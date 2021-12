Bertel O. Steen: Tar over Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge

NY IMPORTØR: Fiat, Alfa Romeo og Jeep er nå i porteføljen til den norske bilimportøren Bertel O. Steen AS.

Dermed har importøren nå åtte bilmerker i porteføljen sin. Endringen berører flere eksisterende og en rekke kommende elbiler.

Fra og med i 1. desember overtok formelt importør Bertel O. Steen håndteringen av bilmerkene Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge.

– Vi er glade for å få Fiat, Alfa Romeo og Jeep inn i konsernet og tilby våre kunder enda flere tradisjonsrike bilmerker i den brede modellporteføljen vi har i Bertel O. Steen, sier konsernsjef Harald Frigstad i en pressemelding.

Vurdert av Konkurransetilsynet

Transaksjonen der Bertel O. Steen kjøper aksjene i FCA Norway ble godkjent av Konkurransetilsynet i oktober.

Den kommer i kjølvannet av at de internasjonale bilprodusentene PSA og FCA tidligere i år slo seg sammen og dannet Stellantis, verdens fjerde største bilprodusent.

Bertel O. Steen blir med dette importør av totalt åtte Stellantis-merker i Norge, nemlig Peugeot, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat og Fiat Professional, altså Fiats lette nyttekjøretøy.

– Sterk elektrisk satsing

– Stellantis er en av verdens ledende bilprodusenter, med en meget sterk satsing på elektriske modeller, sier Frigstad.

FORNØYD: Konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

For Bertel O. Steen innebærer denne avtalen at selskapet befester sin posisjonen som Stellantis’ foretrukne partner i Norge.

– Dette er et samarbeid som har dype historiske røtter og vil være av stor betydning for oss også i årene som kommer, fortsetter Frigstad.

Tror på salgsøkning i Norge

Fiat ble grunnlagt av Giovanni Agnelli i 1899, og Bertel O. Steen hadde agenturet på Fiat i Norge fra 1909 til 1929. I denne perioden var den italienske bilprodusenten et meget viktig merke for konsernet.

Alfa Romeo er et annet, kanskje enda mer ikonisk italiensk bilmerke kjent for både design og sportslighet. Alfa Romeo skal være hel-elektrisk i 2027, som et av de første Stellantis-merkene.

Jeep er også en sterk merkevare med lange tradisjoner. De har kommet med flere plug-in hybrider, og kommer med en helelektrisk modell i 2023.

På varebilsiden kompletterer Fiat Professional den allerede sterke porteføljen Bertel O. Steen har i varebil/nyttekjøretøy-segmentet i Norge.

– Vi ser frem til å kunne tilby norske kunder den fulle bredden av det Stellantis har å by på av biler, sier Frigstad.

Bilmerkene i Stellantis-porteføljen kommer alle med elektriske modeller de kommende årene, opplyser han.

– Vi mener det er fullt mulig å øke salget av Fiat, Alfa Romeo og Jeep betydelig i det norske markedet fremover, avslutter Bertel O. Steen-sjefen.