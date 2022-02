Test: Cupra Born 58: Gjør valget enkelt

Tvillingen til VW ID.3 er kulere, enklere å bestille, like praktisk og litt billigere. Er den barskere bak rattet også?

Cupra Born er en VW ID.3 i Gladiator-drakt. Ny front med kulere panser, sintere lykter, hissigere gap og en tribal midt i panna, må jo bare appellere. Eller?

Moroa fortsetter med en kobberdekor over alt, store felger, sporty kanaler, en veldig frekk D-stolpe og den lekreste hekken på en elektrisk kombi til nå.

FREKK HEKK: Cupra har gjort mye med få midler for å få egenart på bakenden.

Det samme under skallet

Cupra skal være det bøllete alternativet i Volkswagengruppens flora og blir det i enda større grad nå som Audi har bestemt seg for å trekke seg ut i de minste segmentene.

Spanjolene har truffet bedre på interiøret også. Midtkonsollen med rullegardin over koppholderne og snerten plassering for trådløs lading er lekkert og enkelt. Dashbordet er lekkert dandert med frekke detaljer.

SAME BUT DIFFERENT: Bak knapper og skjermer er at det samme, ting føles mer påkostet i billige Born enn i Folkevogna.

Dessverre er skjermene de samme som hos VW. Det vil si ufølsomme og så irriterende trege at man ender med å trykke dobbelt hver gang man skal inn på menyer. Det er lite appellerende, særlig for dem som er født med en iPad i fanget.

Mye av grensesnittet er helt ok, men jeg håper man får en egen knapp på rattet for kjøreprogrammer dersom det kommer en firehjulstrukket versting en gang, så man slipper innom flere klikk for å velge.

BAK GARDINEN. Koppholdere og lagring kan gjemmes.

Plass til fem

Vi sitter i standardsetene. De er innbydende å se på og har behagelig stopping, men jeg på 189 cm, savner både tiltmuligheter i forkant, sportsligere sittehøyde og korsryggstøtte på de manuelt betjente stolene. Det er forresten bare førersetet som er justerbart i høyden.

Rattet er sportslig med perforert skinn og man får trukket det godt nok til seg. Fysiske knapper hadde gitt bedre betjening enn berøring med haptisk tilbakemelding. Funksjonen for forskjellig visning på den lille skjermen kunne man bare droppet.

SPORTY: Stolene kjennes igjen fra ID.3, men har annen look.

Baksetet er akkurat stort nok til at fullvoksne kan sitte der. Det er trangt for føttene under setet dersom fremsetene er satt i nederste stilling, men det er nesten flatt gulv og god takplass. Eneste luksus er to stk. Micro USB C, men du finner hverken armlene, koppholdere, luftventiler eller varme i setene.

BRA NOK: Det er ikke mye luksus å spore, men det er plass til voksne i baksetene. Sjekk videoen dersom du er nysgjerrig på plass til barneseter.

Bagasjerommet er like enkelt, men virker stort med sine 385 liter. I vår First-utgave er det kke noe dobbelt gulv som stjeler plass, men du får heller ikke flatt gulv når du legger ned setene og løfteterskelen blir ganske høy. De som bestiller bil nå, får dobbelt gulv som standard.

Under gulvet er det et romslig kabelrom. Kjekt siden det ikke er plass under panseret. Rikelig med festepunkter, to knagger for bæreposer, et 12-volts uttak, men ikke skiluke.

Tøff utvendig, myk inni

Med den kule formgivningen, skulle man kanskje tro man fikk en GTI light her. Det gjør man ikke. Riktignok er understellet noe strammere enn på ID.3, men styringen er tung og ufølsom og ESP-systemet er litt for ivrig etter å holde bilen på rett kjøl. Man føler at bilen holder deg igjen.

Selv om den relativt tunge bilen bare har 150 kW/204 hester, har motoren som driver bakhjulene nok moment til kvikk og sporty oppførsel. Ihvertfall dersom det er tørt på veien.

UTENFOR BOKSEN: Det er inn med firkanter og diamantmønster. Man ser det i luksusbiler… og Cupra.

Men er det snev av luftfuktighet eller grus i underlaget holder ESP-systemet effekten unødvendig mye igjen. Selv om den åpner litt på snippen i kjøreprogrammet Performance, blir det unødvendig blodfattig. Se på Kia EV6 og lær. Der er selv billigste modell kvikk og sporty.

Apropos kjøreprogrammer: Det er tre av dem. Range optimerer forbruk ved endringer på klimaanlegget og effektuttak og gir null regenerering.

LED: Meg ikke inn i fristelse.

Comfort er normalprogrammet. Der er det heller ikke regenerering.

Performance gir ESP-en litt friere tøyler i lave hastigheter for bedre akselerasjon, mer motorbrems når du går av gassen og kjempetung styring, særlig på rask retur.

KULT: Fake karbonlogo som vippes når man skal åpne bakluka. Her finnes ikke motorisert åpning. Synd de ikke har gjemt det skitne ryggekamera bak lokket også.

Langt nok nå, lenger snart

Foreløpig finnes den nyfødte El-Cupraen med en batteripakke på 58 kWt Netto. Den skal ifølge WLTP ta deg opptil 424 kilometer.

Cupra oppgir et forbrukt mellom 15,5-16,7 kWt/100 km avhengig av utstyr. Vi har 19-tommere med 215 mm bredde, og bilen er nærmest topputstyrt. Slik sett er forbruket vi oppnår på vår faste testrunde godt innenfor, selv om det ikke imponerer i forhold til de beste.

LITT AV EN PROFIL: Det er fra siden man ser VW-slektskapet, for det er vel bare vinduer, dører og tak som er likt.

16,1 kWt pr. 100 km er midt på treet. Det tilsvarer en rekkevidde på 360 kilometer under samme forhold, som nesten er som sommertemperaturer å regne.

På motorveirunden er gjennomsnittsforbruket i 100 km/t på 17,3 kWt pr. 100 km. Det tilsvarer en rekkevidde på 335 km under samme forhold.

Senere vil det komme et batteri på 77 kWt. Da skal 548 kilometer være innen rekkevidde.

Lading

Cupraen har helt akseptabel ladehastighet i forhold til konkurrenter med samme batteristørrelse. Under ideelle forhold skal den kunne ta imot 120 kW. Vi starter med fullt batteri og har kjørt 310 kilometer når vi triller inn på ladestasjonen med åtte prosent igjen på batteriet.

Vi avslutter med 160 kilometer på motorvei og provoserer bilen litt på slutten for å se om den tar imot mer lading. Den svelger unna 100 kW fra start og har en dalende kurve til vi gir oss på 90 prosent. Vi bruker 32 minutter fra 20-80 prosent. Ikke revolusjonerende bra.

Hjemme har du derimot ingen begrensninger. 11 kW er mer enn de fleste kan ta imot i dag.

Dette må du huske å bestille

Prisen starter på 324.200 kroner. Da får du grå bil, 18-tommere og det du trenger av utstyr. Krysser du av for alt, havner du på 433.360 kroner, men det er helt unødvendig. Men man bør vurdere Pilot L-pakke til 22.000 kroner, som blant annet har adaptiv cruisecontrol med enda bedre filasisstent, fjernlysassistent, navi, trafikkgjkjenning og 360 graders kamera.

Pluss

Bra pris

Bra plass

Gode kjøreegenskaper

Minus

Irriterende skjermer og trykkfølsomme brytere

Litt spartansk

Cupra burde vært sportsligere

