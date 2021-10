Politiker Ida Lindtveit Røse testet Elbilvelgeren: Straks trebarnsmor – søker egnet elbil

KLAR FOR ELBIL: KrF-politiker og snart trebarnsmor Ida Lindtveit Røse.

– Elbilvelgeren gjør valget enklere for sånne som meg, fastslår Ida Lindtveit Røse.

I VG tidligere i høst etterlyste den såkalte «KrF-kometen» Ida Lindtveit Røse tips til en passende bil.

28-åringen og ektemannen venter sitt tredje barn, og kunne fortelle VG at de er på jakt etter en romslig elbil med plass til tre barneseter.

Røse har blant annet vært leder for Kristelig Folkepartis Ungdom og vært konstituert barne- og familieminister mens Kjell Ingolf Ropstad var i pappapermisjon i fjor. Til daglig er hun gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken.

Etter å ha sett VG-oppslaget følte enkelte i Norsk elbilforening seg kallet – nærmest fra oven – til å hjelpe henne et stykke på vei med elbilvalgets kvaler.

Ønsker å være med på det grønne skiftet

Å hjelpe med dette kan vi nå enkelt gjøre, siden Elbilforeningen nylig lanserte en digital tjeneste som vi har laget nettopp for å bistå Røse og andre nordmenn som synes det er vanskelig finne ut av hvilke elbiler som passer best for dem.

Politisk rådgiver Simon Dyhr og fagrådgiver Lars Godbolt i Norsk elbilforening inviterte derfor Krf-politikeren på besøk til Elbilforeningen for å teste ut Elbilvelgeren.

– Å google seg fram til de riktige bilene er litt vanskelig, spesielt når man ikke har oversikten over de mest aktuelle elbilene, sier Ida Lindtveit Røse idet hun dukker opp hos Elbilforeningen.

Hun peker på at elbilmarkedet vokser seg stadig større, og at mange, henne selv inkludert, føler det også har blitt uoversiktlig, kanskje spesielt for folk som ikke har bil som primærinteresse.

VELGER ELBILVELGEREN: Elbilforeningens Simon Dyhr viser Ida Lindtveit Røse Elbilforeningens søketjeneste Elbilvelgeren.

– Målet er jo å gjøre det enklere for alle å finne fram til en elbil som passer deg og din familie. Derfor har vi laget Elbilvelgeren. Den gir deg mulighet til å søke i alle elbilene på markedet, der du selv filtrerer på diverse valg som pris, rekkevidden du trenger eller tilhengerfeste, forklarer Lars Godbolt.

– Først og fremst ønsker vi å være med på det grønne skiftet og kjøre klimavennlig. En stor luksusbil er ikke akkurat på ønskelisten. En praktisk, elektrisk familiebil er det vi trenger, kontret KrF-politikeren.

– Ta listepriser med en klype salt

I mellomklasse-segmentet oppdager Røse at det finnes en del biler som kan passe. Her er det mange biler til rundt 600.000, de fleste med en rekkevidde på rundt 400 km.

– Ta listeprisene med en klype salt. Listeprisen er nesten alltid uten felger, dekk og lakk. Det er ikke uvanlig at du må legge til 50.000 til 100.000 kroner for å få bilen med det utstyret du ønsker deg og trenger, som vinterdekk, sier Godbolt.

Eksempelvis ser vi på Mercedes EQV, en åtte-seters bil som har hele fire Isofix-punkter og en rekkevidde 327 km. Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e og Peugeot e-Expert er også praktiske biler.

Maxus Euniq MPV og BYD Tang er to kinesiskproduserte alternativer som også egner seg som større familiebiler.

– Vi har også tenkt litt på Tesla Model Y, spesielt den som kommer som 7-seter. Tesla er jo også aktuelt å kjøpe brukt. Men det er jo litt spennende med de nye kinesiske bilene på markedet. Jeg kjenner lite til dem – er de et trygt valg? undrer Røse.

– Vi har et godt inntrykk av de kinesiske bilene. Ingen grunn til bekymring, selv om de er nye i Norge har de gått i mange år på kinesiske veier, svarer Godbolt.

– De er opptatt av service, og av å komme inn på det norske markedet – derfor er de også gunstige på pris, tilføyer Simon Dyhr.

Så hva syntes Røse om Elbilvelgeren?

– Elbilvelgeren gir oversikt over flere biler som aktuelle. BYD hadde jeg for eksempel aldri hørt om, begynner Røse.

– Jeg er ikke så veldig interessert i bil, da er det fint med slikt verktøy som gir oversikt. Elbilvelgeren gjør valget enklere for sånne som meg. Å kjøpe bil handler ofte om trygghet, man velger gjerne et merke man kjenner til eller har vokst opp med – kanskje det er derfor så mange velger Audi, sier Røse og refererer til at Audi e-tron var den mest solgte nybilen i fjor.

– Vil du anbefale Elbilvelgeren til andre som også ser etter familievennlige elbiler?

– Ja, det vil jeg, men få inn Isofix-fester som eget valg, foreslår Røse.

I dag er det 39 forskjellige valg du kan filtrere på i Elbilvelgeren – og snart blir det 40, for Ida Røse får det som hun vil:

Nå blir det mulig å sortere på Isofix-punkter også.

– Tilbakemeldinger på hva som mangler er fint å få, og enda bedre er det når vi raskt kan levere på ønsket, konkluderer Lars Godbolt i Elbilforeningen.