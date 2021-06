Test av Peugeot e-Traveller: Slik er familiebussen på motorvei

Hvor langt går flerbruksbilen Peugeot e-Traveller i godt driv på motorveien? Vi har sett nærmere på strømforbruk og lading på strekningen Oslo - Göteborg og tilbake.

Peugeot e-Traveller er ett av fire omtrent like alternativer som produseres av Stellantis-konsernet. De tre andre er Citröen e-Spacetourer, Opel Zafira-e Life og Toyota Proace Electric. Sistnevnte plukker japanerne fra den franske hylla.

I denne testen er det Peugeot e-Traveller som skal til pers på langtur, tur-retur Söta Bror. Strekningen fra Oslo til sør for Göteborg innebærer mye kjøring i høyere hastigheter, og det var nettopp dette vi ønsket å se nærmere på.

Bilen vi har testet har en batteripakke med en bruttokapasitet på 75 kilowattimer (kWh). Av dette skal cirka 69 være netto tilgjengelig til kjøring. Dette gir en WLTP-rekkevidde på 330 kilometer.

I denne testen har vi lagt ekstra vekt på å måle strømforbruket i hastigheter mellom 80-120 km/t for å se hvordan det utvikler seg for en bil i denne størrelsen.

Som alltid har vi også logget effekt ved hurtig- og lynlading, samt ladetid. Målet er naturligvis å finne ut om ladetiden på disse bilene er noenlunde konsistent.

Planen var ett ladestopp

Testen startet i et solrikt Oslo, med 19 grader i lufta. Oppgitt rekkevidde ved start var 324 kilometer, og jeg håpet på å klare meg med et ladestopp før ankomst i Frillesås sør for Göteborg (346 kilometer fra Oslo).

Ut av Oslo var det overraskende mye kø, selv om mange av oss har hjemmekontor, noe som bidro til lav snitthastighet frem til Vestby. Etter Vestby steg snitthastigheten stadig, men også forbruket.

Det er nettopp dette som er hovedpoenget med denne testen: Hvor høyt forbruk bør man regne med – med denne typen bil – i høyere hastigheter?

Fra Vestby og til svenskegrensen steg snitthastigheten til 68 km/h, men kraftig kødannelse ved Sarpsborg bidro til at hastigheten falt betraktelig.

Som nevnt håpet jeg på å kun lade en gang og ved ankomst til Munkedal (etter 195 kilometer) og mulighet for lynlading hos E.ON (175 kW). Her stoppet jeg første og siste gang for å lade. Da estimerte bilen 36 gjenstående kilometer.

Dessverre viser heller ikke Peugoet e-Traveller batteriprosent. Det betyr at man etter beste evne må tolke «tankmåleren», som er en tradisjonell nål.

Ved ankomst i Munkedal viste lynladestasjonen 19 prosent gjenværende batterikapasitet (SOC).

For å ha mulighet til å kjøre de resterende 150 kilometerne uten å lade, stoppet jeg ladingen først på 90 prosent. Veien videre til Frillesås gikk knirkefritt til tross for at fartsgrensen på store deler av strekningen er 110 km/t.

Ved målet viste måleren 25 prosent, og gjenværende rekkevidde var 60 kilometer.

Familievennlig oppsett

Peugeot byr på en rekke muligheter for setekonfigurering i e-Traveller.

Det er mulig å få bilen med 6-9 seter (testbilen hadde sju), alt ettersom hva du har behov for. Når antall seter er valgt og på plass i bilen, er det igjen mange muligheter for hvordan du ønsker å bruke setene.

Alle seter kan justeres langsgående, og det er også mulig å justere seteryggen på alle seter. Det er til og med mulig å legge sammen seter slik at seteryggen ligger over sitteputa.

Muligheten for å løfte ut seter fra bilen gjør dessuten e-Traveller meget fleksibel.

Har du behov for mange ster pluss mye bagasje, kan det være en idé å se på den lengste utgaven av modellen.

e-Traveller er strengt talt en innredet varebil der Peugeot har satt inn flere seter og fjernet skilleveggen mellom forsetene og lasterommet, men opplevd komfort og kjøreegenskaper ligner helt klart mer på en vanlig personbil enn en typisk grovarbeider av en varebil.

Støynivået er godkjent, selv om det trenger inn en del vindstøy i høyere hastigheter. Man sitter høyt og fint i bekvemme seter. Peugeot tilbyr smarte bord-løsninger for passasjerene, og oversikten foran og rundt bilen er bra.

Den har det meste av moderne, aktivt sikkerhetsutstyr, men dessverre ikke adaptiv cruisekontroll – kun en klassisk fartsholder.

Det sier seg selv at e-Traveller ikke er en sporty bil, og det er heller ikke hensikten. Dette er en «familiefrakter» og den gjør denne jobben på en glimrende og komfortabel måte. Komforten vil mest sannsynlig også øke når man får inn litt bagasje og flere passasjerer.

Uten last blir kan den bli litt stumpete, spesielt på dårlig vei.

Stor bil må jo bety høyt forbruk?

Strømforbruket vil alltid bli påvirket av flere faktorer, blant annet temperatur, underlag, topografi, ballistisk koeffisient/luftmotstand, vekt og hastighet. Peugeot e-Traveller er en stor og tung bil som skal tvinge bort mye vind.

Dette betyr selvfølgelig at forbruket øker, og potensielt kan det bli mye ved stor fartsøkning.

