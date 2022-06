Ladeselskapet Eviny justerer prismodellen sin: Tar en krone ekstra i minuttet fra 80 prosent

MINUTT FOR MINUTT: Men først etter at du har ladet til 80 prosent, begynner minuttprisen å tikke inn hos ladeoperatøren Eviny. Foto: Jamieson Pothecary

Er ment for å motvirke ladekø, understreker ladeselskapet. Helt greit, mener Elbilforeningen.

Tidligere i vår kunne vi fortelle at ladeselskapene Mer og Eviny, som de to siste blant de norske ladeselskapene, droppet minuttpris, som frem til nå var en del av selskapenes prismodell for hurtiglading.

Hurtigladeoperatøren Eviny, som frem til årsskiftet het BKK, var aller sist ut med å kvitte seg med minuttprisen – men nå blir det likevel en delvis minuttprising fra 1. juli:

Vel å merke fra når bilen har nådd 80 prosent av batterikapasiteten.

«Redusert påslag» for å unngå kø

Det er en kjent sak blant de fleste elbilister at når batteriet bikker omtrent 80 prosent av full kapasitet, faller ladehastigheten betydelig.

Noe også Eviny påpeker i sin begrunnelse for å benytte seg av minuttprising i tillegg til kWt-prisen etter oppnådde 80 prosent – og skriver dette i en e-post til kundene sine:

«Etter 80 prosent vil det påløpe et redusert påslag på 1 kr per minutt. Dette gjør vi for å unngå unødvendig kødannelse på ladestasjonene, slik at du skal få en best mulig ladeopplevelse når du ankommer våre ladere.»

Samtidig understreker Eviny at man fremdeles kan velge å lade bilen helt opp til 100 prosent:

«Det går selvfølgelig helt fint å lade batteriet over 80 prosent på våre stasjoner, om du likevel har behov for dette.»

Elbilforeningen: Greit tiltak for å redusere ladekø

Flere store ladeoperatører har inntil nylig hatt tradisjon for å operere med nokså kompliserte prismodeller der kundene betaler per minutt eller per kilowattime (kWt) bilens batteri mottar – eller en kombinasjon av disse.

Norsk elbilforening har i mange år jobbet for mer oversiktlig prising av hurtigladetjenester, og Elbilforeningen har hele veien vært tydelig på at kilowattimepris er mest ryddig.

Da betaler du for mengden strøm bilens batteri tilføres, på samme måte som du betaler per liter for bensin eller diesel.

Likevel er ikke kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen spesielt kritisk til at Eviny nå på sett og vis gjeninnfører en minuttpris-komponent:

– Elbilforeningen har lenge bedt ladeselskapene innføre kWt-prising, noe Eviny nå har. Vi har også sagt det er greit at man gir et påslag etter en viss tid for å redusere sjansen for kø på ladestasjonen, sier Berge, og legger til:

Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

– Modellen til Eviny der man øker prisen etter å ha ladet til 80 prosent kan sees på som en versjon av det, noe som er helt greit, så lenge ladeselskapet er gode på å informere om dette.

– Men det blir interessant å se hvordan elbilistene tilpasser seg prismodellen.

Bli medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Bli medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også