GLADNYHET: Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu, var strålende fornøyd da Tesla åpnet de 15 første superladestasjonene for andre bileiere i slutten av januar. Nå er det enda større grunn til å smile.

Tesla gjør ladenettverket tilgjengelig for stadig flere.

29. mars kunne det se ut til at Tesla hadde åpnet nesten samtlige superladere også for dem som kjører elbil av et annet merke.

Kartet med oversikt over Teslas ladestasjoner talte sitt tydelige språk. Det viste at samtlige ladestasjoner, med seks små unntak, var tilgjengelig for alle.

FULL ÅPNING: Slik så Teslas oversikt over ladetestasjoner som er tilgjengelig for alle ut på ettermiddag 29. mars. Det helt skyldtes en feil, ifølge Tesla.

Foto: Skjermdump fra Tesla.com/no

Men det kom aldri noen offisiell uttalelse fra Tesla. I stedet forklarte de at det hele skyldtes en feil.

Etter noen timer var kartet endret igjen, men én liten detalj var annerledes.

Det hadde nemlig dukket opp en rød prikk ekstra på oversikten. Denne markerer den nye ladestasjonen på Hitra i Trøndelag, som ble åpnet 30. mars.

Hitra Supercharger ligger på Sandstad og har åtte ladestolper. Disse har vært åpne for alle elbiler fra dag én.

Disse 16 Tesla-stasjonene er åpne for alle

Dermed er nå 16 Tesla-stasjoner med tilsammen 317 ladepunkter tilgjengelig for alle elbilister med kompatibel ladeport, det vil si CCS. Disse er (antall ladere i parentes):

Aurland (6)

Aksdal sør (18)

Arna (20)

Berkåk (20)

Eidsvoll Verk – Nebbenes (44)

Fokserød (16)

Hitra (8)

Lærdal (16)

Leira (16)

Lillehammer, Strandtorget (16)

Lyngdal Handelspark (36)

Nes i Ådal, Valdresporten (20)

Notodden (12)

Oslo Sentrum P-hus (18)

Rygge (42)

Skien (9)

Det mange lurer på nå, er om også fremtidige nyåpninger automatisk vil være åpne for alle.

Tesla bekrefter at Hitra-stasjonen er tilgjengelig for alle, men ønsker som vanlig ikke å svare på spørsmål eller bidra med kommentarer.

Nyheten kommer snaut to måneder etter at Tesla gikk ut med at 15 stasjoner i Norge skulle åpnes i et pilotprosjekt. Målet var, ifølge Tesla, å samle mest mulig data og brukertilbakemeldinger før hele nettverket av superladere eventuelt ble åpnet.

– Dette har vi ventet på. Gradvis får nesten alle elbilister nå ta glede av Teslas enorme ladenettverk med rettferdig prising, sa generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, den gang.

Ytterligere åpning i mai?

Tesla har nå tilsammen 89 superladestasjoner i Norge og ytterligere et 30-talls under etablering.

I Nederland, som var først ute med å åpne opp superladerne, gikk det drøyt tre måneder fra pilotprosjektet ble igangsatt med ti åpne ladestasjoner til samtlige 36 ble gjort tilgjengelig for alle.

Hvis samme tidsforløp følges i Norge, betyr det at vi kan vente oss en ytterligere åpning i midten av mai.

I Frankrike, som er det tredje landet i pilotprosjektet, er 18 lokasjoner gjort tilgjengelig for alle. Frankrike åpnet 16 stasjoner samme dag som de første 15 stasjonene åpnet i Norge.

Tesla er ute etter å samle erfaringer før de eventuelt åpner samtlige av sine 89 hurtigladestasjoner i Norge.

Fakta: Dette har skjedd så langt 1. november 2021 åpnet Tesla ti ladestasjoner i Nederland.

31. januar 2022 fulgte de opp med å starte prøveprosjekt i Norge og Frankrike.

15. februar ble samtlige superladere i Nederland åpnet.

30. mars åpnet Hitra Supercharger. Denne ble gjort tilgjengelig for alle elbilister fra dag én.

Frykter kaos rundt ladestolpene

Selskapet skriver på sin hjemmeside at det vil nøye overvåke bruken av hvert sted og lytte til kundenes tilbakemeldinger i dette pilotprosjektet.

Norge er spesielt interessant på grunn av høy elbiltetthet og et kaldere klima enn Nederland og Frankrike.

Teslas mål skal være å samle mest mulig informasjon og sjekke at alle systemer og tekniske installasjoner fungerer under høy belastning..

Derfor var det ikke tilfeldig at forsøket startet i god tid før vinterferien. Nå får de høstet erfaringer fra påskeutfarten i tillegg.

Ifølge Elbil.no’s opplysninger planlegger ikke Tesla å gjøre fysiske endringer på ladestasjonene.

Enkelte Tesla-eiere har uttrykt bekymring for at det kan bli kaos ved med biler som okkuperer flere plasser for at ladekabelen skal nå frem. Ikke alle deler Teslas plassering av ladeporten på venstre side bak.

