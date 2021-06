Sykkel på bilen? Dette må du passe på

For mye vekt så langt bak på en bil kan slå negativt ut for kjøreegenskapene.

De dyreste løsningene er ramper med påmonterte lys og skilt, skikkelige plastreimer for festing av hjulene, samt klyper til å ha på sykkelramma. Alt er selvfølgelig låsbart, og du slipper å ta av syklene og stativet for å komme til bagasjerommet.

Festeanordningene er det du som sørger for selv, i form av stropper eller reimer. Du må også huske lysrampe med skiltnummer. Det finnes løsninger med plass til mange sykler. Ulempen med de billigste løsningene er at de stenger for adkomst til bagasjerommet.

Vektene kan være avgjørende for hvilke systemer du velger og hvor mange sykler du kan ta med deg. De billigste takløsningene fra Biltema veier nesten ingenting, men er samtidig primitive. Sjekk filmen under.

Vi har komplett oversikt over taklast og hvor mye du har lov til å trekke med bilen din. Sjekk tabellen under.

Vurderer du for eksempel takboks, husk at rekkevidden forkortes. Sjekk vår ferske forbrukstest.

Ferien er selve hardtesten av bilen. Da skal ALT være med. Kanskje gjelder det særlig i år, fordi det blir Norgesferie for de aller fleste. Og for mange blir den aktiv.

Her er en oversikt over forskjellige løsninger. Men pass på vekta!

