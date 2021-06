Tesla Model S Plaid: Elon Musk lanserte ny toppmodell i natt

Hils på Model S Plaid - den råeste Teslaen til nå!

I natt entret Elon Musk scenen i en splitter ny utstyrsmodell av den etter hvert så kjente Model S. Ikledd skinnjakke og digert glis hoppet han ut av bilen, strakk ut armene og ble som vanlig hyllet som en guru.

Ni år etter at de leverte den første Model S, er det altså klart for en ny toppmodell som igjen skal ta pusten fra elbil-folket.

Eller hva sier du til 1020 hester, 0-100 km/t på 2,1 sekunder og en toppfart på 322 km/t?

– Vi skal bevise at en elektrisk bil er den beste bilen, sa Musk til stor jubel fra salen.

Se video fra lanseringen her:

Tre motorer med karbon

Bilen ble såpass heftig at Elon Musk valgte å droppe en enda større versting: Plaid Plus, som skulle gjøre 0-100 på under to sekunder og ha en rekkevidde på 840 km.

– Teslas Model S Plaid Plus er kansellert fordi «Plaid bare er så bra», twitret han nylig.

Så hva kan «standard» Plaid by på?

Her får du ny batteripakke, hele tre nye motorer med karbonbelagte rotorer og selvsagt firehjulsdrift.

Og den er uhyre rask. Faktisk den raskeste produksjonsbilen noensinne. For med bare 2,1 sekunder til hundre og kvartmila på 9,23 sekunder, gjelder det å holde på tenna.

– Dette er noe du må oppleve for å kunne tro på, sier Musk sjøl.

Rekkevidden er 628 km som hentes fra ei batteripakke på 95 kWt.

Tesla har også jobbet med å få ned luftmotstanden. Cd-koeffisienten er 0,208 – og også dette skal være det laveste tallet på en produksjonsbil noensinne.

Varmepumpe er på plass og en dobbelt så stor radiator for å sikre nødvendig kjøling når det går hett for seg. Noe det fort kan gjøre…

Nytt interiør

Inne i bilen er et helt nytt interiør på plass – med liggende skjerm og et ratt som ligner ei flystikke. Bakseteplassen er også forbedret, og her har passasjerene en egen skjerm og kan nyte musikk fra et nytt lydsystem med 22 høyttalere og en utgangseffekt på 920 watt.

Eller de kan leke seg med spill, som ifølge Musk skal kunne levere på Playstation 5-nivå.

Så hva koster moroa? På Teslas hjemmesider forlanger de 1,29 millioner kroner for den.

Så vil de aller fleste legge til “Enhanced Autopilot” som koster 29.800 kroner og “Fremtidige selvkjørende funksjoner” til 59.600 kroner.

Totalt: 1,37 millioner kroner, altså.

Det er dyrt å fly.

