så kan vi ordne det!

ORDEN I REKKENE: Her henger karbongafler klare til montering på elsykkelen X1. Nå blir Buddy de eneste som i en større skala produserer elsykler fra grunnen av i Norge.

– Har dere produsert noen sykler i Tyskland?

– Til nå er ingen produsert i Tyskland. Sammenstilling av komplette Buddy X1 sykler starter i 2024 ved den nye fabrikken til Ebike Advance. Den er designet for masseproduksjon og har kapasitet til å lage inntil 100.000 enheter per år for det globale markedet.

Gjennom lisensavtalen med den tyske samarbeidspartner vil selve rammen bli markedsført og solgt globalt, under flere brand.

Men Ebike Advance lager ikke elsykler for andre enn seg selv og Buddy.

– Vi i Buddy Electric i Oslo vil nok først og fremst konsentrere oss om det norske markedet, men vil på sikt også vurdere muligheten for distribusjon til våre naboland, avslutter Skram.