Klaget på at bilene ladet tregere etter oppdatering: Tapte i forliksrådet – nå saksøker Tesla kundene

31 norske Tesla-eiere ble tilkjent 130.000 kroner hver fordi bilene ladet tregere etter en softwareoppdatering. Nå trekker Tesla kundene for tingretten.

Saken mot Tesla-eierne skal opp for Oslo tingrett i januar neste år, skriver Dagens Næringsliv (betalingsmur).

Siden dommen i forliksrådet falt i mai 2021, har ytterligere 87 Tesla-eiere kastet seg på, skriver avisen.

Kundene representeres av advokatfirmaet CLP, som har inngitt et kombinert tilsvar på vegne av de 31 saksøkte kundene, og stevning mot Tesla Norge på vegne de 87 som er kommet til i ettertid.

Totalt risikerer derfor Tesla å måtte betale erstatning til 118 bileiere dersom de taper saken i tingretten, skriver DN.

Dersom det skulle skje, og erstatningsbeløpet på 130.000 opprettholdes, vile det koste Tesla over 15 millioner kroner.

Møtte ikke opp i forliksrådet

Bilene det dreier seg om er Tesla Model S som er kjøpt i perioden 2013 til 2015. Eierne klagde på at bilene begynte å lade tregere ved Teslas superladere etter en programvareoppdatering i 2019.

Tesla har sagt at oppdateringen ble gjort for å øke batteriets levetid, og at bilene som en følge av dette er blitt bedre.

Forliksrådets dom falt i mai 2021 og tilkjente de 31 Tesla-eierne 136.000 kroner i erstatning. Beløpet ble satt på bakgrunn av hva det skulle koste å bytte batteri.

Tesla møtte ikke opp i forliksrådet og innga heller ikke tilsvar. Saken ble derfor avgjort ved fraværsdom.

– Det som har skjedd, er at vi ikke har vært kjent med forliksklagen eller tilsvarsfristen, og forliksrådet avgjorde derfor dessverre saken i en fraværsdom. Vi er ikke enige i konklusjonen, og har begjært saken oppfrisket for få den behandlet på en ordentlig måte, sa daværende kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.

Tesla tapte også i runde to

Oppfriskning er det samme som en anmodning om at saken tas opp til ny behandling. Dette skjedde på senhøsten i fjor, og da med representanter fra Tesla Norge til stede.

Dette hjalp imidlertid lite, og Forliksrådet sto fast på sin dom fra mai – dog med den endringen at erstatningsbeløpet ble satt til 130.000 kroner, altså 6000 kroner lavere enn ved forrige behandling.

Tesla var uansett ikke enig i avgjørelsen og signaliserte raskt at dommen ville bli anket inn for tingretten. Når den kommer opp til behandling på nyåret, er det dermed duket for tredje runde i rettsvesenet.

Dagens Næringsliv har vært i kontakt med Teslas advokat, som ikke ønsker å kommentere saken.

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også