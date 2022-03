Dette må du sjekke: Syv tips til deg som vil kjøpe brukt elbil

KOMMER MED TIPS: Testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary

Bilselgere melder at brukte elbiler knapt er innom butikken før de blir solgt. Dette må du sjekke for å gjøre et godt kjøp på Finn.

Nå ligger det nesten 8000 brukte elbiler til salgs på Finn. Sjekkpunktene er færre ved kjøp av brukte elbiler enn for brukte bensin- eller dieselbiler. Men noen av dem bør du være nøye med.

Testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening har testet det meste av elbiler gjennom mange år. Han mener det er mange fordeler ved å kjøpe brukt elbil kontra brukt bensin- eller dieselbil, også sett bort fra det åpenbare – at elbiler kutter utslipp.

– Blant elbilens store fordeler er at den har få bevegelige deler. Elbiler trenger ikke oljeskift, har ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør eller registerreimer – for å nevne noe, sier han, og legger til:

– Drift, vedlikehold og service er langt billigere enn for øvrige biler. Fra 1. mars er dessuten EU-kontrollkravet til rust på anleggsflaten på bremseskivene bak senket fra maks 25 prosent til 50 prosent. Det øker den praktiske levetiden og senker kostnadene på bremsedeler.

Dette er det lurt å passe på

Her får du syv tips som det er lurt å tenke på ved kjøp av brukt elbil:

Sjekk først garantitid som er igjen på batteriet. Garantien er oftest lengre enn garantien på selve bilen, og garanterer som regel batterikapasitet nedad til 70 prosent av tilstand som ny. Normen i dag er 8 år/160.000 km (enkelte merker leverer bedre garanti). Det som inntreffer først gjelder. Om bilen ble førstegangsregistrert i Norge, er det norske garantibetingelser som gjelder. Er bilen førstegangsregistrert i et annet land, gjelder garantien fra det aktuelle landet. Service kan også bli en utfordring ved kjøp av parallellimportert (import via mellomledd, utenom ordinære forhandlere) bruktbil, fordi autoriserte merkeforhandlere ikke alltid ønsker å ta service. En sjekk av batterihelsen hos et verksted er lurt, hvis praktisk mulig. Det kan gi deg verdifull informasjon om restkapasiteten. Er det vanskelig, spør om forrige eiers ladevaner. Mye hurtiglading er erfaringsmessig tøffere for batteriet enn overveiende sakte hjemmelading. Sjekk bilens ladekontakt for eventuelle feil og skader. Sjekk ladekabler for tydelige tegn på slitasje. Undersøk bunnplata som beskytter batterikassen for synlige, utvendige skader. Ytre påkjenninger, for eksempel på hytteveien, kan over tid føre til følgeskader. Sjekk bremser for rust. Bremser brukes sjeldnere i en elbil enn i en bensin- eller dieselbil, på grunn av regenerering ved bremsing, derfor er det viktig at man bremser litt ekstra innimellom for å motvirke rustskader som følge av manglende bruk.

BILLIG BYBIL: BMW i3 er en populær bruktbil. Bilen har vært på markedet siden 2013 det finnes mye å velge i mellom. i3 er en solid bil med få rapporterte feil, men man bør likevel ta en grundig tilstandssjekk.

Husk prøvetur

I tillegg er det viktig å kontrollere det en normalt ville gjort ved kjøp av en brukt bil, uavhengig av drivlinje:

Sjekk serviceheftet – har tidligere eier hatt bilen regelmessig på service?

Sjekk bilen grundig, både innvendig og utvendig. Har du mulighet til å sjekke undersiden er dette (som nevnt over) også lurt.

– Se etter rust eller deler som er synlig skadet. Og husk å ta deg en prøvetur. Hører du rare lyder – for eksempel fra drivaksler (endeledd foran) og hjuloppheng – i en ellers ganske stillegående elbil, er det ofte et tegn på at noe ikke er som skal være, avslutter Ståle Frydenlund.