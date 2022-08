Xpeng P5-salget satt på pause: Tesla Model 3-konkurrent utsatt på ubestemt tid

KINESISK TESLA- KONKURRENT: P5 ble avduket i Norge under åpning av Xpengs nye showroom i Bjørvika, Oslo, tidligere i år. Interessen har vært stor, men nå er den offisielle lanseringen i Norge utsatt inntil videre.

Kineserne nekter å la Tesla dominere elbilmarkedet alene. Xpeng viste frem en sterk konkurrent i Oslo bare for noen måneder siden. Men nå er salget satt på pause.

For knapt noen måneder siden åpnet Xpeng dørene til sitt splitter nye visningslokale på Bjørvika, Oslo. De to nye modellene ble vist i Norge for første gang i form av en sedan ved navnet P5 og crossover-elbilen G3i (sistenevnte riktignok en facelift av den eksisterende G3).

Xpeng i Norge fikk en litt krunglete start med importøren Zero Emission Mobility. Senere har det nyopprettede firmaet XBI Norge overtatt.

VIDEO: Her er førsteinntrykk av P5 og G3i fra avdukingen i Oslo.

Utfordringene står fortsatt i kø for Xpeng Norge. Champagneglassene etter åpningsfesten rakk knapt å tørke før et nytt problem dukket opp for den kinesiske Tesla-konkurrenten.

Globale forsyningsvansker har satt kjepper i Xpengs produksjonshjul og leveringsdatoene til den nye P5-modellen vil neppe opprettholdes.

PR-SJEF I XPENG NORGE: Knut Arne Marcussen ønsker å skjerme kundene fra leveringsusikkerheten, og setter dermed salg av Xpeng P5 på pause.

Prioriterer kunden

– Helhetsvurderingen er å skåne kundene for usikkerhet. Vi velger heller å sette salg av P5 på pause fremfor å gi løfter vi ikke kan opprettholde, forteller den nyansatte PR-sjefen i Xpeng Motors Norway, Knut Arne Marcussen, til elbil.no.

Sedanen har vært i det kinesiske markedet en stund. Mange har sett på P5 som en stor konkurrent for den rimeligste Tesla Model 3.

Importøren gir ikke noe klart svar på hva P5 vil ligge på i pris riktig ennå, men den skal havne på riktig side av 400.000 kroner.

Og det bør den, for Tesla Model 3 Standard range, koster fra 409.990 kroner. Da får du 490 kilometer rekkevidde, 220 kW/300 hester og rask ladehastighet.

Stor interesse for G3i

Videre informerte PR-sjefen at ingen kunder har lagt ned depositum for P5. Om prisen påvirkes av utsettelsen blir ren spekulasjon.

– Prisen er ikke fastsatt ennå. Det er leit å måtte sette en modell vi har stor tro på, på pause. Men interessen er fortsatt stor for våre andre modeller, spesielt G3i som har klassens beste rekkevidde, påstår Marcussen

Den nye G3i har fått en rekke oppdateringer, som blant annet innebærer mye ny teknologi, Vehicle To Load (V2L), mobilopplåsning av bilen og trådløs lading av telefonen.