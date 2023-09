Norges første V4-ladestasjon åpnet "for alle" i dag: Nå begynner Teslas ladere virkelig å bli supre

KRAFTIG OPPGRADERING: Teslas nye V4-ladestolper med lengre ladekabel og straks kortbetalingsmulighet er en gledelig nyhet for alle de fleste elbilister. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Med to viktige oppgraderinger er Teslas nye V4-ladestolper en gledelig nyhet både Tesla-folket og de fleste andre elbilister.

Klokken 10:00 i dag torsdag 28. september ble Teslas 20 første V4-ladestolper offisielt åpnet.

De nye ladestolpene utgjør en utvidelse av Teslas eksisterende supercharger-stasjon på Gardermoen.

Men hvorfor er dette egentlig en big deal? Heng med videre.

Blant de første i Europa

V4-laderne på Gardermoen er blant de aller første i Europa, som for øyeblikket kun finnes i England og Nederland – og nå altså på Gardermoen.

Med dette utvider Tesla sin dominans i ladeinfrastrukturen i Norge med 114 supercharger-stasjoner og 1701 ladestolper – 1641 av disse er tilgjengelige for alle elbiler.

Dette gir i gjennomsnitt 15 ladeplasser per Tesla-lokasjon.

ENKLERE FOR ALLE: Den nye tre meter lange ladekabelen på Teslas V4-ladestolper gjør lading for alle elbiltyper mye enklere. Her har vi plassert bilen på feil side av ladestolpen for å illustrere poenget.

Enklere for alle

De nye V4-laderne skiller seg betydelig ut fra forrige generasjon med sin nye utforming. Nå er ladestolpen hel, og hullet i midten er fjernet.

Men den største og mest gledelige nyheten er en ny og forlenget CCS-ladekabel som er hele tre meter lang, omtrent dobbelt så lang som den forrige.

Vi målte faktisk totallengde, inkludert CCS-kontakten, til 330 centimeter.

Dette forenkler tilkoblingen betydelig for mange elbiler, som nå er mer uavhengig av hvor bilen har ladeporten sin – noe som er spesielt nyttig for biler med ladeporten foran venstre eller bak på høyresiden.

Ladekabelen og stolpenummeret er også plassert på samme side som bilen skal parkeres og lades fra.

Med dette håper Tesla å løse problemet med at enkelte ikke-Teslaer, tidligere måtte parkere «feil» – og dermed blokkerte andre ladeplasser på ladestasjonene.

TÆPPEKLAR: Teslas V4-ladestolper er utstyrt med kortbetalingsterminal. Kortbetalingen er ikke klargjort ennå, men åpnes senere i høst.

Kortbetaling hos Tesla

Mange jubler også for at Tesla V4-ladestolpene nå tilbyr kontaktløs kortbetaling, noe som gjør det litt enklere for elbilister uten Tesla-appen å benytte seg av drop-in-lading.

Det er verdt å merke seg at denne betalingsfunksjonaliteten vil bli aktivert senere i år.

For de som lurer på ladekostnadene, er gjennomsnittsprisen for Tesla-eiere og abonnenter for øyeblikket 2,55 kroner per kWt.

For andre elbiler og ikke-abonnenter er gjennomsnittsprisen for tiden 3,65 kroner per kWt.

UTEN HULL: Det er lett å kjenne igjen de nye V4-ladestolpene. Utformingen er helt annerledes og «hullet» i midten er nå borte.

Øker ladehastighet senere

Per i dag er ladehastigheten på V4-stolpene satt til 250 kW.

Men Tesla forsikrer at de nye ladestolpene er framtidssikret, og ladehastigheten vil kunne økes til sannsynligvis 350 kW*.

Det er også verdt å merke seg at eiere av eldre Model S og Model X (produsert før 2021) fremdeles kan bruke V4-laderne ved bruk av CCS-adapter. Noen biler kan imidlertid kreve en CCS-oppgradering.

*Merk: Informasjonen er korrekt per 12. september 2023. Den angitte ladehastighetsøkningen til 350 kW er ikke bekreftet av Tesla.