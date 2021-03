Elektrisk familie-SUV og stasjonsvogn fra MG

Heller ikke her avslører MG batterikapasiteten, men lover over 400 kilometer rekkevidde WLTP. Ombordladeren på 11 kW. Og batteriet kan hurtiglades (DC) til 80 prosent på bare 30 minutter under ideelle forhold.

Tilhengervekta imponerer ikke riktig like mye. Den trekker kun 500 kilo på kroken og kan ta 75 kilo taklast. Kan den ta over rollen som Skoda Octavia har hatt i Norge en årrekke?

Det som kanskje er vel så oppsiktsvekkende, er at MG lanserer en elektrisk stasjonsvogn. Karosseriformen er ikke spesielt populær annet enn i Europa, og selv her er den på sterkt vikende front. Det er kanskje grunnen til at dette faktisk er den første elektriske stasjonsvogn.

Bagasjerommet er derimot på forholdsvis beskjedne 357 liter. Når baksetet legges ned, øker kapasiteten til 1396 liter. I tillegg har den et romslig bagasjerom under panseret på 150.

Som mange elbiler fra Kina om dagen, er bilen klargjort med V2L (vehicle-to-load). Teknologien gjør et mulig å overføre energi fra batteriet til strømnettet eller andre strømkilder. Du kan for eksempel lade opp en annen bil, altså en gedigen powerbank.

Her ser vi en helt annen teknologi enn i ZS EV, som er en svært enkelt bil og en modell som får en langt sterkere konkurranse, for eksempel fra Skoda Enyaq, VW ID.4 , Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y og Nissan Ariya med flere.

