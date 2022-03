Lanserer SUV: Tyngste og største Lotus noensinne

HISTORISK: For første gang ser vi en Lotus-logo på en SUV. Det kan være nædvendig for sunn økonomi hos den lille sportsbilprodusenten.

En gang var Lotus’ slagord «Add lightness». Nå er de inne i en ny æra. Den er elektrisk, mer familieorientert og kommer i år.

Hæ? Lotus? Hva er det?

Lotus er ikke kjent for veldig mange. Det anerkjente engelsk sportsbilmerket, som ble grunnlagt av Colin Chapman i 1948, har alltid vært kjent for å gå sine helt egne veier og har alltid vært opptatt av å lage lette biler.

De revolusjonerte Formel 1 og er kanskje mest kjent for den evigvarende Lotus 7 og den folkelige superbilen Elise, som faktisk ble utviklet sammen med Hydro Aluminium og også er modellen Tesla Roadster er bygd på.

I disse dager er den elektriske hyperbilen Evija klar for salg. Lotus har også annonsert en elektrisk folkesportsbil, som vil konkurrere med kommende Porsche 718 – som trolig også blir elektrisk.

LAMBO-KILLER: Eletre Ligner ikke rent lite på Lamborghini Urus.

Lambo-killer

Men nå kommer deres aller første SUV. Den er elektrisk, har firehjulstrekk og plass til fire eller fem personer. Hils på Lotus Eletre – en 5,1 meter lang sværing, som er 1,6 meter høy og har en akselavstand på tre meter.

SVÆRING: Den er 5,1 liter lang og har tre meter akselavstand. Man kan selv tenke seg hvor stor bilen er når felgene på bildet er 23 tommer store.

Familiens drøm blir det riktignok ikke, ihvertfall ikke i første omgang. Fire stykker sitter svært romslig i hver sine stoler, men baksetene kan ikke vippes ned og bagasjerommet er bare på cirka 400 liter.

Etterhvert skal den imidlertid også kunne leveres som en litt mer praktisk femseter. Et bagasjerom på 77 liter under panseret (frunk) veier dessuten noe opp for den begrensede plassen bak.

Som vanlig ligger Lotus frampå teknologisk. Eletre er basert på en 800 volt plattform, som de har valgt å kalle Electric Premium Architecture.

LUKSUS: Med fireseters løsning og en pris på 1,3 millioner, er det ikke barnefamilier som er målgruppa.

600 kilometer rekkevidde?

Eletre får et batteri på over 100 kWt, som driver en motor på hver aksel. Effekten er foreløpig 600 hestekrefter, men det vil komme enda mer performance-fokuserte versjoner etterhvert.

For Lotus skal ned på to-tallet i akselerasjon fra 0-100 km/t. Da blir den i så fall vesentlig raskere enn for eksempel Lamborghini Urus, som den faktisk ligner litt på.

Selv om dette blir tidenes tyngste Lotus, skal det visstnok være skarpt søkelys på lettvektsløsninger, blant annet rundt måten motorene er bygget opp og pakket inn. Karbonfiber og aluminium er også flittig brukt, uten at vi får noe informasjon om hvor.

RESiRKULERT: Gamle fiskenett og flaskekorger har gått med for å lage interiøret. Faktisk har man bruk resirkulert karbonfiber også. WOW: Lotus viser en ny bil uten at det er et flyratt … heldigvis. Og de har valgt fysiske knapper. Hvilke funksjoner padlene bak rattet har, vites ikke. FYSIKK: Det meste styres fra skjermen, men kritiske funksjoner betjenes med knapper fortsatt.

Skapt av luft

Bilen skal ikke bare se sportslig ut, men skal også være aerodynamisk. Det er ekstra viktig her, når den både skal være rask med sportslige egenskaper – og forhåpentlig også komme lengst mulig. Målet er en rekkevidde på 600 kilometer, og når du stopper, skal du kunne lade med inntil 350 kW. Det vil si opptil 400 km på 20 minutter.

TUNNEL: Hele Fele fronten er et sinnrikt system av kanaler og tunneler. Luften føres gjennom den aktive grillen ved behov og sender lufta ut igjen i panseret og bak skjermene.

Lotus har brukt data og kunnskap fra Evija for det sinnrike kanalsystemet. Dette sender luftstrømmer inn gjennom den aktive grillen, som åpner og lukker etter behov, og ut i bakkant av skjermene og opp over panseret.

Til og med fra hjulhusene bak har man laget kanaler ut på bakparten av bilen for å unngå vakuum i bakkant av bilen.

ARV: Luftgjennomstrømningen gjennom bakskjermene er en arv fra hyperbilen Evija.

Kanaler i D-stolpen og de spesielle takspoilerne tvinger luftstrømmene ned til den aktive spoileren under bakruta.

Digitale speiler med kameraer rett på innsiden av døra, ala Audi e-tron, sklir også lettere gjennom lufta når bilen kuskes i toppfarten på 260 km/t. Lotus har kalt designen «Carved by Air».

Selvkjørende nivå 4

For første gang ser man litt jåleri hos Lotus også. LED-stripa bak lyser normalt rødt, og går over til rennende blinklys. Den blir gul når du låser, grønn når du låser opp, og lager bølger fra den ene siden til den andre når den lades.

Det vurderes også å gi den et eget fargefelt som indikerer hvilket kjøreprogram du har valgt.

FREKK SOM FÅ: Eletre byr på mange spennende former.

To avanserte Lidar-sensorer skal poppe opp på taket. Ett foran og ett bak. Først og fremst for aktiv sikkerhet, men det gir mulighet for selvkjøring, godt hjulpet av blant annet tre kameraer i hvert speil.

Lidar er en optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon (Wikipedia).

Fra starten skal den være selvkjørende på nivå 2+, men skal kunne være selvkjørende nivå 4 med oppdatering over lufta.

Innvendig har Lotus heldigvis beholdt et forholdsvis rundt ratt. Den viktigste infoen får du rett opp på frontruta, kjørecomputer får du på en smal stripe foran deg og resten får du på en 15,1 tommers berøringsskjerm.

DELT: Spoileren på taket er delt, mest på grunn av at Lidaren skal få fri sikt bakover.

Lotus skal være en kjøreorientert bil. Derfor har de også vanlige knapper for de viktigste funksjonene, som klimaanlegg og så videre.

Lotus er eid av kinesiske Geely, og selv om all teknologi rundt bilen er utviklet på hovedkontoret i Coventry i England, har Lotus latt Geely ta seg av infotainment-biten.

Bilen får fire kjøreprogrammer: Range, tour, offroad og individual. Motorkarakteristikk, gasspedalrespons og både høyde og stivhet på den adaptive luftfjæringen er blant parameterne man sjonglerer med.

AKTIV: Hekkvingen flyr opp avhengig av fart og kjøreprogram.

Kommer i år

Bilen ser overraskende ferdig ut og det rimer bra når Lotus sier at Eletre skal leveres de første kundene allerede mot slutten av året.

Samtidig sier de at Norge er prioritert. Kanskje det er derfor de også forteller at den skal kunne trekke tilhenger?