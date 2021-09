Terje Riis-Johansen (Sp) vil beholde nullmoms: Tidligere olje-minister maner til elbilsatsing

ELBILFAN: – Verden må elektrifiseres. Det vil gjøre det mulig å velge utslippsfritt i alle sektorer, og ikke minst gjelder det transportsektoren, sa Senterpartiets Terje Riis-Johansen på Elbilforeningens landsmøte i helgen.

Senterpartiets Terje Riis-Johansen sto i helgen frem som elbilfan: – Hvorfor skal vi satse på noe annet enn elbil, når verden ser ut som den gjør?

Senterpartiets Terje Riis-Johansen – nå fylkesordfører i Vestfold og Telemark – kom ut av skapet som ihuga elbilentusiast under Elbilforeningens landsmøte sist helg.

Den tidligere olje- og energiministeren argumenterte for en sterk og rask elbilsatsing da han fikk æren av å åpne Elbilforeningens første fysiske landsmøte på et par år.

Klimaengasjert eks-oljeminister

Grunnet en mystisk global hendelse som har pågått den siste tiden, har et fysisk landsmøte ikke latt seg gjennomføre, men har i mellomtiden skjedd digitalt.

FYSISK: Endelig kunne Elbilforeningen arrangere et ikke-digitalt landsmøte igjen.

Men nå fikk altså 64 delegater fra alle Elbilforeningens 14 lokalforeninger både høre og se en klimaengasjert fylkesordfører tale under helgens landsmøte på Tjøme.

Som olje- og energiminister fra 2008-2011 i den forrige rødgrønne regjeringen, hadde han også noen klare meldinger som de tre partiene gjerne kan ha i bakhodet når de nå skal møtes i Hurdal for å sondere mulighetene for å danne en ny rødgrønn regjering:

– Elektrifisering var det store prosjektet mitt da jeg var olje- og energiminister, og det prosjektet er enda mer aktuelt i dag. Klimaendringene gjør at vi må bruke mer strøm. Vi må selvsagt effektivisere strømbruken, men strømmen må brukes til flere formål der vi tidligere brukte fossil energi, sa eks-ministeren.

Jeg er stor elbilfan. Salget må opp. Ladingen må på plass. Målet er 100 prosent elbil i hele landet. Terje Riis-Johansen (SP)

– Verden må elektrifiseres

Men han stoppet ikke der. I innlegget sitt sa Riis-Johansen blant annet dette:

– Verden må elektrifiseres. Det vil gjøre det mulig å velge utslippsfritt i alle sektorer, og ikke minst gjelder det transportsektoren.

– Jeg er derfor en stor elbilfan. Salget må opp. Ladingen må på plass. Målet er 100 prosent elbil i hele landet.

Før han konkluderte slik:

– Det må fortsatt være rimeligere å både kjøpe og bruke elbil enn de fossile alternativene.

– Bekymra, halvgammel gubbe

Riis-Johansen var i fjor et av medlemmene i Senterpartiet programkomité som foreslo nytt stortingsvalgprogram for partiet. Da forslaget ble lagt fram, var han en del av mindretallet som ikke ønsket å programfeste innfasing av moms på elbil, mer konkret en toppmoms på kjøpsbeløpet over 600.000 kroner.

– Det er ingen hemmelighet at jeg personlig var mot forslaget om å programfeste innfasing av moms på elbil nå. Jeg mener det er for tidlig.

– Jeg er en bekymra, halvgammel gubbe. Verden er i endring. Det er ikke tvil om at vi må bruke mindre fossil energi. Man må gjerne påpeke at oljen er viktig for Norge, men faktum er at vi må endre oss i møtet med klimatrusselen.

Vil elektrifisere kommunal bilpark og busstransport

Elbilpolitikken er også en del av fylkespolitikken, og der tok den nåværende fylkesordføreren i Vestfold og Telemark til orde for en utskifting av den fylkeskommunalt eide bilparken, så vel som elektrifisering i kollektivtransporten.

Fylkeskommunen Riis-Johansen leder har vedtatt at de skal styre mot 60 prosent kutt i klimagassutslippene i det nye fylket fram mot 2030. Da er det særlig avgjørende å sikre kutt i industriutslipp og i transportsektoren.

– Det nytter ikke å fylle opp veiene i Vestfold og Telemark med dieselbiler om vi skal nå fylkets mål om klimakutt, sa han fra talerstolen.

Som fylkespolitiker møter han likevel noen dilemmaer i elbilpolitikken.

– I fylket jobber vi mye med bompengepakkene, og det er krevende for meg som elbilentusiast å sikre inntekter til samferdselsprosjektene våre, samtidig som vi opprettholder miljørabatten.