For å få et bilde på hvordan forbruket påvirkes av hastighet, har vi målt forbruk i 80, 100, 110 og 120 km/t. Sistnevnte får man lov til i Sverige, mens 110 km/t som kjent er maks i Norge.

Strekningen vi gjennomførte målingene på, var 20 kilometer lang og relativt kupert. Utetemperaturen var mellom 11-12 grader.

Forskjellen mellom 80 og 120 km/t viste seg å bli stor: Våre registreringer viser en økning på 1,09 kWt/mil. Dette skyldes først og fremst at luftmotstanden øker kraftig i dette intervallet, men først og fremst fra 100 og oppover.

Dette er imidlertid ikke unikt for Peugeot e-Traveller. De fleste biler i varebilformatet vil få et mye høyere energiforbruk når luftmotstand og hastighet øker.

Det mest interessante her, er å se på økningen i intervallene 80-100 km/t og 100-120 km/t. I det første er ikke forbruksøkningen ved 100 km/t (fra 80) mer enn snaut fire prosent. Men når man øker fra 100 til 110 eller 120 km/t legger øker forbruket med 23-38 prosent.

I praksis betyr dette at en estimert rekkevidde på 260-270 kilometer, med gjennomsnittsfart 80 km/t, synker til 180-190 kilometer når farten økes til 120.

Derfor er det ingen tvil om at det er en klar fordel ikke å øke farten særlig forbi 100 km/t, dersom du ønsker å ha mest mulig tidseffektiv kjøring og lading på langtur.

La regnet hølje ned

Vi har vært innom at vær og føre har betydning for rekkevidden. På motorvei betyr eksempelvis regn økt rullemotstand.

På vei nordover mot Oslo startet det derimot å regne kraftig ved Dingle (E6, etter å ha passert Munkedal). Dette ga våt veibane, samtidig som vinden økte kraftig. Været satte et soleklart avtrykk på forbruket, sammenlignet med samme hastighet på tørr vei og med lite vind.

Der forbruket på vei sørover ble 2,72 kWh/mil, ble tilsvarende på returen 3,14. Det tilsvarer en økning på 15 prosent.

På dagene med høyt strømforbruk er det derfor kjekt at disse familiefrakterne kompenserer med stabilt rask lading: At Peugeot e-Traveller faktisk klarer å gjennomføre ladeøkter med høy gjennomsnittseffekt, er avgjørende for å få ned ladetiden.

Teoretisk kan den motta 100 kW ved lynlading, og det kan vi nok en gang bekrefte at den gjør – selv om makseffekten ikke varer lenge.

Fire gode ladeøkter

Det ble gjennomført fire ladeøkter fra cirka 20 til 80 prosent ladestatus. Konklusjonen er at e-Traveller definitivt kompenserer for tidvis høyt forbruk med rask lynlading.

Dette intervallet, som vi også anbefaler ved hurtig- og lynlading, viste seg å ta rundt 30 minutter alle de fire gangene.

Med høy snitteffekt får Peugeot ned ladetiden – noe som gjør at ventetiden ved lading ikke oppfattes som negativt.

Jevnt over viste det seg at det tar ti minutter ekstra dersom man ønsker å fortsette ladingen fra 80 til 90 prosent. Effekten trappes typisk betydelig ned, fra 70 til 40 kW i dette intervallet. Det betyr at gjennomsnittseffekten for hele ladeøkten faller fra drøyt 80 kW til rundt 70.

Ladekurvene for de fire øktene viser uansett at Peugeot e-Traveller gjør seg kjapt ferdig, og at den derfor egner seg fint for langtur.

Men det er ikke kun ved lynladeren e-Traveller lader relativt raskt. Du kan nemlig legge til ombordlader som maksimalt gir 11 kW (ved bestilling av bilen) ved normallading. I skrivende stund koster denne 5.900 kroner. Dersom du ønsker å kunne toppe batteriet med litt ekstra strøm hjemme, før neste reise, kan den større ombordladeren være vel verdt pengene

Standard ombordlader håndterer maksimalt 7,4 kW, som under normale omstendigheter holder for de fleste.

Konklusjon: Tåler greit 200 kilometer på motorvei

Har du behov for en stor bil med mye plass, kan du være trygg på at lynlading går radig unna på langtur. Ved alle de fire tilfellene i denne testen, tok ladingen omtrent 30 minutter.

Det kompenserer til en viss grad for mulig høyt forbruk på motorvei. Dersom du har samlet hele kohorten i bilen, vil de sannsynligvis også ha lyst til å strekke på beina etter et par hundre kilometer.

Behagelig førermiljø, samt en generelt god kupé for passasjerene, er også på plass. Det gjør at en komfortabel langtur er innen rekkevidde for storfamilien i denne bilen.

Men det stopper ikke med det, for disse flerbruksbilene kan også trekke tilhenger opp til 1.000 kilo (går ikke ut over nyttelasten i bilen) og frakte 150 kilo på taket. Tilsvarende trekkevne har vi testet på varebilutgaven av Toyota Proace Electric.

Ikke minst har vi erfart at bilen fint kan klare etapper på minst 200 kilometer langs motorvei. Dersom du kan nøye deg med gjennomsnittsfart på 100 km/t, vil den i de fleste tilfeller gå betydelig lenger.

Tre pluss

Mulighet for ni seter og god komfort

Lynlader konsekvent effektivt

Mulighet for taklast og tilhengerfeste

