Bygger opp norsk salgsorganisasjon: Super-suven Lotus Eletre på vei til Norge

SPREKING: Lotus Eletre får over 600 hestekrefter og skal klare sprinten fra null til 100 på under tre sekunder.

Lotus kommer til Norge neste år – som et rent elbilmerke.

Den legendariske engelske sportsbilprodusenten Lotus bekrefter overfor bransjenettstedet Bilnytt.no at det er i ferd med å etablere en salgsorganisasjon i Norge.

– Vi er i gang med en rekrutteringsprosess i Norge nå og kommer til i starte opp til neste år, sier Duncan Johnston til Bilnytt.

Johnston har ansvaret for å utvikle det norske nettverket for Lotus Cars.

Lotus eies av Geely Holding, som også eier Volvo. Det er derfor nærliggende å tenke seg at Volvos forhandlernett i Norge vil få en sentral rolle i distribusjonen av bilene fra Lotus.

Super-suv i første omgang

Planen, som har et tidsperspektiv på fem år, skal blant annet gå ut på at merket skal etablere sitt et eget utstillingslokale i Oslo sentrum, skriver Bilnytt.

I første omgang er det suven Eletre som er aktuell for det norske markedet – en 5,1 meter lang sværing, som er 1,6 meter høy og har en akselavstand på tre meter.

Familiens drøm blir det riktignok ikke, ihvertfall ikke i første omgang. Fire stykker sitter svært romslig i hver sine stoler, men baksetene kan ikke vippes ned og bagasjerommet er bare på cirka 400 liter.

Raskere enn Urus

Etterhvert skal den imidlertid også kunne leveres som en litt mer praktisk femseter. Et bagasjerom på 77 liter under panseret (frunk) veier dessuten noe opp for den begrensede plassen bak.

Som vanlig ligger Lotus frampå teknologisk. Eletre er basert på en 800 volt plattform, som de har valgt å kalle Electric Premium Architecture.

Ifølge Bilnytt.no vil bilen få en pris på mellom 80.000 og 130.000 euro avhengig av versjon og utstyrsnivå. Det betyr at den høyst sannsynlig vil bikke millionen med god margin her til lands, og bli en konkurrent til blant andre, BMW iX 50/M60, Mercedes EQ EQS Suv og Porsche Taycan Cross Turismo.

Eletre blir vist for første gang i Norge under Oslo Motor Show i oktober.

RESiRKULERT: Gamle fiskenett og flaskekorger har gått med for å lage interiøret i Lotus Eletre. Faktisk har man bruk resirkulert karbonfiber også.

Eletre får et batteri på over 100 kWt, som driver en motor på hver aksel. Effekten er foreløpig 600 hestekrefter, men det vil komme enda mer performance-fokuserte versjoner etterhvert.

For Lotus skal ned på to-tallet i akselerasjon fra 0-100 km/t. Da blir den i så fall vesentlig raskere enn for eksempel Lamborghini Urus, som den faktisk ligner litt på.

