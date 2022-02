Tysk rapport om tre år gamle elbiler: Tesla Model S på bunn med flest feil

DÅRLIGST UT: Tesla Model S kommer dårligst ut i test av de fire elbilene som foreløpig har stort nok grunnlag for en bedømmelse.

Én av ti biler besto ikke kontrollen.

Tesla Model S havner på sisteplass blant elbilene, viser en rapport fra tyske TÜV.

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) er en sammenslutning av tyske selskaper som foretar sikkerhetskontroller på teknisk utstyr og godkjenner dette.

Som regel dreier det seg om sikkerhetsstandarder som er lovfestet, som for eksempel for kjøretøy til bruk på offentlig vei.

Tallene gjelder tre år gamle biler som vises for første gang. Ti prosent av de kontrollerte Tesla Model S besto ikke kontrollen.

PÅ SNITTET: BMW i3 ligger på gjennomsnittet av feil i TÜV sin statistikk.

Best i elbilklassen er Smart Fortwo, der 3,5 prosent av bilene ble underkjent. For BMW i3 er prosenten 4,7, mens den for Renault Zoe er 5,7.

– For første gang kjørte et tilstrekkelig antall elbiler opp til TÜV-testsentrene for å kunne gjennomføre en foreløpig vurdering av kjøretøyenes tekniske sikkerhet, sier TÜV-sjefJoachim Bühler i rapporten.

UNDER SNITTET: OGså Zoe har litt flere feil enn normalen.

Referansemålet for vurderingen er «TÜV-rapporten 2022», som inneholder resultatene av 9,6 millioner tester fra TÜV-organisasjonene. Blant to til tre år gamle kjøretøy med forbrenningsmotor er andelen biler med «betydelige feil» 4,7 prosent i gjennomsnitt.

– Biler med vesentlige mangler faller gjennom hovedkontrollen og må fremvises på nytt etter reparasjonen før de får det ettertraktede generalkontrollmerket, påpeker TÜV-sjefen.

SVAKT: Tesla har slitt med svake bærearmer, blant annet.

Velkjente problemer

Feilene er de samme som vi er godt kjente med her hjemme også. De vanlige bremsene brukes nesten aldri under vanlig kjøring og begynner lettere å ruste.

Renault har også problemer med defekte eller feiljusterte lykter og problemer med akseloppheng, ifølge rapporten.

Teslaen har overvekt av problemer med tåkelys, nærlys og bærearmer i understellet.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere denne saken.