To elektriske konsept-doninger fra Subaru: Hva i all verden er dette?

LUFTSLOTT? Subaru hevder de gir oss forsmak på hvilke muligheter som ligger i luftbåren mobilitet med denne skapningen, som er en konseptmodell ved navn Subaru Air Mobility. Noen andre enn oss som synes farkosten minner om en koppholder?

En frekk elektrisk sportsbil og et eller annet som kanskje flyr er siste nytt på konsept-fronten fra Subaru.

Subaru har alltid vært synonymt med røffe kanter og grus under dekka. Den bensindrevne sportsbilen BRZ, som var et samarbeid med Toyota, er et av få unntak.

I dag er utvalget av hos Subaru begrenset til den elektriske Solterra, også den en blåkopi av Toyota bZ4X. Den bilen har vi testet her:

Men kan denne nye, litt grovhugne sportsbilen med to dører bli den elektriske erstatteren?

OSER RALLY: Kraftige hjulbuer og tette felger oser racing. Samtidig er konseptbilen Subaru Sport Mobility litt høy med god bakkeklaring, noe som ligger i Subarus DNA. Om noe, forteller den kanskje at Subaru ønsker å gå i en mer sportslig retning.

Sportsbil i skauen …

Det finnes foreløpig ingen informasjon om bilen som nå blir vist på Japan Mobility Show, annet enn de to bildene vi har fått servert. Pressemeldingen kunne ikke vært mer intetsigende.

Vi kan bare anta at denne bilen kan bli en del av Toyotas fremtidige elbilplattform, for det er lite som tyder på at den lille bilprodusenten har muskler til å utvikle elbilteknologi på egenhånd.

FLERBRUK: Subaru Sport skal fremheve merkets visjon for fremtidens mobilitet, kjøreglede, fremkommelighet og sikkerhetsfølelse.

I så fall vil dette høyst sannsynlig bli en firehjulstrekker med faststoffbatteri og god rekkevidde.

Designen ligner ikke på noe av hva vi har sett tidligere fra Subaru, men legger man godviljen til, ser man rallyinspirerte skjermer fra tiden Subaru herjet i rallyløpene med Petter Solberg.

TA PLASS: Ingeniører fra luftfarts- og bilindustrien har slått seg sammen og laget dette futuristiske konseptet.

… og over tretoppene

Denne farkosten, som ser ut som en koppholder til boblebadet ditt, viser at Subaru leker med tanken om at du skal slippe kjøre rundt på bakken i fremtiden, men kanskje fly dit du skal i stedet.

Konseptfarkosten Subaru Air Mobility er tydeligvis ment å gi en forsmak på hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. Ifølge Subaru har ingeniører fra luftfarts- og bilindustrien her slått seg sammen og skapt et futuristisk konsept.

Skal vi tippe ut fra bildet, snakker vi altså om en lukket, selvkjørende drone som drives av seks motorer.

Hittil er det vel bare Xpeng som for alvor har brukt energi på å utvikle dronetransport for personer:

Det blir uansett spennende å se om vi tar av på, eller kanskje i, konsepter som dette i nær fremtid.