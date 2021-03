Vekker oppsikt i Tromsø: Denne elbilen er det bare 7 av i Norge

Da Thomas møtte Mia, var det kjærlighet ved første blikk. Et impulskjøp senere nekter barna hans å bli sett i noe annet. Og snart gjør den franske madamen comeback.

«Å gjøre et godt førsteinntrykk, er viktig for å lykkes. Elbilen MIA gir deg det gode førsteinntrykket», skrev vi her på elbil.no om den noe spesielle franske elbilen Mia da den ble tilgjengelig i Norge i 2012.

Førsteinntrykket var i hvert fall kraftig nok for Thomas Mæhlum, selv om han oppdaget bilen først for et par år siden.

Da var det til gjengjeld kjærlighet ved første blikk:

Han ble solgt og bilen ble kjøpt. På impuls.

Forelsket

– Jeg var vel egentlig på jakt etter en «ordentlig» elbil, og surra litt rundt på Finn. Så kom jeg over denne, ble umiddelbart forelsket og tenkte: Den må jeg ha!

– Du gikk etter utseendet?

– Det var rent visuelt, ja. Kjærlighet ved første blikk. Så googla jeg litt, og fant ut at den var enda mer spesiell innvendig. Tre seter, med to seter bak, og midstilt pilotplass foran.

Perfekt for Thomas Mæhlum og hans to små barn, med andre ord.

Dermed var det bare å ordne transport fra Kristiansand opp til Tromsø. Å kjøre den lille elbilen som ikke kan hurtiglades, og som har en heller begrenset rekkevidde, var ikke noe alternativ for elbildebutanten Thomas.

– Jeg jobber i Redningsselskapet, så jeg fikk hjelp av noen kolleger der nede med å få den på henger og over på en fraktebåt, så den kom sjøveien til Tromsø.

– Har du hatt noe behov for å bli reddet av noe redningsselskap selv på dine to år som Mia-bilist?

– Nei, heldigvis ingen bilberging så langt. Egentlig skal rekkevidden være på tolv mil, men i praksis har jeg vel åtte. Noe av det første jeg gjorde var å gå løs på rekkeviddeangsten. Så jeg satte meg i bilen og kjørte fra Tromsø til Sommarøy. Og på det strekket er det knapt nok mobildekning og langt til folk. Men det gikk, og rekkeviddeangsten forsvant.

LES OGSÅ: Her er 5 gode bruktbiler til 80.000 kroner

Skal gjøre comeback i 2023

Den lille elbilen han kjøpte går det totalt syv av på norske veier i dag. Globalt skal det være solgt rundt 2000 av bilen, som i sin tid fikk mer oppmerksomhet enn salg.

Men som med andre franske småbiler med karakteristisk utseende, har den fått en aldri så liten kultstatus i visse kretser, og bilen er allerede i ferd med å bli et aldri så lite samlerobjekt.

Nylig ble det imidlertid kjent at Mia skal gjøre comeback. Fransk-sveitsiske Fox E-Mobility har nemlig varslet at de er i gang med en Mia 2.0.

Se video under!

Den opprinnelige Mia ble produsert fra 2010 til 2013, da Mia Electric gikk konkurs. Men i 2023 skal treseteren etter planen gjenoppstå, med både skyvedørene og resten av bilens karakteristiske utseende noenlunde intakt – og med fordoblet rekkevidde og en rekke andre forbedringer.

– Mye latter

Tilbake i Tromsø klarer imidlertid Thomas Mæhlum seg lenge med sin førstegenerasjons Mia.

Noen vinterbil har han imidlertid funnet ut at den ikke er.

– Det går ikke, dessverre. Med bakhjulstrekk blir det for lite futt til at den klarer seg på Tromsøs bratte vintergater. Så om vinteren koser den seg innendørs, godt pakket inn i en låve.

Når han derimot kjører rundt i Tromsø i sommerhalvåret, mangler det ikke på reaksjoner.

– Det blir mye latter. Og veldig mange som stopper og tar bilder av den når jeg parkerer den utenfor jobben i Tromsø sentrum. Det er mange som lurer på hva i all verden dette er for noe.

Fått tilbud

Den stolte eieren har også fått tilbud fra lokalt næringsliv som gjerne vil bruke bilen hans som reklameplakat. Foreløpig har han takket nei til tilbudene.

Inngangsbilletten til bilen var nemlig ikke veldig avskrekkende.

– Jeg måtte ut med 42.000 kroner for den.

– Hvis noen som leser dette skulle nære tilsvarende følelser for bilen din som du selv fikk, hvor mye må de friste deg med?

– Det blir ikke billig. Jeg har allerede fått tilbud om mer enn jeg selv ga for den. Men nei, det blir ikke aktuelt å kvitte meg med Mia.

– Du kaller henne Mia?

– Hun heter Mia. Jeg har tre store kjærligheter i livet, barna mine og Mia. Og barna mine vil helst ikke kjøre med noe annet. Vi er blitt en liten familie på fire.

LES OGSÅ: Test av familiebussen Citroën ë-Spacetourer