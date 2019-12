Tesla Model 3 dobbeltkåret til årets bil i Norge

– Jeg hadde Mercedes-Benz EQC som nummer to, et godt familiealternativ som også har gjort det bra i våre tester . På min tredjeplass fulgte Peugeot e-208 , en elbil i småbilklassen med flott design og en interessant prislapp.

Til nå er det solgt nærmere 15.000 eksemplarer av Model 3 i Norge, og salget av Teslas rimeligste modell har ført til at Tesla ligger an til å bli Norges mest solgte bilmerke i år, foran tradisjonelle bilgiganter som Volkswagen og Toyota .

Tesla Model 3 er for øvrig også en av de nominerte i kåringen av årets bil i Europa . Om modellen går helt til topps også her, forblir uvisst frem til kåringen finner sted mars til neste år – under bilutstillingen i Geneve.

– Det var nærmest opplagt helt fra jeg testet Performance-utgaven av Model 3 i februar i år . Enda tydeligere ble det da juryen var samlet for å teste kandidatene på Rudskogen, og det viste seg at Teslaen var minst like morsom å kjøre på bane som en Porsche 911 – som også sto til disposisjon den dagen, forteller han.

Norsk elbilforening har siden 2016-kåringen vært representert i Årets bil-juryen ved Ståle Frydenlund, Elbilforeningens bilekspert. Frydenlund forteller at for hans del var det ingen tvil om hvem som måtte stikke av med seieren i år:

